Những thực phẩm tốt cho răng mà bạn nên bổ sung

Bổ sung những thực phẩm tốt cho răng sẽ giúp phòng chống sâu răng và các bệnh nha khoa. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên ăn uống không lành mạnh, axit trong khoang miệng làm mòn lớp men răng, khiến răng dễ bị sâu. Khi bị sâu răng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc ăn uống khiến bạn khó khăn trong sinh hoạt. Dưới đây là top những thực phẩm tốt cho răng miệng mà bạn nên thường xuyên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Táo là loại trái cây cứng giòn, chứa nhiều nước và có nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Khi ăn táo bạn sẽ tiết ra nhiều nước bọt hơn, giúp trung hòa lượng axit có trong thức ăn, từ đó ngăn ngừa được tình trạng sâu răng. Ngoài ra, ăn táo còn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Ăn táo sau bữa tối sẽ giúp bạn loại bỏ các mảng bám thức ăn trên răng cũng như làm sạch răng miệng hiệu quả.

Yogurt là một trong các loại thực phẩm tốt cho răng với hàm lượng protein và canxi dồi dào. Mỗi ngày ăn yogurt sẽ giúp tăng cường sức khỏe răng miệng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bạn nên lựa chọn những loại yogurt có hàm lượng đường và chất béo thấp. Tùy theo sở thích, bạn có thể trộn trái cây với yogurt hoặc xay thành sinh tố uống.

Ăn táo giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe răng - Ảnh minh họa: Internet

Sữa

Sữa được biết đến là thực phẩm giàu photphat, canxi và vitamin D. Đây là những chất vô cùng cần thiết cho sự phát triển của xương và răng. Cụ thể, canxi và photphat có tác dụng giúp bảo vệ men răng, tái tạo và hàn gắn men răng. Nếu bị dị ứng sữa, bạn có thể thay thế bằng sữa đậu nành cũng giúp đảm bảo lượng canxi đầy đủ mà cơ thể cần.

Rau cần tây

Cần tây chứa hàm lượng chất xơ dồi dào giúp làm sạch răng và massage nướu, tăng sự lưu thông. Ngoài ra, ăn cần tây còn giúp loại bỏ vi khuẩn có thể gây sâu răng và các mảng bám trên răng, ngăn ngừa tốt các bệnh nha khoa.

Nhai cần tây càng kỹ sẽ kích thích nước bọt tiết ra, giúp cân bằng lượng axit và kiềm trong khoang miệng, kháng khuẩn tự nhiên.

Cần tây chứa hàm lượng chất xơ dồi dào giúp làm sạch răng và massage nướu - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Thường xuyên ăn các loại hạt sẽ cung cấp hàm lượng vitamin và khoáng chất đa dạng cần thiết cho răng. Ví dụ như ăn đậu phộng sẽ bổ sung nhiều canxi và vitamin D, ăn hạnh nhân sẽ cung cấp canxi, trong khi hạt điều giúp kích thích tuyến nước bọt…

Các chất béo tốt

Các chất béo như omega 3 sẽ rất tốt cho răng cũng như toàn bộ cơ thể bạn. Axit béo Omega – 3 được tìm thấy nhiều trong cá và dầu, giúp chống lại chứng viêm, nhiễm trùng, những bệnh về lợi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của răng.

Các chất béo như omega 3 sẽ rất tốt cho răng cũng như toàn bộ cơ thể bạn - Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam là một trong những loại quả chứa hàm lượng canxi, vitamin C và D dồi dào, rất tốt cho răng miệng mà bạn nên bổ sung thường xuyên. Uống nước ép cam sẽ giúp làm sạch răng tự nhiên nhờ vào khả năng kháng khuẩn và ngừa sâu răng hiệu quả. Tuy nhiên trong cam có chứa nhiều axit nên bạn cần lưu ý đánh răng ngay sau khi dùng. Bạn cũng có thể kết hợp cam với các loại trái cây cứng khác để trung hòa bớt lượng axit.

Nước

Uống nước có tác dụng giúp giữ cổ họng, môi bạn không bị khô. Khô miệng là một trong những nguyên nhân chính khiến hơi thở hôi và tăng nguy cơ bị sâu răng. Chính vì vậy, uống nước đầy đủ là một trong những cách giúp bạn có một nụ cười tỏa nắng. Uống nhiều nước không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng mà còn giúp bạn duy trì cơ thể khỏe mạnh và nhiều năng lượng.

Uống nước đầy đủ là một trong những cách giúp bạn có một nụ cười tỏa nắng - Ảnh minh họa: Internet

Chocolate đen

Chocolate đen có tác dụng kích thích tuần hoàn máu đi đến phần nướu. Các chất chống oxy hóa tự nhiên có trong chocolate đen giúp xoa dịu tế bào mô bị tổn thương ở miệng và những vị trí khác trên cơ thể.

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Một số thực phẩm gây hại cho răng mà bạn nên tránh

Đồ ngọt: Bạn nên tránh các loại thực phẩm ngọt như: kẹo mút, kẹo mềm, kẹo cứng, kẹo bạc hà và bánh ngọt… Vì các thực phẩm ngọt này khiến cho vi khuẩn có nhiều thời gian sản sinh axit. Do đó, bạn chỉ nên sử dụng kẹo ho khi cần thiết để ngăn ngừa sâu răng.

Thực phẩm sấy khô: Bạn cũng nên hạn chế ăn các loại trái cây sấy khô. Do các loại thực phẩm này dễ bị mắc vào răng trong thời gian dài, tạo điều kiện vi khuẩn tấn công và gây sâu răng.

Một số thực phẩm gây hại cho răng mà bạn nên tránh - Ảnh minh họa: Internet

Thức uống có gas: Các loại nước ngọt hay nước có gas có thể phá hủy cấu trúc răng nếu bạn sử dụng quá nhiều. Hàm lượng lớn carbohydrate trong nước ngọt sẽ ăn mòn men răng hơn cả đường bình thường. Một số người có thói quen uống nhấm nháp từ từ càng làm tăng lượng axit trong răng miệng. Vì vậy, nếu muốn uống đồ ngọt, bạn nên uống nhanh và đánh răng ngay sau đó.

Trên đây là một số thực phẩm tốt cho răng miệng mà bạn nên thường xuyên bổ sung để tăng cường sức khỏe răng và tránh được các bệnh nha khoa. Đừng quên tránh các loại thực phẩm gây hại cho răng để ngăn ngừa sâu răng phát triển.