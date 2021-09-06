Phát hiện sản phẩm có xuyên tâm liên 'nổ' chữa được Covid-19, Cục An toàn thực phẩm đưa ra cảnh báo

Cụ thể, theo thông tin phản ánh, sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà do Công ty CPTM Dược VTYT Khải Hà (địa chỉ số 2A, phố Lý Nam Đế, phường Tiên Phong, TP. Thái Bình) sản xuất và Công ty TNHH nghiên cứu dược liệu và ứng dụng Đông Y Việt phân phối độc quyền đang quảng cáo facebook.com/XuyenTamLienKhaiHa và https://xuyentamlien.site quảng cáo công dụng "Hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp COVID-19", "phòng ngừa COVID-19 hiệu quả được Bộ Y tế công nhận".

Dẫn tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục cảnh báo một sản phẩm quảng cáo sai sự thật: "Hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ", "phòng ngừa COVID-19 hiệu quả được Bộ Y tế công nhận".

Trong khi các cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo:

Công ty Cổ phần thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà đã có văn bản số 67/2021/CV-KH gửi Cục An toàn thực phẩm khẳng định nội dung quảng cáo sản phẩm Trà xuyên tâm liên Khải Hà trên 02 trang nêu trên không phải do Công ty Cổ phần thương mại Dược Vật tư y tế Khải Hà và Công ty TNHH nghiên cứu dược liệu và ứng dụng Đông Y Việt thực hiện.

1. Không có bất kì loại thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được Covid 19 hay kháng Covid.

2. Không có bất kì thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng “giảm bệnh, trị bệnh”.

3. Trên nhãn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn luôn phải ghi rõ “Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”.

4. Người tiêu dùng phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi các công dụng trên thì đề nghị không mua, không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

5. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở cần liên hệ ngay với cơ quan Y tế để được hướng dẫn khám, điều trị kịp thời.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng mới đưa ra cảnh báo về sản phẩm giả mạo giấy công bố sản phẩm có tên Xuyên Tâm Liên, được quảng cáo là "Thần dược hỗ trợ điều trị - phòng chống Covid...".

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng mới đưa ra cảnh báo về sản phẩm giả mạo giấy công bố sản phẩm có tên Xuyên Tâm Liên, được quảng cáo là "Thần dược hỗ trợ điều trị - phòng chống Covid...".

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, theo thông tin phản ánh, hiện nay trên thị trường đang xuất hiện sản phẩm có tên gọi Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuyên Tâm Liên trên hình hộp sản phẩm có ghi: Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần liên doanh dược mỹ phẩm Diamond Pháp (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn 2, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam),

Phân phối bởi Công ty TNHH Hằng Thu Pharma (Địa chỉ: Số nhà 68, đường Lương Văn Can, Khu AT, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam) đang quảng cáo sản phẩm có công dụng: Thần dược hỗ trợ điều trị - phòng chống Covid; Giảm ho, long đờm, chảy mũi do viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm; Trị khó thở do viêm phổi, viêm phế quản; Tăng cường sức khỏe; Tăng cường sức đề kháng; Tăng miễn dịch cho cơ thể; Phòng ngừa virus, vi khuẩn tấn công gây viêm đường hô hấp.

Hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có số đăng ký: 01/DMP/2021, cấp ngày 2/7/2021, có dấu đỏ của Cục An toàn thực phẩm là giả mạo. Ảnh: VFA.

Trước thông tin nêu trên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định Công ty TNHH Hằng Thu Pharma chưa đăng ký bản công bố sản phẩm cho Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuyên Tâm Liên tại Cục. Hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có số đăng ký: 01/DMP/2021, cấp ngày 2/7/2021, có dấu đỏ của Cục An toàn thực phẩm là giả mạo.

Như vậy, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như trên là giả mạo. Cục ATTP đã chuyển thông tin trên đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để xác minh vụ việc.