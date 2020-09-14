Rễ cỏ tranh có tác dụng gì đối với sức khỏe ?

Cỏ tranh còn có tên gọi khác là bạch mao căn, nhả cà hay cỏ tranh săng. Một số dân tộc miền núi còn gọi chúng là lạc cà hay cây día, cây gan. Tên khoa học của loại cỏ này là Imperata cylindrica Beauv. Người ta đã xếp cỏ tranh vào nhóm thực vật thuộc họ Lúa.

Rễ cỏ tranh có tác dụng gì với sức khỏe là chủ đề khá mới lạ đối với nhiều người vì chẳng mấy ai quan tâm đến loại cỏ dại này dù chúng có rất nhiều tác dụng chữa bệnh, an toàn lại không chứa độc tố. Nhưng bạn sẽ phải gật gù công nhận những khả năng chữa bệnh tuyệt vời của loại cỏ dại này sau khi đọc bài viết này đấy!

Mặc dù rễ cỏ tranh rất dai nhưng lại dễ bẻ ở các mấu đốt. Khi bẻ ra sẽ thấy bên trong có các sợi. Rễ cây thường sẽ không mùi vị gì cả, nhưng nếu nhai lâu thì sẽ thấy có vị hơi ngọt.

Cây cỏ tranh tuy mỏng manh nhưng có tuổi thọ rất lâu. Chúng có thân và bộ rễ phát triển khỏe mạnh theo thời gian. Cây chỉ cao tầm 1m khi trưởng thành. Các lá của cây khá dài thuôn khoảng 30cm. Hoa có màu trắng bạc, dài và nhiều lông mềm.

1.2 Người ta thu hái cỏ tranh như thế nào?

Ít người biết đến các công dụng của rễ cỏ tranh trong trị bệnh mặc dù chúng rất tốt và đông y đã dùng cỏ tranh như một dược liệu hỗ trợ chữa bách bệnh. Bộ phận thường được sử dụng nhiều nhất là thân và rễ, có thể dùng tươi hoặc phơi khô dùng dần.

Bộ phận thường được sử dụng nhiều nhất là thân và rễ, có thể dùng tươi hoặc phơi khô

Cỏ tranh thường được thu hoạch vào tháng 10 – 11 hoặc vào độ tháng 3 – 4. Sau khi thu hoạch thân rễ thì người ta sẽ loại bỏ cổ rễ đi và mang rửa sạch. Bóc lớp bẹ bên ngoài, lá già và các rễ con bỏ đi và mang phơi hoặc sấy khô. Cuối cùng là phân loại chúng theo kích thước rồi bó lại.

2. Người ta dùng rễ cỏ tranh chữa bệnh gì?

Cây cỏ tranh có thể dùng làm nhiều việc khác nhau, và một trong những tác dụng của rễ cỏ tranh chính là hỗ trợ chữa bệnh. Dưới đây là những cách sử dụng cỏ tranh có mặt trong các tài liệu đông y. Rất nhiều người đã dùng loại dược liệu này và thu được kết quả khả quan. Bạn có thể tham khảo để sử dụng các bài thuốc này.

Rễ cỏ tranh có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh

2.1 Rễ cỏ tranh giải độc gan

Theo đông y thì rễ của cây cỏ tranh có vị ngọt và tính hàn. Vì thế, chúng thường được dùng để giải nhiệt, giải độc, tiêu máu đông, lợi tiểu. Những người thường xuyên bị tình trạng đái ra máu, ho ra máu, chảy máu cam hoặc hay phiền khát thì nên dùng loại thảo dược này. Hoa của cỏ tranh có vị ngọt, tính ấm, không độc. Do đó, chúng được dùng để cầm máu, giảm đau, chảy máu cam, trị nôn ra máu hoặc dùng để làm lành các vết thương.

Bạn có thể dùng 200g rễ cỏ tranh sắc với 700ml nước, đun to lửa, khi nước sôi thì giảm nhỏ lửa và nấu tiếp 7-10 phút nữa. Sau đó, lọc lấy nước và uống thay trà trong ngày. Uống liên tiếp 10-15 ngày, bạn có thể nghỉ một thời gian rồi dùng một đợt lặp lại trong 10-15 ngày nữa.

Rễ cỏ tranh được dùng để giải nhiệt, giải độc, tiêu máu đông, lợi tiểu

Bạn cũng có thể nấu món canh thải độc gan bằng cách đem cỏ tranh đi rửa sạch, chuẩn bị thịt nạc lợn 150g, thêm 50g bạch anh tươi. Cho vào nồi nấu nhừ, nêm nếm các gia vị vừa ăn. Ngày dùng 1 lần, liên tục trong nửa tháng.

2.2 Rễ cỏ tranh chữa bệnh thận

Chúng ta có thể dùng rễ cỏ tranh chữa sỏi thận bằng công thức sau: cỏ tranh tươi, đinh lăng, mã đề mỗi thứ 20g. Thêm kim tiền thảo, mộc thông mỗi vị 10g. Đem tất cả các nguyên liệu nấu với nước rồi chia ra làm 2 lần uống trong ngày. Một liệu trình thường kéo dài 5 ngày.

Dùng rễ cỏ tranh chữa sỏi thận

Hỗ trợ điều trị viêm thận cấp: sắc 200g rễ cỏ tranh với 500ml nước, nhớ đun nhỏ lửa cho đến khi còn lại 100-150ml thì uống nóng, chia thành 2-3 lần uống trong ngày. Nên sử dụng liên tục trong một tháng để thấy hiệu quả khá rõ rệt.

