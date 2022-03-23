NÓNG: Xuất hiện virus “siêu cảm lạnh” với các triệu chứng giống COVID-19

Theo các chuyên gia, xuất hiện một virus khác với một loạt triệu chứng tương tự COVID-19: đau rát họng, đau đầu, sổ mũi, mệt mỏi...

Dẫn nguồn từ TTXVN, sau các biện pháp phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt để phòng dịch COVID-19, một loại virus khác đang xuất hiện tại Australia với một loạt các triệu chứng tương tự COVID-19.

Trong bối cảnh hệ miễn dịch ở mức thấp nhất từ trước tới nay, sau gần hai năm áp đặt các biện pháp phong tỏa, hàng nghìn người vừa trở lại các hoạt động xã hội bình thường lại phải đối mặt với một nguy cơ mới đe dọa sức khoẻ.

Những người bị "siêu cảm lạnh" có các triệu chứng như COVID-19 nhưng xét nghiệm COVID-19 lại âm tính - Ảnh: REUTERS

Virus được gọi là “siêu cảm lạnh” đã được ghi nhận lây lan nhanh tại Australia, khiến người dân cũng mệt mỏi như mắc COVID-19.

Các triệu chứng tương tự khiến nhiều người ban đầu nghi mình mắc COVID-19, tuy nhiên các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Các triệu chứng được thông báo gồm đau rát họng, đau đầu và đau người, sổ mũi và mệt mỏi, đôi khi kéo dài nhiều tuần.

Theo các chuyên gia y tế, giai đoạn dài không bị phơi nhiễm với các loại virus đang tồn tại trong cộng đồng (do các biện pháp phong tỏa) đã khiến hệ hô hấp quen với điều này, gián tiếp dẫn tới tình trạng cơ thể dễ bị tổn thương khi các điều kiện trở lại bình thường. Hệ quả là làm tăng các ca nhiễm hệ hô hấp trên.

Bệnh cúm cũng có các triệu chứng tương tự COVID-19 như đau đầu, đau người, sốt… và có thể kéo dài từ 10-14 ngày mới hết.

Tại Việt Nam, theo ghi nhận của Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 21/3 đến 16h ngày 22/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 130.735 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 130.731 ca ghi nhận trong nước (giảm 978 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 83.731 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.338.914 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 84.367 ca nhiễm).

Ngày 22/3, Việt Nam ghi nhận 130.735 ca mắc COVID-19, giảm 978 ca so với ngày trước đó Tính từ 16h ngày 21/3 đến 16h ngày 22/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 130.735 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 130.731 ca ghi nhận trong nước (giảm 978 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 83.731 ca trong cộng đồng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-xuat-hien-virus-sieu-cam-lanh-voi-cac-trieu-chung-giong-covid-19-457639.html