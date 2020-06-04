Quả nhàu khô có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Quả nhàu là loại quả quen thuộc được trồng phổ biến ở phía nam nước ta. Từ lâu quả nhàu được xem là một thần dược quý có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh hiệu quả. Quả nhàu phơi khô thường được sử dụng nhiều hơn vì giữ được lâu và cũng mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên vẫn còn nhiều người thắc mắc quả nhàu khô có tác dụng gì và hiệu quả ra sao. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn thông tin về công dụng của quả nhàu khô.

Quả nhàu khô được biết đến là một trong những thực phẩm có chứa hàm lượng canxi dồi dào tốt cho xương, giúp khung xương phát triển và khỏe mạnh hơn. Sử dụng quả nhàu khô là giải pháp đơn giản có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa khớp, loãng xương…

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của quả nhàu khô mang lại cho sức khỏe mà bạn nên biết:

Quả nhàu khô có chứa hàm lượng canxi dồi dào tốt cho xương - Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa và ngừa ung thư

Trong quả nhàu khô có chứa một số chất giúp ức chế sự sinh trưởng của các gốc tự do gây ung thư. Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, dùng quả nhàu khô đun nước uống thường xuyên trong thời gian dài sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các căn bệnh ung thư nguy hiểm như ung thư gan, phổi, thận.

Tăng cường hệ miễn dịch

Đây cũng là một trong những tác dụng nổi bật của quả nhàu khô đối với sức khỏe. Khi cơ thể hấp thu các chất có trong quả nhàu sẽ sản xuất ra nhiều tế bào Lympho T giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các tế bào này là một phân lớp của bạch cầu, được xem là những tế bào sát thủ giúp tiêu diệt vi khuẩn và các tác nhân gây hại xâm nhập vào cơ thể.

Ngăn ngừa các bệnh tim mạch

Nước được nấu từ lá nhàu khô có tác dụng giúp giảm cholesterol xấu và tăng cường cholesterol có lợi cho cơ thể. Đun nước nhàu khô uống mỗi ngày sẽ giúp các mạch máu được thông thoáng, giảm huyết áp và ngăn ngừa hiệu quả các bệnh lý về tim mạch.

Đun nước nhàu khô uống mỗi ngày sẽ giúp các mạch máu được thông thoáng - Ảnh minh họa: Internet

Giảm căng thẳng và mệt mỏi

Những người thường xuyên bị áp lực trong công việc hoặc học tập có thể sử dụng quả nhàu khô đun nước uống mỗi ngày sẽ giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Nước nấu từ trái nhàu khô sẽ giúp làm dịu thần kinh, tinh thần sảng khoái và giảm bớt lo âu.

Chống lão hóa da

Làm đẹp da bằng quả nhàu khô là một trong những phương pháp được nhiều chị em áp dụng. Để làm chậm quá trình lão hóa giúp da mịn màng hơn, bạn nên uống khoảng 30 – 40ml nước nấu từ quả nhàu khô mỗi ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể nghiền quả thành bột làm mặt nạ để chăm sóc da mặt.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hàm lượng các axit có trong quả nhàu khô giúp kích thích các cơ trơn trong ruột co bóp mạnh để đẩy chất thải di chuyển nhanh hơn. Trường hợp khi bạn bị táo bón cũng có thể sử dụng quả nhàu để nấu nước uống thay thế cho các loại thuốc nhuận tràng có hại.

Quả nhàu khô có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Ngoài những tác dụng trên thì việc uống nước nấu từ quả nhàu khô mỗi ngày còn có thể giúp hỗ trợ giảm cân. Các chất có trong quả nhàu có tác dụng làm giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Nhờ vậy sẽ giúp bạn cắt giảm được lượng thức ăn tiêu thụ và các chất béo nên giúp giảm cân hiệu quả hơn.

Cách sử dụng quả nhàu khô

Có thể thấy những công dụng mà quả nhàu khô mang lại cho sức khỏe là vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên bạn cần sử dụng đúng cách và đúng thời điểm mới đem lại hiệu quả tốt nhất. Quả nhàu khô là một loại thảo dược lành tính nên mọi người có thể an tâm sử dụng thay trà hàng ngày. Dưới đây là một số cách sử dụng quả nhàu khô phổ biến mà bạn có thể tham khảo.

Quả nhàu khô ngâm rượu

Rượu ngâm từ quả nhàu khô - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu chuẩn bị:

Trái nhàu khô

Hũ ngâm bằng sứ hoặc thủy tinh

Rượu nếp 40 độ.

Cách làm:

Quả nhàu khô rửa sạch và để ráo nước.

Xếp quả nhàu vào hũ ngâm theo tỷ lệ ¼, gồm 1 kg quả nhàu khô ngâm với 4 lít rượu nếp.

Ngâm khoảng từ 3 đến 4 tháng là có thể sử dụng.

Lưu ý: Bạn nên sử dụng hũ ngâm bằng thủy tinh hoặc sứ để rượu được thơm ngon và an toàn hơn cho người sử dụng. Bên cạnh đó, bạn cần để bình rượu ở nơi khô ráo và không có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

Trà quả nhàu khô

Cách pha trà nhàu khô như sau:

Bước 1: Sử dụng khoảng 20g quả nhàu khô và 200ml nước.

Bước 2: Cho một chút nước sôi vào trà, lắc đều ấm rồi đổ nước đi.

Bước 3: Cho nước sôi ấm pha trà theo tỉ lệ vừa dùng, đợi khoảng 5-7 phút cho nước ngấm vào trà. Thưởng thức ngay khi trà còn ấm sẽ có mùi vị thơm ngon hơn.

Trà nhàu được nhiều người tin dùng vì mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc quả nhàu khô có tác dụng gì. Có thể thấy quả nhàu mang lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.Vì vậy, nếu có thể bạn nên sử dụng quả nhàu thường xuyên để tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa bệnh hiệu quả.