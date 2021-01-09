Tác dụng của đẳng sâm và cách sử dụng hiệu quả

Sức khỏe 09/01/2021 12:28

Cùng tìm hiểu về tác dụng của đẳng sâm đối với sức khỏe người sử dụng và cách dùng hợp lý để cho hiệu quả tốt nhất.

Nội dung bài viết

Đẳng sâm được biết đến là loại cây dược liệu có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tác dụng của đẳng sâm cụ thể như thế nào thì không nhiều người hiểu rõ. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

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Đẳng sâm khô - Ảnh minh họa: Internet 

Thế nào là cây đẳng sâm?

Đẳng sâm là cây thuộc họ hoa chuông, mọc hoang tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay tại nước ta đã có nhiều khu vườn dược liệu ở một số tỉnh thành trồng loại cây này như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Đà Nẵng, Lâm Đồng…

Đẳng sâm là loại cây thân cỏ, dạng leo, thân cây màu tím có phần lông trắng bao phù xung quanh. Loại cây này thường mọc trên các cây khác hoặc bò dưới mặt đất gần giống với cây trầu không. 

Lá của cây đẳng sâm có màu xanh, hình trái tim, hoa có màu trắng vàng nhạt, quả có màu xanh, bên trong chứa nhiều hạt màu nâu. Trong đó, rễ là bộ phận có tác dụng nhiều nhất, rễ sẽ được đào lên, rửa sạch đất sau đó phân loại, phơi khô và cất đi sử dụng dần.

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Cây đẳng sâm tươi - Ảnh minh họa: Internet 

Tác dụng của cây đẳng sâm 

Có nhiều người thường tìm đẳng sâm rừng vì cho rằng loại cây này có tác dụng tốt hơn đẳng sâm trồng. Tuy nhiên các nghiên cứu chỉ ra rằng tác dụng của đẳng sâm rừng cũng không có nhiều khác biệt so với đẳng sâm trồng.

Theo đông y đẳng sâm có vị ngọt, tính bình, khi sử dụng mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe người dùng như: 

Cải thiện sức khỏe

Việc sử dụng đẳng sâm thường xuyên sẽ góp phần nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ điều trị triệu chứng suy nhược cơ thể. Đồng thời, các hoạt chất có trong đẳng sâm còn có khả năng gây ức chế và hưng phấn lên vỏ não. Tăng các tế bào có lợi, tăng sức đề kháng cho cơ thể.

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Đẳng sâm giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet 

Hỗ trợ tiêu hóa

Hoạt chất có trong đẳng sâm giúp tái tạo hàng rào bảo vệ hệ tiêu hóa, kích thích sản sinh vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa. Từ đó hỗ trợ điều trị tốt các chứng bệnh như trào ngược dạ dày, chướng bụng đầy hơi, khó tiêu…

Phòng ngừa bệnh lý tim mạch, huyết áp

Sử dụng đẳng sâm một cách điều độ sẽ giúp cho nhịp tim của bạn được ổn định, phòng ngừa các bệnh lý huyết áp như: cao huyết áp, huyết áp thấp…

Chống suy nhược ở người cao tuổi

Đẳng Sâm ngoài tác dụng tăng cường sức đề kháng, chống suy nhược ở mọi lứa tuổi, nó còn chứa nhiều hoạt chất rất tốt cho hệ xương khớp, ngăn chặn quá trình lão hóa sớm ở những người cao tuổi.

Bên cạnh đó tác dụng của đẳng sâm ngâm rượu sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể cho người dùng từ: hệ miễn dịch, tim mạch, huyết áp, dạ dày…Ngoài ra nó còn giúp giảm bớt những tác dụng không mong muốn từ rượu cho người dùng.

Cách sử dụng đẳng sâm hợp lý

Với những tác dụng tốt từ đẳng sâm việc sử dụng loại thảo dược này thường xuyên sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là một số cách sử dụng đẳng sâm phổ biến hiện nay:

  • Đẳng sâm ngâm rượu

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm: Đẳng sâm khô hoặc tươi; rượu trắng khoảng 40 độ. Với đẳng sâm tươi cần rửa sạch khỏi đất cát, để ráo nước. 

Lưu ý với 1 kg đẳng sâm bạn sẽ ngâm với 3 lít rượu trắng 

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Đẳng sâm ngâm rượu có tác dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet 

Cách làm: 

  • Cho đẳng sâm vào bình, sau đó đổ 1 ít rượu trắng.
  • Lắc đều bình, sau đó đổ nước rượu trong bình đi
  • Đổ hết lượng rượu trắng còn lại vào bình. Đậy kín bình, ngâm từ 1 – 2 tháng là có thể lấy ra sử dụng.

Lưu ý bạn chỉ nên uống 1 – 2 chén nhỏ rượu đẳng sâm mỗi ngày là cho hiệu quả tốt nhất với sức khỏe, không nên sử dụng quá nhiều. 

  • Món ăn từ đẳng sâm

Ngoài việc ngâm rượu thì bạn có thể chế biến nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng từ đẳng sâm như: 

  • Hải sản xào đẳng sâm: có tác dụng hỗ trợ trị chứng đau nhức xương khớp, bệnh tiểu đêm, suy nhược cơ thể.
  • Cháo đẳng sâm: được hầm 1 cùng số loại thảo dược khác như ý dĩ, phục linh có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa, trực tràng, bệnh về hậu môn…
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Cháo đẳng sâm - Ảnh minh họa: Internet 
  • Tim hầm đẳng sâm: có tác dụng điều trị chứng lo lắng, hồi hộp, khó thở, mất ngủ. Mang lại tinh thần sảng khoái, lạc quan, vui vẻ.
  • Đẳng sâm nhồi cật heo: có tác dụng ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, cải thiện chức năng hệ bài tiết.

Lưu ý khi chế biến củ cải với đẳng sâm, cũng như sau khi sử dụng các món ăn từ đẳng sâm thì không được uống nước trà đặc.

Ngoài ra đẳng sâm còn có trong rất nhiều bài thuốc đông y giúp bồi bổ cơ thể, chống suy nhược, các bệnh lý về đường tiêu hóa…

>>> Xem thêm:

- Vị thuốc đẳng sâm có tác dụng gì, cách dùng và lưu ý khi sử dụng

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Đẳng sâm có trong nhiều bài thuốc đông y có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet 

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về tác dụng của đẳng sâm đối với sức khỏe người sử dụng. Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích nhất để bạn đọc hiểu rõ và biết cách sử dụng loại thảo dược quý này. 

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