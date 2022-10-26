Răng sâu có nên nhổ không? Giải đáp 5 thắc mắc phổ biến nhất về việc nhổ răng sâu!

Sức khỏe 26/10/2022 15:45

Sâu răng có nên nhổ không? Răng sâu như nào thì phải nhổ và nhổ răng có nguy hiểm không? Có thật nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề nhổ răng sâu phải không nào? Hãy cùng tìm lời giải đáp thật chi tiết ở bài viết dưới đây nhé!

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Sâu răng là một vấn đề phổ biến, gặp ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Nguyên nhân gây sâu răng là do các vi khuẩn có sẵn trên răng. Khi gặp các môi trường thuận lợi như thức ăn thừa, đường, tinh bột… thì chúng sẽ phát triển và tạo ra axit, dần dần phá hủy các mô răng.

Sâu răng giai đoạn đầu chỉ là những vết đen, sau đó là lỗ nhỏ trên răng. Dần dần lỗ sâu sẽ càng to, ăn dần vào tủy răng, gây ra các cơn đau đớn, gay viêm tủy răng. Thông thường thì ít người phát hiện ra mình bị sâu răng cho đến khi cảm thấy răng đau, ê, nhức, buốt và các triệu chứng khó chịu khác. Khi phát hiện ra sâu răng, có rất nhiều vấn đề mà mà mọi người quan tâm và muốn làm rõ. Đó chính là 5 vấn đề sau đây:

1. Sâu răng có nên nhổ không?

Khi phát hiện mình bị sâu răng, chắc hẳn là ai cũng hoang mang không biết rằng răng sâu có nên nhổ không? Người bị sâu răng hàm thì không biết rằng răng hàm bị sâu có nên nhổ đi không? Người bị sâu răng khôn cũng không biết nếu răng khôn bị sâu có nên nhổ không?

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Bác sĩ nha khoa sau khi thăm khám sẽ quyết định có nhổ chiếc răng sâu của bạn hay không !

Vấn đề này cần phải được xem xét cẩn trọng bởi vì không phải chiếc răng sâu nào cũng cần phải nhổ bỏ. Và chỉ có nha sĩ, bác sĩ sau khi thăm khám trực tiếp, có thể thực hiện thêm một số chẩn đoán bằng hình ảnh khác (ví dụ chụp X-quang) thì mới quyết định được việc có nên nhổ bỏ chiếc răng bị sâu đó không.

Việc nhổ răng không thực sự cần thiết khi mà tình trạng của chiếc răng sâu chưa nghiêm trọng, Thật vậy, để điều trị răng sâu, các bác sĩ luôn ưu tiên giữ lại răng để không làm ảnh hưởng đến việc ăn uống, sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh.

2. Răng sâu không nhổ sẽ lây lan sang răng khác phải không?

Có rất nhiều người cho rằng, khi một chiếc răng nào đó trong hàm răng bị sâu, thường gặp nhất là răng hàm bị sâu thì nên nhổ bỏ để tránh lây lan sang các răng khác. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Bạn chỉ được chỉ định nhổ răng nếu như chiếc răng đó đã sâu nghiêm trọng và không thể phục hồi được.

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Sâu răng không nhổ có ảnh hưởng tới răng bên cạnh không hoàn toàn đúng!

Khi phát hiện răng sâu, bạn cần phải đi khám nha sĩ để biết tình trạng sâu nặng hay nhẹ. Nếu sâu nhẹ, bạn cần được trám lại răng để tránh vết sâu răng ăn sâu hơn và dần đến tủy. Tuy nhiên, nếu răng sâu nặng thì nó lại chính là nguyên nhân gây cản trở cho vệ sinh răng miệng, vì răng sâu có các lỗ, càng dễ tích tụ mảng bám và vôi răng, khiến tình trạng sâu sẽ tiếp tục diễn ra, từ đó mới dẫn tới hượng tượng những chiếc răng bên cạnh cũng bị sâu.

3. Răng sâu như thế nào thì phải nhổ bỏ?

Răng sâu nhẹ có nên nhổ không? Chắc chắn là chưa cần thiết rồi! Khi bạn bị sâu răng ở thể nhẹ, chỉ có các lỗ sâu trên bề mặt răng thì tốt nhất nên đến bác sĩ răng hàm mặt để được trám lại nốt sâu. Với vật liệu nha khoa chuyên dụng như composite, sẽ làm đầy lỗ hổng trên răng do bị sâu, màu sắc của vật liệu trám tương tự như màu răng thì không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ, trông răng vẫn rất tự nhiên. Lúc này không sợ sâu răng lây lan cho những chiếc răng khác, chỉ cần bạn giữ gìn vệ sinh răng miệng thật tốt, thường xuyên thăm khám định kỳ thì sẽ không có vấn đề gì.

Ngược lại, răng sâu nặng có nên nhổ không? Các bạn biết đấy, tình trạng sâu nhẹ nếu không được điều trị thì răng sẽ sâu nghiêm trọng hơn, thậm chí ăn sâu vào tủy, gây đau đớn, ê, nhức, buốt, răng sâu có thể bị vỡ vụn. Nếu tiếp tục không điều trị nữa thì tủy răng sẽ chết, gây ra nhiễm trùng không chỉ chiếc răng đó mà còn ảnh hưởng tới những chiếc răng xung quanh, thậm chí là cả khoang miệng.

