Những thực phẩm giàu vitamin E tốt cho sức khỏe bạn cần biết 

Thực phẩm giàu vitamin E mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như sắc đẹp của mỗi người. Bài viết sẽ gợi ý cho bạn danh sách các thực phẩm giàu dưỡng chất này để bổ sung mỗi ngày.
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Vitamin E được nhiều người sử dụng để làm đẹp da, ngăn ngừa sự lão hóa. Bên cạnh đó, loại dưỡng chất này còn giúp chống oxy hóa đồng thời giảm thiểu các bệnh về tim mạch hiệu quả. Bài viết sau đây xin giới thiệu đến bạn đọc những thực phẩm giàu vitamin E an toàn, mang lại lợi ích cho người ăn.
Các loại trái cây giàu vitamin E
Trong các loại thực phẩm giàu vitamin E thì có rất nhiều loại trái cây quen thuộc trong đời sống hàng ngày.
- Đu đủ: Trong đu đủ chứa hàm lượng vitamin E rất lớn. Bổ sung đu đủ vào các bữa ăn hàng ngày sẽ giúp bạn có làn da mịn màng, tươi trẻ. Bạn có thể ăn đu đủ trực tiếp hoặc ép lấy nước uống đều rất tốt cho cơ thể.
- Xoài: Đây là loại quả quen thuộc có hàm lượng vitamin E dồi dào giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Bạn có thể chế biến xoài thành nhiều món ăn khác nhau để thưởng thức mỗi ngày để không có cảm giác bị ngán.
- Kiwi: Ăn 1 quả kiwi cung cấp khoảng 1,1mg vitamin E cho cơ thể. Ngoài ra, loại trái cây này còn cung cấp rất nhiều vitamin C, kali, chất xơ và các dưỡng chất có lợi khác. Việc bổ sung kiwi thường xuyên sẽ cung cấp một lượng chất dinh dưỡng dồi dào cho người ăn, tăng sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời cải thiện sức khỏe làn da.
- Bơ: Mỗi trái bơ cung cấp khoảng 3 mg vitamin E tự nhiên. Bơ có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như sinh tố bơ, bánh mì bơ, salad bơ,…
- Mơ sấy: Trong quả mơ sấy khô có chứa hàm lượng vitamin E, chất xơ giúp ổn định hệ tiêu hóa, cho làn da sáng, khỏe mạnh. Đây là một trong những nguồn cung cấp vitamin E dồi dào nhất mà bạn nên bổ sung mỗi ngày để cải thiện sức khỏe, sức đề kháng, tình trạng da.
Các loại rau củ giàu vitamin E
Bên cạnh các loại trái cây thì rau củ cũng là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời và chúng rất quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày. Dưới đây là một số loại rau củ quả có hàm lượng vitamin E lớn:
- Củ cải: Củ cải có chứa nhiều loại vitamin, trong đó có vitamin E. Trung bình 1 củ cải cung cấp khoảng 20% hàm lượng vitamin E hàng ngày cho cơ thể. Loại thực vật này có thể chế biến được thành nhiều món khác nhau như củ cải luộc, củ cải xào, củ cải nấu…
- Rau cải xanh: Trong thành phần rau cải xanh, vitamin E chiếm tỷ lệ rất lớn. Bên cạnh đó, loại rau này còn mang đến nhiều chất xơ cần thiết giúp cho hệ tiêu hóa luôn được ổn định, khỏe mạnh. Có thể chế biến rau cải xanh thành nhiều loại khác nhau như luộc, xào, salad… Tuy nhiên, bạn không nên nấu quá lâu, món ăn này để tránh làm mất đi các dưỡng chất tự nhiên.
- Rau bina: Hàm lượng vitamin E có trong rau bina rất lớn. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa nhiều các dưỡng chất cần thiết khác, cùng các chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể chế biến rau bina thành nhiều món ăn khác nhau để không bị ngán.
- Bí: Vitamin E có nhiều trong bí ngô và bí đao. Bí là món ăn quen thuộc, dễ ăn, phù hợp với nhiều đối tượng, độ tuổi khác nhau. Ngoài ra, trong bí còn chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, tốt cho hệ tiêu hóa. Bạn có thể chế biến các món luộc, xào, canh hầm với bí. Với trẻ nhỏ, các mẹ hãy xay nhuyễn bí ra để nấu cùng với bột hoặc cháo trong các bữa ăn hàng ngày.
- Súp lơ: Không chỉ chứa vitamin E, súp lơ còn có chứa nhiều loại vitamin cần thiết khác. Một bát con súp lơ có thể cung cấp khoảng 5% nhu cầu vitamin E hàng ngày cho cơ thể. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn với súp lơ. Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên sử dụng súp lơ luộc để giữ được nhiều dưỡng chất và vitamin nhất, tránh sử dụng các loại súp lơ xào, nấu nhiều sẽ bị mất đi chất dinh dưỡng.
- Mùi tây: Đây là một loại rau được kết hợp trong nhiều món ăn khác nhau, mùi tây có chứa nhiều vitamin E cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, loại rau thơm này còn chứa nhiều vitamin và các dưỡng chất có lợi khác có lợi cho sức khỏe.
Giờ đây, bạn đọc đã tự trả lời được thắc mắc loại thực phẩm, rau củ, trái cây nào chứa nhiều vitamin E tự nhiên, tốt cho cơ thể.
Trên đây là những nội dung chi tiết liệt kê về những loại thực phẩm giàu vitamin E tự nhiên, cần thiết cho cơ thể. Chúng đều là những loại trái cây, rau củ quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày. Hy vọng thông qua nội dung bài viết bạn đọc sẽ tự trang bị được những thực phẩm phù hợp, cung cấp đầy đủ lượng vitamin E cần thiết mỗi ngày.