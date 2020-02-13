Những thực phẩm giàu vitamin E tốt cho sức khỏe bạn cần biết 

Vitamin E được nhiều người sử dụng để làm đẹp da, ngăn ngừa sự lão hóa. Bên cạnh đó, loại dưỡng chất này còn giúp chống oxy hóa đồng thời giảm thiểu các bệnh về tim mạch hiệu quả. Bài viết sau đây xin giới thiệu đến bạn đọc những thực phẩm giàu vitamin E an toàn, mang lại lợi ích cho người ăn.

Thực phẩm giàu vitamin E - Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây giàu vitamin E

Trong các loại thực phẩm giàu vitamin E thì có rất nhiều loại trái cây quen thuộc trong đời sống hàng ngày.