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Răng sâu nặng không phục hồi được sẽ bắt buộc phải nhổ!

Lúc đó thì bắt buộc phải nhổ bỏ chiếc răng sâu đó mà không còn biện pháp nào khác. Bởi vì nếu giữ lại nó sẽ gây bệnh nha chu, gây tai biến nhiễm trùng hoặc bác sĩ cần nhổ để chỉnh hình lại hàm răng. Vì vậy, nếu bị đau răng, sâu răng, bạn cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán chính xác tình trạng sâu răng và quyết định xem sâu răng có nên nhổ không. Càng chần chừ, để lâu thì sau này điều trị sẽ càng mất thời gian hơn, đau đớn hơn và cả tốn kém tiền bạc hơn nữa.

4. Nhổ răng sâu có nguy hiểm không?

Việc nhổ bỏ các chân răng bị sâu có nguy hiểm không? Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng bởi vì nhổ răng sâu không hề nguy hiểm và cũng thường không phức tạp như bạn đang lo lắng đâu.

Thông thường, trước khi quyết định nhổ một chiếc răng sâu, bác sĩ sẽ khám miệng của bệnh nhân xem có cần thiết phải chụp X-quang hay thực hiện một vài xét nghiệm đơn giản trước khi nhổ khômh. Hiện nay, với sự phát triển của y học, nhất là các kỹ thuật răng hàm mặt, cùng với nhiều loại thuốc tê rất hiệu quả, sau khi bệnh nhân được gây tê là sẽ không còn cảm giác đau tại vùng răng cần nhổ nữa. Sau đó, bác sĩ sẽ sử dụng những dụng cụ thích hợp để nhổ bỏ chân răng bị sâu, nhiễm trùng, nạo sạch các mô bệnh lý ở xung quanh chóp.

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Nhổ răng sâu không nguy hiểm khi được thực hiện đúng kỹ thuật!

Sau khi nhổ răng, bệnh nhân chỉ cần cắn chặt 1 cục gòn tại chỗ nhổ trong 30 phút đến 1 giờ để cầm máu. Bác sĩ có thể sẽ kê toa thuốc nếu cần thiết và bạn nhớ uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Chỉ sau vài ngày là vết thương sẽ dần dần liền sẹo, tình trạng đau nhức giảm dần và bạn sẽ không gặp vấn đề gì khác nữa nhé.

5. Khi nhổ răng cần lưu ý các vấn đề gì?

- Chiếc răng sâu được bác sĩ chỉ định nhổ bỏ đang ở tình trạng không đau nhức, không sưng tấy.

- Tốt nhất là nên nhổ răng vào buổi sáng, sau khi đã ăn no và có sức khỏe tốt. Thực tế là bạn có thể nhổ răng vào bất cứ lúc nào nhưng nhổ vào buổi sáng là tốt nhất. Nhổ vào buổi sáng, sau khi được nghỉ ngơi qua một đêm, sức đề kháng của bạn cũng tốt hơn.

- Sau khi nhổ răng thì cần cắn chặt bông gòn trong 30ph đến 1 tiếng. Có thể thay bông gòn thường xuyên khi bạn chảy nhiều máu.

- Nếu đau nhức nhiều thì dùng đá lạnh để chườm giúp giảm đau nhức, khó chịu. Lưu ý nên sử dụng một chiếc khăn mềm để bọc túi đá sau đó mới chườm lên vùng má vừa nhổ răng bị sâu.

- Thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ: ví dụ như uống thuốc kháng sinh, uống thuốc giảm đau để giảm sưng viêm. Tuy nhiên, chỉ có thể uống các thuốc giảm đau thông thường (paracetamol), tuyệt đối không được uống Aspirin (dù là Aspirin pH8) vì sẽ gây chảy máu kéo dài.

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Chườm đá lạnh vào vùng má mới nhổ răng!

Bên cạnh đó, sau khi nhổ răng, bạn cũng cần tuyệt đối không nên làm những việc sau:

- Không ăn những thức ăn quá cứng, quá dai, quá nóng

- Không ăn kẹo cao su, không ăn các loại bánh kẹo ngọt

- Không dùng vật nhọn chọc vào vùng răng bị nhổ

- Không dùng tay, bàn chải hay vật dụng gì khác chạm vào vết thương

- Chăm sóc răng miệng cẩn thận và đầy đủ

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Có thể sử dụng thuốc giảm đau nếu như bị đau nhiều sau khi nhổ răng!

Như vậy, các bạn đã có được thông tin về các vấn đề xoay quanh chủ đề sâu răng, đặc biệt là có được câu trả lời răng sâu có nên nhổ không rồi. Nhưng ưu tiên nhất vẫn là, các chị em hãy chăm sóc răng miệng thật tốt để phòng tránh sâu răng và giảm nhẹ sâu răng nhé!

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