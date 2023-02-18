Nữ sinh lớp 9 vẫn mang bầu dù biết cách tránh thai, lý do khiến ai cũng bất ngờ

Cụ thể, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Trưởng phòng khám Sản, Bệnh viện Đại học Y Dược, TP.HCM cơ sở 2, thông tin từ VietNamNet, cho biết anh vừa tiếp nhận khám thai cho một cô bé học lớp 9.

Chu kỳ kinh nguyệt chậm, nữ sinh mua que thử thai về nhà kiểm tra. Kết quả, que lên vạch mờ. Điều đó khiến cô bé nghĩ rằng mình không có thai. Một tháng sau, em tự đi khám và biết mình có bầu nhưng trùng vào kỳ nghỉ Tết nên không xử lý. Khi bụng to lên, nữ sinh mới nói với gia đình.

Nữ sinh được gia đình đưa tới khi mang thai hơn 14 tuần. Theo em, nhà trường có các buổi học, tư vấn giáo dục giới tính, cách phòng tránh thai khi quan hệ tình dục nhưng cô bé và bạn trai vẫn “vượt rào” và không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Bác sĩ Trung thực hiện một ca phẫu thuật mổ bắt con. Ảnh: VietNamNet

Bác sĩ Trung cho biết trường hợp như của nữ sinh này không phải hiếm gặp. Các em đều cho rằng "khi yêu không còn nhớ gì". Thậm chí, vị bác sĩ này từng gặp học sinh mới 9 tuổi đã mang thai. "Lý thuyết tránh thai cô bé đọc vanh vách nhưng không ứng dụng", bác sĩ chia sẻ.

Chuyên gia này cũng nhận định hiện nay, trẻ em dậy thì sớm, tuổi nhỏ nhưng cơ thể phát triển như người trưởng thành. Do đó, cha mẹ cần quan tâm hơn tới con cái bởi nguy cơ có thai ngoài ý muốn, bị làm dụng tình dục rất lớn.

Nếu trẻ rơi vào tình huống mang thai ngoài ý muốn, các em cần chuẩn bị cách thông báo với gia đình, bạn trai. Phụ huynh cần chuẩn bị sẵn tâm lý, hỗ trợ trẻ. Nếu các em và gia đình muốn dừng thai kỳ, trẻ cần được phát hiện tuổi thai sớm dưới 9 tuần để có thể sử dụng thuốc. Nếu tuổi thai trên 9 tuần, bác sĩ phải dùng biện pháp hút thai.

Trước đó, theo Báo Sức khỏe và đời sống, thông tin về việc nữ sinh lớp 7 sinh con tại phòng tắm của gia đình tại Bắc Giang khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên và bàng hoàng.

Vào tháng 1/2021, cháu N.N.A.T. (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã tự sinh con tại nhà tắm. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2019, cháu T. (lúc này đang học lớp 7, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) kết bạn làm quen trên mạng xã hội Facebook với một nam sinh tên Triều. Sau nhiều lần nhắn tin qua lại, hai bên nảy sinh tình cảm và hẹn gặp nhau.

Từ tháng 4 – tháng 6/2020, cháu T. quan hệ tình dục với Triều 2 lần tại nhà nghỉ, đến tháng 9/2020 thì cháu T. phát hiện mình có thai, nhưng vì lo sợ nên không dám nói cho ai biết. Ngày 3/1/2021, T. thấy đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh và bất ngờ sinh con tại nhà tắm. Sau khi sinh, cháu T. còn tự dùng kéo cắt dây rốn cho em bé.

Dễ thấy, những sự việc kể trên không chỉ gây tổn hại đến tương lai của những đứa trẻ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như tâm sinh lý, đặc biệt là với những bé gái. Vì khi mang thai và sinh con chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ 12 -13 tuổi, tâm hồn còn thơ dại, chưa dậy thì hết và vẫn đang ngồi trên ghế của nhà trường.

ThS. BS. Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BV Phụ sản Trung ương cho rằng "Phát hiện mang bầu khi đã quá muộn hoặc biết mang thai nhưng không thông báo sớm với người thân, các cô gái thường bỏ lỡ mất 3 tháng đầu tiên của thai kỳ là khoảng thời gian cần được thăm khám và quan tâm đặc biệt.

"Cần nhận thức được sự nguy hiểm của việc quan hệ tình dục và mang thai khi còn quá trẻ sẽ để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Do đó, sự quan tâm của gia đình và giáo dục giới tính cho trẻ là vấn đề vô cùng quan trọng", ThS. BS. Phan Chí Thành nhắn nhủ.