2.3 Rễ cỏ tranh chữa bệnh huyết trắng

Nhiều chị em gần đây thường truyền tai nhau việc áp dụng rễ cỏ tranh để chữa bệnh huyết trắng. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một ít rễ cỏ tranh tươi, mang đi rửa sạch rồi cắt thành những khúc nhỏ, tiếp đến phơi dưới nắng mặt trời cho khô rồi đem sao vàng hạ thổ.

Nếu gấp hoặc vào mùa mưa bạn cũng có thể sao vàng hạ thổ khi còn tươi mà không cần phơi khô.Tiếp đến, dùng một lượng cỏ tranh cho vào ấm, thêm 2 chén nước sạch đem sắc kĩ cho đến khi còn 1/2 lượng nước ban đầu và uống nóng.

Lưu ý khi sử dụng rễ cỏ tranh chữa bệnh huyết trắng:

- Rễ cỏ tranh có tác dụng rất tốt với những người mới bị và bệnh nhẹ, nếu bệnh nặng nên đến các cơ sở y tế để thăm khám.

- Nên rửa sạch kỹ rễ cỏ tranh trước khi dùng.

- Phụ nữ đang mang thai bị huyết trắng thì không nên dùng bài thuốc này.

- Nếu kiên trì sử dụng thì thuốc sẽ phát huy tác dụng rất tốt.

2.4 Rễ cỏ tranh chữa bệnh hen

Dùng 20g rễ cỏ tranh tươi nấu nước uống liên tục. Nên dùng khi còn ấm và sau ăn để đạt được kết quả tốt. Một liệu trình nên kéo dài trong 8 ngày.

Dùng rễ cỏ tranh tươi nấu nước uống liên tục

2.5 Chữa sốt xuất huyết nhẹ tại nhà

Bạn có thể áp dụng công thức 50 - 100g rễ cỏ tranh, 30 - 40g lô căn, 15 đến 30g bội lan, 10 - 15g đơn sâm, 20 - 30g đơn bì để chữa sốt xuất huyết. Định lượng dùng có thể thay đổi tùy theo tình trạng bệnh. Sau đó, mang đi nấu nước uống nhiều lần trong ngày, một liệu trình kéo dài từ 1-3 ngày. Cùng với đó nên kết hợp dùng thuốc tây để cầm máu, truyền dịch cũng như bổ sung vitamin C từ 2 - 3g/ ngày.

Dùng rễ cỏ tranh chữa sốt xuất huyết nhẹ

2.6 Chữa chảy máu cam với rễ cỏ tranh

35g rễ cỏ tranh khô, 18g chi tử, đem tất cả đi nấu nước uống sau bữa ăn, nên dùng nóng để đạt kết quả tốt nhất. Bài thuốc này dùng cho người thường xuyên nóng trong hoặc chảy máu cam. Tùy tình trạng bệnh mà dùng 1 -2 thang thuốc mỗi ngày.

2.7 Vàng da, nước tiểu vàng trị dễ dàng với rễ cỏ tranh

Rễ cỏ tranh khô 16g, bạch thược, nhân trần, xa tiền, củ đợi mỗi thứ 12g. Chỉ xác, đan bì mỗi thứ 8g, chỉ tử 10g, nam hoàng bá 14g. Đem tất cả đi nấu nước và chia 2 lần uống trong ngày.

Trị vàng da, nước tiểu vàng

2.8 Rễ cỏ tranh chữa miệng và họng khô rát

Rễ cỏ tranh, đinh lăng, hoài sơn mỗi thứ 16g. Thêm cam thảo, sơn thù, trạch tả mỗi thứ 10g. Sa sâm, khởi tử, mạch môn mỗi vị 12g. Cùng với đó là cát căn 20g. Đem tất cả nấu nước uống rồi chia ra 2 bữa để uống.

2.9. Dùng rễ cỏ tranh chữa đường tiêu hóa bị chảy máu

Cỏ tranh khô 20g, thục địa 12g, gừng nướng thơm 21g, a giao 6g, trách bạch diệp 16g. Mang tất cả nguyên liệu đi đun cùng nước và chia ra 2-3 lần uống trong ngày.

>>> Xem thêm:

- Cây lược vàng ngâm rượu - bài thuốc quý chữa bách bệnh

2.10 Chữa ho dai dẳng với rễ cỏ tranh

Rễ cỏ tranh, củ gừng, mỗi thứ 20g. Bán hạ chế, trần bì, cam thảo, mỗi vị 10g. Tang bạch bì, rễ xương sông, mỗi vị 16g. Cát cánh 12g. Đem tất cả nấu nước uống rồi chia ra uống 2 lần trong ngày. Một liệu trình sử dụng 3 ngày liên tục là thấy bệnh cải thiện đáng kể.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết được rễ cỏ tranh có tác dụng gì đối với sức khỏe. Cây cỏ tranh, đặc biệt là phần rễ của chúng nhìn chung rất tốt để dùng thanh nhiệt, giải độc cơ thể, đồng thời hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Hơn nữa, rễ cỏ tranh dễ tìm lại rất rẻ, có nguồn gốc tự nhiên nên an toàn cho sức khỏe. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể nấu nước uống hằng ngày mà không sợ tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe.