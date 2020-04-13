Tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa ê buốt răng 

Sức khỏe 13/04/2020 17:17

Làm thế nào để hết ê buốt răng? cách chữa ê buốt răng như thế nào? là những câu hỏi được nhiều quan tâm đến, đặc biệt là đối với những ai có răng nhạy cảm.

Nội dung bài viết

Ê buốt răng là tình trạng phổ biến và thường xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, gây ra nhiều ảnh hưởng đến việc ăn uống. Tùy vào nguyên nhân khiến răng nhạy cảm và hay bị ê buốt sẽ có cách điều trị khác nhau. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên nhân cũng như cách chữa ê buốt răng hiệu quả ngay tại nhà.

Cach chua e buot rang
Tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa ê buốt răng - Ảnh minh họa: Internet

Ê buốt răng là gì?

Ê buốt răng là vấn đề về răng miệng khá phổ biến và thường gặp ở nhiều người. Ê buốt răng khiến cho người mắc phải cảm thấy đau buốt và khó chịu khi ăn các món ăn quá lạnh hoặc quá nóng. Tình trạng ê buốt răng tuy không quá nguy hiểm nhưng trong một số trường đây có thể là biểu hiện của số bệnh lý như viêm nha chu hoặc viêm nướu.

Cach chua e buot rang 1
Ê buốt răng là vấn đề về răng miệng khá phổ biến và thường gặp ở nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Đối với một chiếc răng khỏe mạnh, lớp men răng ngoài cùng có tác dụng bảo vệ lớp ngà răng bên trong và nướu. Khi men răng bị mòn hoặc tổn thương sẽ khiến lớp ngà răng lộ ra ngoài. Khi tiếp xúc với các yếu tố lạnh hoặc nóng đột ngột sẽ khiến dây thần kinh bên trong răng bị kích thích gây ê buốt răng.

Nguyên nhân khiến răng bị ê buốt

Tình trạng ê buốt răng xuất hiện có thể là do một số nguyên nhân sau đây:

Thói quen nghiến răng

Thường xuyên nghiến răng sẽ khiến cho răng bị mòn dần theo thời gian, kéo theo hệ lụy là xuất hiện tình trạng ê buốt răng. Chứng nghiến răng là tình trạng hai hàm răng bị siết và ghì vào nhau, tạo áp lực lên răng và thường phát ra âm thanh nghe ken két. Thông thường, bạn có thể nghiến răng một cách vô thức khi đang ngủ hoặc kể cả lúc thức. 

Cach chua e buot rang 2
Thường xuyên nghiến răng sẽ khiến cho răng bị mòn dần theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Đánh răng sai cách

Thói quen đánh răng quá mạnh hoặc sử dụng bàn chải đánh răng có lông cứng cũng có thể là những nguyên nhân gây mòn men răng, khiến răng trở nên nhạy cảm và hay bị ê buốt.

Các bệnh lý răng miệng

Ê buốt răng có thể là biểu hiện của một số bệnh lý về răng sau:

  • Tụt nướu: Tụt nướu là bệnh lý thường ra ở những người mắc bệnh nha chu, làm cho ngà răng bị lộ ra bên ngoài và gây ê buốt chân răng.
  • Viêm nướu: Viêm nướu là tình trạng mô nướu bị đau và viêm gây ảnh hưởng đến chân răng.
  • Nứt hoặc mẻ răng: Những vết nứt trên răng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào và gây viêm nhiễm tủy răng. Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn có thể có nguy cơ bị áp xe chân răng và nhiễm trùng chân răng nặng.

Cách chữa ê buốt răng dân gian

Khi bị ê buốt răng, bạn cần phải đến thăm khám bác sĩ nha khoa để có được phương pháp điều trị thích hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp không thể đến gặp bác sĩ, bạn có thể áp dụng một số cách trị ê buốt răng dân gian vô cùng đơn giản và hiệu quả sau đây.

Tỏi

Tỏi không chỉ là một gia vị quen thuộc trong các món ăn hàng ngày mà còn được sử dụng như một loại thuốc trị chứng ê buốt răng rất hiệu quả. Trong tỏi có chứa rất nhiều allicin, đây là một loại kháng sinh tự nhiên có khả năng ức chế đến 70 loại virus và vi khuẩn khác nhau.

