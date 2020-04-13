Tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa ê buốt răng 

Ê buốt răng là tình trạng phổ biến và thường xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, gây ra nhiều ảnh hưởng đến việc ăn uống. Tùy vào nguyên nhân khiến răng nhạy cảm và hay bị ê buốt sẽ có cách điều trị khác nhau. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách chữa ê buốt răng hiệu quả ngay tại nhà.

Đối với một chiếc răng khỏe mạnh, lớp men răng ngoài cùng có tác dụng bảo vệ lớp ngà răng bên trong và nướu. Khi men răng bị mòn hoặc tổn thương sẽ khiến lớp ngà răng lộ ra ngoài. Khi tiếp xúc với các yếu tố lạnh hoặc nóng đột ngột sẽ khiến dây thần kinh bên trong răng bị kích thích gây ê buốt răng.

Ê buốt răng là vấn đề về răng miệng khá phổ biến và thường gặp ở nhiều người. Ê buốt răng khiến cho người mắc phải cảm thấy đau buốt và khó chịu khi ăn các món ăn quá lạnh hoặc quá nóng. Tình trạng ê buốt răng tuy không quá nguy hiểm nhưng trong một số trường đây có thể là biểu hiện của số bệnh lý như viêm nha chu hoặc viêm nướu.

Nguyên nhân khiến răng bị ê buốt

Tình trạng ê buốt răng xuất hiện có thể là do một số nguyên nhân sau đây:

Thói quen nghiến răng

Thường xuyên nghiến răng sẽ khiến cho răng bị mòn dần theo thời gian, kéo theo hệ lụy là xuất hiện tình trạng ê buốt răng. Chứng nghiến răng là tình trạng hai hàm răng bị siết và ghì vào nhau, tạo áp lực lên răng và thường phát ra âm thanh nghe ken két. Thông thường, bạn có thể nghiến răng một cách vô thức khi đang ngủ hoặc kể cả lúc thức.

Thường xuyên nghiến răng sẽ khiến cho răng bị mòn dần theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Đánh răng sai cách

Thói quen đánh răng quá mạnh hoặc sử dụng bàn chải đánh răng có lông cứng cũng có thể là những nguyên nhân gây mòn men răng, khiến răng trở nên nhạy cảm và hay bị ê buốt.

Các bệnh lý răng miệng

Ê buốt răng có thể là biểu hiện của một số bệnh lý về răng sau:

Tụt nướu: Tụt nướu là bệnh lý thường ra ở những người mắc bệnh nha chu, làm cho ngà răng bị lộ ra bên ngoài và gây ê buốt chân răng.

Viêm nướu: Viêm nướu là tình trạng mô nướu bị đau và viêm gây ảnh hưởng đến chân răng.

Nứt hoặc mẻ răng: Những vết nứt trên răng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào và gây viêm nhiễm tủy răng. Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể có nguy cơ bị áp xe chân răng và nhiễm trùng chân răng nặng.

Cách chữa ê buốt răng dân gian

Khi bị ê buốt răng, bạn cần phải đến thăm khám bác sĩ nha khoa để có được phương pháp điều trị thích hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không thể đến gặp bác sĩ, bạn có thể áp dụng một số cách trị ê buốt răng dân gian vô cùng đơn giản và hiệu quả sau đây.

Tỏi

Tỏi không chỉ là một gia vị quen thuộc trong các món ăn hàng ngày mà còn được sử dụng như một loại thuốc trị chứng ê buốt răng rất hiệu quả. Trong tỏi có chứa rất nhiều allicin, đây là một loại kháng sinh tự nhiên có khả năng ức chế đến 70 loại virus và vi khuẩn khác nhau.

Tỏi được sử dụng như một loại thuốc trị chứng ê buốt răng rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tỏi còn chứa một số hợp chất khác như diallyl disulfide, diallyl – trisulfide hay phitoncid, đây là những hợp chất có khả năng kháng viêm và kháng khuẩn rất hiệu quả.

Cách giảm ê buốt răng tại nhà bằng tỏi như sau:

Bóc vỏ vài tép tỏi và giã nát rồi trộn thêm một chút muối

Đắp tỏi vào vị trí răng bị ê buốt trong khoảng 10 phút

Thực hiện ngày 2 – 3 lần đến khi giảm hoặc hết hẳn tình trạng ê buốt

Lá trầu không

Lá trầu không thường được sử dụng với cau như một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Bên cạnh đó, lá trầu không còn thường được sử dụng trong việc sát khuẩn. Vì trong lá trầu không được biết đến là có chứa khoảng 2,4% tinh dầu có tác dụng ức chế nhiều chủng vi khuẩn khác nhau. Vì vậy, sử dụng lá trầu không cũng là một trong những cách chữa răng ê buốt tại nhà đơn giản và hiệu quả được nhiều người áp dụng.

Lá trầu không thường được sử dụng trong việc sát khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng lá trầu không chữa ê buốt răng như sau:

Lấy khoảng 15 – 20 lá trầu không rửa sạch rồi giã nát cùng với một chút muối

Sau đó, cho một chén rượu vào hòa cùng rồi gạn lấy nước súc miệng

Súc miệng với dung dịch trên mỗi ngày trong khoảng 10 phút, ngày 2 – 3 lần sẽ thấy giảm triệu chứng ê buốt răng hiệu quả

Trà xanh

Trà xanh không chỉ là một loại thức uống được nhiều người yêu thích mà nó còn được biết đến với công dụng chống viêm và sát khuẩn hiệu quả. Trong trà xanh có chứa rất nhiều chất catechin có khả năng kiểm soát tình trạng viêm nhiễm và ngăn ngừa nhiễm trùng rất tốt.

Một số nghiên cứu khác còn cho thấy, những người thường xuyên sử dụng trà xanh có rất ít vi khuẩn và axit trong miệng. Vì vậy, súc miệng với nước trà xanh thường xuyên có thể giúp làm giảm tình trạng ê buốt răng và ngăn ngừa các bệnh răng miệng khác.

Trà xanh được biết đến với công dụng chống viêm và sát khuẩn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng trà xanh súc miệng như sau:

Sử dụng một nắm lá trà xanh rửa sạch rồi đun trên bếp cho sôi trong khoảng 5 phút

Cho thêm một ít muối vào rồi để nguội

Cho nước trà xanh vào trong tủ lạnh để tránh bị hỏng. Súc miệng với nước trà xanh từ 2 – 3 lần, mỗi lần khoảng 10 phút rồi nhổ ra

Duy trì thực hiện sẽ thấy tình trạng ê buốt được cải thiện rõ rệt

Ê buốt răng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, vì vậy bạn cần biết chính xác nguyên nhân để có được hướng điều trị phù hợp.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như biết được một số cách chữa ê buốt răng nhanh chóng ngay tại nhà. Tuy nhiên, nếu tình trạng ê buốt kéo dài, bạn nên đến gặp bác sĩ nha khoa để được thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.