Tác dụng củ cải trắng đối với sức khỏe con người

Sức khỏe 19/08/2020 10:10

Tác dụng củ cải trắng đối với sức khỏe con người vô cùng đa dạng như hỗ trợ giảm cân, phòng chống bệnh tật,… Cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết!

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Dân gian thường ví von củ cải trắng giống như nhân sâm mùa đông. Do loại củ này mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe con người, đặc biệt là trong chữa bệnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết tác dụng củ cải trắng là gì? Trong bài viết hôm nay, Phunugiadinh sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về vấn đề này!

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Tác dụng củ cải trắng đối với sức khỏe con người? - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng trong củ cải trắng

Củ cải trắng là loại rau củ cực kỳ ít calo nhưng thành phần dinh dưỡng trong nó lại vô cùng ấn tượng. Theo các chuyên gia, cứ 338 gram củ cải tươi lại có chứa 61 calo, 14gr carbs, 2gr protein, 5gr chất xơ, vitamin C (124% DV), axit folic (24% DV), canxi (9% DV), magie (14% DV), kali (22% DV) và đồng (19%DV). Trong đó, DV là viết tắt của Daily Value, tức là nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày được khuyến nghị.

Tác dụng củ cải trắng với sức khỏe

Cải thiện hệ tiêu hóa

Củ cải trắng có tác dụng gì? Nhuận tràng và cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa là một trong những công dụng tuyệt vời nhất của củ cải trắng. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong củ cải trắng giúp giảm triệu chứng táo bón và tăng cường hoạt động của ruột. Theo một nghiên cứu, lá củ cải trắng giúp săn chắc ruột, cải thiện tình trạng tiêu chảy.

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Củ cải trắng giúp cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, củ cải trắng còn có khả năng kích thích quá trình sản xuất mật. Mật là một trong những yếu tố quan trọng giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả.

Ngăn ngừa trĩ

Củ cải trắng chứa các carbohydrate khó tiêu. Điều này giúp hệ tiêu hóa giữ được nước và giảm bớt táo bón, phòng ngừa bệnh trĩ. Bên cạnh đó, một công dụng khác của củ cải trắng được đánh giá cao chính là khả năng đào thải độc tố, làm dịu hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hạn chế nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Chống ung thư

Củ cải trắng giàu vitamin C, các chất chống oxy hóa, axit folic và anthocyanin. Tất cả mang lại tác dụng giúp cơ thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Đặc biệt là ung thư ruột kết, ruột, thận, dạ dày và ung thư vòm họng.

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Củ cải trắng giàu chất chống oxy hóa giúp phòng chống ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa thiếu máu

Củ cải trứng có chứa Vitamin B12 tự nhiên thúc đẩy quá trình hấp thụ sắt, tham gia vào quá trình tổng hợp hemoglobin. Khi lượng oxy hemoglobin tăng cao sẽ giúp thể lực được tăng cường, phòng ngừa thiếu máu. 

Hỗ trợ giảm béo

Một công dụng thú vị khác của củ cải trắng mà bạn không nên bỏ qua chính là giảm béo. Củ cải trắng có chứa hoạt tính sinh học betaine hỗ trợ chức năng gan. Khi gan hoạt động tốt, chất béo được chia nhỏ một cách hiệu quả, từ đó giảm cân, chống buồn nôn, mệt mỏi.

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Nước ép củ cải trắng giúp cơ thể thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Việc tiêu thụ 1 cốc nước ép củ cải trắng mỗi ngày sẽ giúp cơ thể thon gọn hơn, bệnh cạnh chế độ tập luyện đều đặn.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch, vàng da

Betaine là dưỡng chất được tìm thấy trong củ cải trắng có tác dụng làm giảm homocysteine huyết tương, một trong những yếu tố gây ra bệnh tim mạch. Nhờ vào công dụng thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố mà củ cải trắng còn có khả năng làm sạch gan, dạ dày. 

Ngoài ra, củ cải trắng còn hỗ trợ bạn kiểm soát quá trình vàng da, điều chỉnh lượng bilirubin trong máu đồng thời tăng lượng oxy trong cơ thể. Đó là nhờ cơ chế kiểm soát sự phá hủy hồng cầu làm tăng cao lượng bilirubin trong máu, một trong những nguyên nhân chủ yếu gây bệnh vàng da.

Công dụng của củ cải trắng với phổi

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Củ cải trắng với đặc tính chống sung huyết, có lợi cho viêm phổi - Ảnh minh họa: Internet

Đặc tính chống sung huyết ở củ cải trắng có lợi cho bệnh hen suyễn. Theo một vài nghiên cứu, củ cải trắng còn có khả năng chống kháng nguyên gây dị ứng đường hô hấp. Từ đó bảo vệ lớp lót mềm bên trong tránh khỏi tình trạng nhiễm trùng.

Những lưu ý khi ăn củ cải trắng

Công dụng của củ cải trắng với sức khỏe con người là không thể phủ nhận nhưng bạn cũng cần chú ý một số vấn đề dưới đây để tránh các tác dụng phụ không mong muốn:

Hạn chế ăn quá nhiều

Nếu ăn quá nhiều củ cải trắng, hệ tiêu hóa của bạn có thể bị rối loạn, đau bụng. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai nếu lỡ ăn món này quá nhiều sẽ tăng số lần tiểu tiện trong ngày, vô cùng bất tiện.

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Ăn nhiều củ cải trắng có thể gây rối loạn hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tuần, các mẹ bầu chỉ nên ăn củ cải trắng từ 1-2 lần với các món ăn được nấu chín và chế biến kỹ. Không ăn củ cải tương sống để tránh nguy cơ ngộ độc.

Không ăn chung với táo, lê, nho

Theo Đông y, bạn không nên ăn củ cải trắng cùng với nho, táo hoặc lê bởi chúng có thể gây ra triệu chứng bướu cổ. Nếu bạn có thói quen sử dụng thường xuyên các loại thực phẩm này với nhau, nguy cơ suy tuyến giáp nặng là điều khó tránh khỏi.

Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu rõ tác dụng củ cải trắng đối với sức khỏe con người. Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ tăng cường bổ sung loại thực phẩm bổ dưỡng này vào thực đơn ăn uống hàng ngày để chăm sóc cả gia đình.

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