Cach chua e buot rang 3
Tỏi được sử dụng như một loại thuốc trị chứng ê buốt răng rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tỏi còn chứa một số hợp chất khác như diallyl disulfide, diallyl – trisulfide hay phitoncid, đây là những hợp chất có khả năng kháng viêm và kháng khuẩn rất hiệu quả.

Cách giảm ê buốt răng tại nhà bằng tỏi như sau:

  • Bóc vỏ vài tép tỏi và giã nát rồi trộn thêm một chút muối
  • Đắp tỏi vào vị trí răng bị ê buốt trong khoảng 10 phút
  • Thực hiện ngày 2 – 3 lần đến khi giảm hoặc hết hẳn tình trạng ê buốt

Lá trầu không

Lá trầu không thường được sử dụng với cau như một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Bên cạnh đó, lá trầu không còn thường được sử dụng trong việc sát khuẩn. Vì trong lá trầu không được biết đến là có chứa khoảng 2,4% tinh dầu có tác dụng ức chế nhiều chủng vi khuẩn khác nhau. Vì vậy, sử dụng lá trầu không cũng là một trong những cách chữa răng ê buốt tại nhà đơn giản và hiệu quả được nhiều người áp dụng.

Cach chua e buot rang 4
Lá trầu không thường được sử dụng trong việc sát khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng lá trầu không chữa ê buốt răng như sau:

  • Lấy khoảng 15 – 20 lá trầu không rửa sạch rồi giã nát cùng với một chút muối
  • Sau đó, cho một chén rượu vào hòa cùng rồi gạn lấy nước súc miệng
  • Súc miệng với dung dịch trên mỗi ngày trong khoảng 10 phút, ngày 2 – 3 lần sẽ thấy giảm triệu chứng ê buốt răng hiệu quả

Trà xanh

Trà xanh không chỉ là một loại thức uống được nhiều người yêu thích mà nó còn được biết đến với công dụng chống viêm và sát khuẩn hiệu quả. Trong trà xanh có chứa rất nhiều chất catechin có khả năng kiểm soát tình trạng viêm nhiễm và ngăn ngừa nhiễm trùng rất tốt. 

Một số nghiên cứu khác còn cho thấy, những người thường xuyên sử dụng trà xanh có rất ít vi khuẩn và axit trong miệng. Vì vậy, súc miệng với nước trà xanh thường xuyên có thể giúp làm giảm tình trạng ê buốt răng và ngăn ngừa các bệnh răng miệng khác.

Cach chua e buot rang 5
Trà xanh được biết đến với công dụng chống viêm và sát khuẩn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng trà xanh súc miệng như sau:

  • Sử dụng một nắm lá trà xanh rửa sạch rồi đun trên bếp cho sôi trong khoảng 5 phút
  • Cho thêm một ít muối vào rồi để nguội
  • Cho nước trà xanh vào trong tủ lạnh để tránh bị hỏng. Súc miệng với nước trà xanh từ 2 – 3 lần, mỗi lần khoảng 10 phút rồi nhổ ra 
  • Duy trì thực hiện sẽ thấy tình trạng ê buốt được cải thiện rõ rệt

Ê buốt răng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, vì vậy bạn cần biết chính xác nguyên nhân để có được hướng điều trị phù hợp. 

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như biết được một số cách chữa ê buốt răng nhanh chóng ngay tại nhà. Tuy nhiên, nếu tình trạng ê buốt kéo dài, bạn nên đến gặp bác sĩ nha khoa để được thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cách chữa đau răng khôn nhanh chóng tại nhà, bạn đã biết chưa?

Cách chữa đau răng khôn nhanh chóng tại nhà, bạn đã biết chưa?

Đau răng khôn là một trong những nỗi ám ảnh của người trưởng thành. Vậy cách chữa đau răng khôn như thế nào nhanh chóng và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị ê buốt răng dân gian giảm ê buốt răng tức thì cách chữa răng bị ê buốt

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm