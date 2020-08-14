Hiện nay, cây huyết dụ là một loài thực vật được sử dụng nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Theo phong thủy, loài cây này có ý nghĩa bảo vệ các thành viên trong gia đình tránh khỏi các thế lực ma quỷ. Tuy nhiên, tác dụng của cây huyết dụ đối với sức khỏe con người thì không phải ai cũng biết, đặc biệt là rễ, lá và hoa cực kỳ tốt trong chữa bệnh. Cùng Phunugiadinh tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Hoa huyết dụ mọc nhiều trên đỉnh của nách lá, nhỏ, màu đỏ nhạt, thường nở vào mùa đông xuân. Quả mọng màu đỏ, hình cầu.

Cây huyết dụ còn có tên gọi là cây thiết dụ, hồng trúc. Đây là loài thực vật có hoa thuộc họ Măng tây. Huyết dụ là một loài cây quý, thân mảnh, chiều cao từ 1-3m, thân phân nhánh. Toàn thân có nhiều vết sẹo do lá rụng. Lá cây mọc thành từng lùm trên đỉnh, hình mác rộng, màu xanh hoặc đỏ tía. Lá cây huyết dụ không có cuống, dài khoảng 20-35cm, bề ngang từ 1-4cm.

Tác dụng của cây huyết dụ chữa bệnh

Cây huyết dụ có tác dụng gì? Nước ta có 2 loại cây huyết dụ là lá đỏ 2 mặt và lá 1 mặt đỏ 1 mặt xanh. Cả 2 đều được sử dụng để làm thuốc như loại 2 mặt đỏ thường tốt hơn.

Cây huyết dụ có tính mát, tốt cho máu, bổ huyết - Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, cây huyết dụ có tính mát. Do đó, nó rất tốt cho máu, cầm máu, bổ huyết. Ngoài ra, nó có tác dụng giảm đau phong thấp, nhức xương, trị rong kinh, kiết lỵ, sốt xuất huyết, ho ra máu, thổ huyết, tiểu tiện ra máu.

Huyết dụ có thể dùng khô hoặc dùng tươi. Với huyết dụ tươi, bạn hãy dùng khoảng 20 – 30g lá còn nếu không thì dùng khoảng 8 – 16g để sắc thuốc uống. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp huyết dụ với các vị thuốc khác để mang đến hiệu quả chữa bệnh tốt nhất.

Dưới đây là các bài thuốc chữa bệnh từ cây huyết dụ:

Chữa sốt xuất huyết

Chuẩn bị lá huyết dụ, huyền sâm, hoàng bá, hạt muồng sao, đơn bì, sinh địa, cỏ nhọ nồi, đan sâm, ngưu tất, trắc bá sao, xích thược mỗi loại khoảng 10-16g. Tất cả tạo thành 1 thang thuốc dùng để sắc uống một ngày.

Cây huyết dụ có công dụng hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết - Ảnh minh họa: Internet

Chữa kinh nguyệt không đều

Lấy 30g lá huyết dụ trộn cùng 30g vỏ của rễ cây râm bụt. Mỗi ngày, sắc lấy nước uống cho đến khi kinh nguyệt đều đặn trở lại thì dừng lại.

Trĩ nội, lở loét hậu môn

Lấy 30g lá huyết dụ, 20g lá cây sống đời và 20g xích đồng nam cho vào nồi, sắc lấy nước, chia làm 2-3 lần uống trong ngày.

Chữa ho ra máu

Chuẩn bị 10g lá cây huyết dụ, 4g thài lài tía, 8g cây rẻ quạt, 4g trắc bách diệp sao đen rồi đem tất cả phơi khô. Sau đó, mỗi ngày 1 thang sắc lấy nước uống, chia làm 2-3 lần uống trong ngày.

Dùng huyết dụ chữa ho ra máu - Ảnh minh họa: Internet

Chữa chảy máu cam

Lấy 30g lá huyết dụ, 20g lá trắc bách diệp và 20g cỏ nhọ sao cháy rồi đun lấy nước uống. Đến khi nào tình trạng chảy máu cam khỏi hẳn thì dừng lại.

Chữa tiêu tiện ra máu

Đem 20 lá huyết dụ tươi, 10g lá lẩu, 10g rễ cây rang, 10g lá cây muối và 10g lá tiết dê rửa sạch rồi tráng qua nước sôi, để ráo, giã nát và vắt lấy nước cốt để uống.

Chữa băng huyết, rong kinh

Đem 20g lá huyết dụ tươi, 10g đài tồn tại trên quả mướp, 10g rễ cỏ tranh và 8g rễ cỏ gừng rửa sạch rồi thái nhỏ. Cho tất cả vào nồi, thêm 300ml nước và sắc cho đến khi chỉ còn 100ml thì dừng lại, chia 2 lần uống trong ngày.

Dùng cây huyết dụ chữa băng huyết, rong kinh - Ảnh minh họa: Internet

Chữa đại tiện ra máu

Đem 20g lá huyết dụ, 15g rau má khô, 15g cỏ nhọ nồi và 10g khổ sâm cho vào nồi, thêm 700ml nước rồi đun cho đến khi cạn còn 300ml thì dừng lại. Chia làm 2 lần uống trong ngày.

Chữa bệnh á sừng

Đem nửa nắm lá huyết dụ cùng 1 nắm lá đinh lăng rửa sạch, thêm 600ml nước rồi nấu cho đến khi cạn còn 300ml thì cho thêm chút cam thảo vào. Chia đều uống trong ngày, thực hiện liên tục 5-7 ngày đến khi lành bệnh.

Chữa đau nhức phong thấp

Đem 30g rễ, lá và hoa huyết dụ cùng 15g huyết giác sắc lấy nước uống mỗi ngày. Cứ 1 thang như vậy chia làm 2-3 lần uống trong ngày.

Dùng cây huyết dụ chữa đau nhức phong thấp - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng cây huyết dụ

Phụ nữ trước khi sinh hoặc sau sinh còn sót rau thì không nên dùng lá huyết dụ để tránh trường hợp tử cung co thắt lại mà vẫn chưa cầm được máu.

Các bài thuốc được chia sẻ ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi áp dụng, người bệnh nên tham khảo ý kiến thầy thuốc thật kỹ.

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn đọc những tác dụng của cây huyết dụ đối với sức khỏe con người. Mong rằng bài viết hữu ích cho cuộc sống của bạn.