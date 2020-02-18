Những loại lá tắm chữa viêm da cơ địa hiệu quả và an toàn

Viêm da cơ địa là một bệnh ngoài da, có nhiều dạng viêm da cơ địa, dị ứng theo mùa hoặc theo thời tiết. Bệnh nhẹ thì xuất hiện những nốt sần đỏ, chàm, bệnh nặng hơn thì vỡ mụn nước và gây lở loét. Nhìn chung viêm da cơ địa không quá nguy hiểm đến sức khỏe , tuy nhiên lại dẫn đến các triệu chứng ngứa ngáy, nóng rát bứt rứt vô cùng khó chịu. Điều này gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Chính vì thế chữa trị nhanh chóng, hiệu quả là điều mà người bị bệnh cần thực hiện.

Viêm da cơ địa là một bệnh lý mãn tính xuất hiện nhiều ở cả người lớn và trẻ em, viêm da cơ địa ở người lớn hay trẻ em đều có những biểu hiện như da nổi mẩn ngứa, tổn thương dạng chàm hoặc có khi dị ứng với tất cả các loại xà phòng. Có rất nhiều loại lá tắm chữa viêm da cơ địa hiệu quả, giảm hẳn các triệu chứng ngứa ngáy, khó chịu chỉ sau vài lần tắm.

Dùng lá tắm chữa viêm da cơ địa là một phương pháp dân gian khá phổ biến và hiệu quả, đặc biệt là với những bệnh nhân mắc phải bệnh ở mức độ nhẹ. Sử dụng lá tắm chính là cách trị viêm da cơ địa tại nhà hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Trong các loại lá tắm đều có chứa những thành phần kháng viêm, ức chế ổ viêm và hỗ trợ làm giảm các triệu chứng ngứa rát và phục hồi các tổn thương trên da. Các loại lá tắm đều là thành phần từ thiên nhiên nên đảm bảo độ an toàn, lành tính, không bị kích ứng và không gây nên các tác dụng phụ. Chính vì vậy hầu hết những bài thuốc chữa bệnh viêm da cơ địa đều là sử dụng lá tắm.

Lá tía tô có lẽ là một trong những loại lá quen thuộc với những bà nội trợ. Theo Đông Y học, trong lá tía tô có chứa một hàm lượng các loại vitamin A, C và đặc biệt là tinh dầu Periladehid. Những thành phần này có tác dụng ức chế ổ viêm trên da, cung cấp độ ẩm cho da mềm và đỡ ngứa ngáy hơn. Cách thức thực hiện cũng vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm lá tía tô rửa sạch rồi đun với nước, để sôi trong vòng 10 phút rồi tắt bếp và lấy nước đó hòa với nước bình thường để tắm. Tốt nhất các bạn nên trồng tía tô ở nhà, tránh mua phải nguồn tía tô phun thuốc sẽ khiến bệnh tình trở nên tồi tệ hơn.

Lá tía tô chữa viêm da cơ địa - Ảnh minh họa: Internet

Lá đơn đỏ ( hay còn gọi là lá đơn tướng quân)

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, lá đơn tướng quân có hoạt chất tiêu diệt được các tụ cầu khuẩn và trực khuẩn Coli - nguyên nhân trực tiếp gây nên các bệnh ngoài da. Chính vì thế, tắm lá đơn tướng quân sẽ giúp ức chế các vi khuẩn gây bệnh, ngăn chặn diễn biến nặng hơn của bệnh tình. Lá đơn đỏ chỉ mọc theo mùa, chính vì thế bạn hãy thu hái và phơi khô để dùng dần đến khi hết bệnh. Cách thức thực hiện cũng đơn giản là những bước với là tía tô.

Lá đơn đỏ chữa viêm da cơ địa - Ảnh minh họa: Internet

Lá khế chữa viêm da cơ địa

Viêm da cơ địa tắm lá khế là một bài thuốc đã lưu truyền hàng ngàn đời nay trong dân gian, được nhiều người tin tưởng sử dụng và có hiệu quả thực sự. Lá khế có tác dụng giải độc, tân sinh, trị phong nhiệt, chính vì thế nó mang trong mình hiệu quả chữa viêm da cơ địa rất hiệu quả. Với những người chỉ bị viêm da ở một vùng nhất định thì có thể dùng lá khế chà xát hoặc đắp ở vùng đó. Còn với những người bị viêm da toàn thân thì nên nấu nước lá khế để tắm hàng ngày. Cách thức thực hiện áp dụng giống với những loại lá trên.

Lá khế chữa viêm da cơ địa - Ảnh minh họa: Internet

Chữa viêm da cơ địa bằng lá lốt

Theo phân tích của khoa học thì trong lá lốt có chữa các thành phần: benzyl axetat; ancaloit;... có tác dụng kháng viêm, chống lại sự tấn công của virus. Lá lốt rất an toàn nên có thể dùng được cho cả trẻ sơ sinh. Ngoài công dụng làm dịu các hiện tượng ngứa, rát và đau của viêm da cơ địa thì nó còn hỗ trợ làm mềm da rất tốt. Khi tắm bằng nước lá lốt, bạn có thể kết hợp lấy bã lá lốt xoa nhẹ lên vùng da bị viêm để tăng hiệu quả chữa trị.

Lá lốt chữa viêm da cơ địa - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là một số loại lá tắm chữa viêm da cơ địa hiệu quả. Đây chính là những bài thuốc được lưu truyền từ trong dân gian, vừa tiết kiệm, an toàn lại có hiệu quả nhanh chóng. Hãy lưu lại phòng khi cần thiết nhé.