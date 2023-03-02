Phát hiện những triệu chứng này, nam giới cần thận trọng các bệnh về tuyến tiệt liệt, không chữa sớm dễ bị ung thư

Sức khỏe 02/03/2023 07:03

Các vấn đề về tuyến tiền liệt rất phổ biến ở nam giới, đặc biệt là những người lớn tuổi.

Tuyến tiền liệt là một trong những bộ phận không thể thiếu trong hệ thống sinh sản của nam giới, nằm ngay dưới bàng quang và phía trước trực tràng. Nó nhỏ, gần bằng kích thước của quả óc chó, và đi quanh niệu đạo, ống giúp nước tiểu đi ra khỏi bàng quang.

Phát hiện những triệu chứng này, nam giới cần thận trọng các bệnh về tuyến tiệt liệt, không chữa sớm dễ bị ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi một số tình trạng về tuyến tiền liệt lành tính và có thể được điều trị ngay lập tức, những tình trạng khác như ung thư có thể đe dọa đến tính mạng và có thể làm giảm chất lượng cuộc sống. Bất kể điều gì, điều quan trọng là tất cả đàn ông đều biết họ đang mắc phải bệnh gì và phải hành động ngay lập tức.

Một số vấn đề tuyến tiền liệt phổ biến nhất được liệt kê dưới đây.

Viêm tuyến tiền liệt

Viêm tuyến tiền liệt là tình trạng viêm của tuyến tiền liệt, có thể gây ra các triệu chứng đau đớn và khó chịu, bao gồm tiểu khó và đau vùng chậu. Trong khi một số trường hợp viêm tuyến tiền liệt là do nhiễm vi khuẩn, những trường hợp khác có thể là do rối loạn chức năng hệ thống thần kinh hoặc hệ thống miễn dịch.

Phát hiện những triệu chứng này, nam giới cần thận trọng các bệnh về tuyến tiệt liệt, không chữa sớm dễ bị ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều loại viêm tuyến tiền liệt khác nhau:

  • Viêm tuyến tiền liệt cấp tính do vi khuẩn.
  • Viêm tuyến tiền liệt mãn tính do vi khuẩn.
  • Viêm tuyến tiền liệt mãn tính/hội chứng đau vùng chậu mãn tính.
  • Viêm tuyến tiền liệt viêm không triệu chứng.

 

Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH)

Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH) là thuật ngữ y tế cho tuyến tiền liệt mở rộng. Mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này nhưng theo Mayo Clinic, có thể là do sự thay đổi trong sự cân bằng hormone giới tính khi bạn già đi.

Lão hóa, tiền sử gia đình mắc các vấn đề về tuyến tiền liệt, tiểu đường, bệnh tim và lối sống đều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh BPH tuyến tiền liệt.

Theo Mayo Clinic, các vấn đề sức khỏe như UTI, viêm tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo, bàng quang, sỏi thận và ung thư tuyến tiền liệt hoặc bàng quang cũng có thể khiến một người dễ mắc bệnh này.

Ung thư tuyến tiền liệt

Phát hiện những triệu chứng này, nam giới cần thận trọng các bệnh về tuyến tiệt liệt, không chữa sớm dễ bị ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư của tuyến tiền liệt. Nó xảy ra khi các tế bào trong tuyến tiền liệt phát triển không kiểm soát và tạo thành một khối, còn được gọi là khối u. Trong giai đoạn đầu, ung thư tuyến tiền liệt không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào, tuy nhiên, theo thời gian, nó có thể dẫn đến các biến chứng làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đây cũng là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở nam giới.

Triệu chứng dễ nhầm lẫn

Các vấn đề về tuyến tiền liệt có thể không có triệu chứng, nhưng trong trường hợp nó có triệu chứng thì rất dễ bị nhầm lẫn. Một số triệu chứng phổ biến của ba tình trạng này và nên khuyến khích bạn đi khám như sau:

Phát hiện những triệu chứng này, nam giới cần thận trọng các bệnh về tuyến tiệt liệt, không chữa sớm dễ bị ung thư - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Khó tiểu
  • Cảm giác nóng rát hoặc đau khi đi tiểu
  • Dòng nước tiểu yếu hoặc chậm 
  • Cảm giác bàng quang không được làm trống hoàn toàn
  • Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch
  • Xuất tinh đau

Kiểm tra sức khỏe tuyến tiền liệt 

Phát hiện những triệu chứng này, nam giới cần thận trọng các bệnh về tuyến tiệt liệt, không chữa sớm dễ bị ung thư - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trên đây, hãy tự kiểm tra ngay lập tức và tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ nam khoa hoặc bác sĩ tiết niệu. Bác sĩ có thể khuyên bạn nên khám trực tràng kỹ thuật số (DRE), trong đó bác sĩ sẽ sờ thấy tuyến tiền liệt của bạn trong 10-15 giây hoặc họ có thể yêu cầu bạn làm xét nghiệm kháng nguyên dành riêng cho tuyến tiền liệt (PSA) giúp phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới tuổi 50 và lớn hơn. Trong trường hợp bác sĩ nghi ngờ ung thư, sinh thiết tuyến tiền liệt có thể được đề nghị để xác nhận chẩn đoán của bạn.

Theo Times of India

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