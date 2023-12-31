Bác sĩ chỉ ra để tránh viêm niệu đạo cần phải làm 2 việc này sau khi quan hệ.

Mới đây, bác sĩ tiết niệu Dai Huaiqing đã chia sẻ lên mạng xã hội rằng, theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ mắc bệnh viêm niệu đạo cao hơn nam giới.

Viêm niệu đạo là một bệnh do viêm nhiễm niêm mạc niệu đạo gây ra, các triệu chứng phổ biến bao gồm cảm giác nóng rát hoặc ngứa ran ở niệu đạo, tiểu nhiều, tiểu khẩn cấp, nước tiểu đục và có máu.

Dai Huaiqing cho biết, nguyên nhân phổ biến nhất gây ra viêm niệu đạo là nhiễm khuẩn và vi khuẩn gây viêm niệu đạo thường được truyền qua hoạt động tình dục.

Phụ nữ nên vệ sinh sạch sẽ sau khi quan hệ. Ảnh minh họa: Internet

Nếu có quan hệ khác giới, có nguy cơ nam giới sẽ mang vi khuẩn từ âm đạo của phụ nữ vào lỗ niệu đạo. Nếu không vệ sinh đúng cách và vì niệu đạo của phụ nữ ngắn hơn, dễ dẫn đến nhiễm khuẩn và gây ra viêm niệu đạo.

Dai Huaiqing nhấn mạnh rằng để phòng ngừa viêm niệu đạo, ngoài việc thực hiện quan hệ an toàn thì sau mỗi lần cần vệ sinh sạch sẽ.

Ông cũng khuyến nghị uống nhiều nước và đi tiểu để loại bỏ vi khuẩn, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Ngoài ra, sau khi đi vệ sinh, phụ nữ nên lau từ phía trước ra sau để tránh nhiễm trùng.

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