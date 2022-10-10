Ăn mận có tốt không? 9 lợi ích “quý hơn vàng” từ trái mận mà bạn cần biết!

Trái mận có thể ăn trực tiếp, chấm với muối ớt, muối tôm hoặc làm mận trộn, mận xóc muối ớt làm siro mận, làm mứt mận, ô mai mận... và nhiều món ăn vặt thơm ngon khác. Thêm vào đó, trái mận chứa nhiều chất xơ, nhiều các loại axit amin, vitamin, protein và muối khoáng, đồng thời không chứa chất béo và những loại cholesterol xấu, chuẩn một loại trái cây thơm ngon và giàu dinh dưỡng .

Cứ vào mỗi độ tháng 4, tháng 5 đến là chị em lại tha hồ xuýt xoa với vị chua chua, ngọt ngọt, nhiều nước của trái mận. Trái mận hay còn được gọi là trái mận hậu hoặc trong miền Nam thường gọi là trái mận Hà Nội để phân biệt với trái mận miền Nam (miền Bắc gọi là quả roi). Quả mận khi xanh có màu xanh, có vị chua và chát. Khi trái chín có màu đỏ rượu, vỏ bóng, ăn vị ngọt hơi chua.

Trái mận tuy nhỏ bé nhưng lại có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Sau đây là 10 lợi ích nổi bật khi bạn ăn trái mận đúng cách:

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng tuyệt vời này, mận không chỉ là loại trái cây ăn mãi cũng không chán, đây còn là loại trái cây với vô vàn công dụng tuyệt vời.

1. Ăn mận tốt cho tim mạch

Trong trái mận có chứa các chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ các tế bào để chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa này giúp làm giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, từ đó giúp máu tuần hoàn tốt hơn, phòng ngừa xơ vữa mạch máu. Trong mận cũng chứa hàm lượng kali cao (1 quả mận có khoảng 113 mg kali) còn giúp kiểm soát huyết áp và nhịp tim cùng với nguồn vitamin B6 giúp kiểm soát hàm lượng homocysteine làm giảm nguy cơ đột quỵ,...

Ăn mận giúp tăng cường sức khỏe của hệ tim mạch!

2. Chống táo bón, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn

Mận là trái cây chứa nhiều nước và chất xơ, là một thực phẩm tốt giúp phòng và giảm tình trạng táo bón. Trong trái mận cũng có chứa sorbitol và isatin giúp kích thích sự co bóp của ruột, giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, giảm tình trạng táo bón.

3. Ăn mận giảm cân

Ăn mận có giảm cân không? Chắc chắn là rất nhiều chị em quan tâm đến vấn đề giảm cân, giữ dáng phải không nào? Trái mận là một lựa chọn tốt nếu chị em đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân, giữ dáng đấy nhé. Trái mận có thành phần chủ yếu là nước, rất ít calo, lại giàu các loại vitamin và khoáng chất. Chị em có thể ăn mận mà không lo thừa đường, tích mỡ đâu nhé.

Mận là loại quả lý tưởng dành cho chị em đang giảm cân giữ dáng!

4. Ăn mận giúp cải thiện thị lực

Trái mận chín có màu đỏ tươi, đỏ đậm rất đẹp mắt. Bởi vì ngoài các loại vitamin A, C, B,... thì trái mận còn có tiền vitamin A là beta carotene. Trong 100gr mận có khoảng 98mcg beta carotene. Đây là dưỡng chất rất cần thiết để duy trì sức khỏe của mắt, bảo vệ thị lực, giúp mắt nhìn tốt hơn trong những điều kiện thiếu ánh sáng. Tác dụng của trái mận đỏ lúc này giúp bổ sung một lượng tiền vitamin A, hỗ trợ để cải thiện thị lực, giúp mắt khỏe hơn và sáng hơn. Vào mùa hè, bạn hãy thường xuyên ăn 4-5 quả mận mỗi ngày nhé.

5. Ăn mận giúp ngăn ngừa ung thư

Thật vậy, các chất chống oxy hóa có trong trái mận không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, tốt cho tim mạch mà còn hỗ trợ chống lại các gốc tự do gây ra ung thư. Quả là bất ngờ phải không nào?!

Trái mận nhỏ bé nhưng lại có chứa các chất chống oxy hóa giúp ngừa ung thư!

6. Cải thiện trí nhớ rất tốt

Ăn mận có tốt không? Chắc chắn là tốt rồi! Đặc biệt là những ai hay quên, đãng trí chắc chắn là rất thích tác dụng này của trái mận đây. Các chất chống oxy hóa có trong trái mận không chỉ ngăn ngừa ung thư mà còn giúp ngăn ngừa và phục hồi những tổn thương xảy ra ở tế bào thần kinh bên trong não. Khi bạn ăn mận tức là bạn đang giúp bảo vệ các tế bào thần kinh của mình, giúp trí nhớ của mình hoạt động tốt hơn. Bạn hãy ăn 3 - 4 quả mận mỗi ngày để giúp trí nhớ của mình tốt hơn nhé.

7. Giúp tóc khỏe hơn, da đẹp hơn

Thời tiết mùa hè nắng nóng thường làm làn da sạm đi và tóc khô xơ, thiếu sức sống. Điều này khiến các chị em cần phải chú ý chăm sóc và bảo vệ thật tốt làn da và mái tóc của mình. Những trái mận nhỏ bé có thể giúp chị em giảm bớt lo âu với những chất dinh dưỡng tuyệt vời mà nó đang có. Kali, magie, canxi, các vitamin giúp tóc mềm mượt, bóng khỏe hơn. Trong khi đó vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin E... lại là những khoáng chất quan trọng giúp da ẩm, mềm và giảm tình trạng lão hóa.

Siro mận - nước uống giúp đẹp da, đẹp tóc và giải khát mùa hè!

8. Tăng tuần hoàn máu, giảm thiếu máu

Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chất xơ dồi dào có trong trái mận giúp ngăn ngừa tình trạng vón cục tiểu cầu - là một trong những nguyên nhân gây ra các bệnh như: xơ cứng động mạch, cao huyết áp. Đồng thời, mận còn cung cấp thêm oxy cho các tế bào máu, giúp thanh được thanh lọc và luôn khỏe mạnh.

Đặc biệt, hàm lượng vitamin C trong quả mận cũng khá cao và nó có thể giúp tăng cường khả năng hấp thụ Sắt của cơ thể, từ đó giúp phòng tránh và làm giảm tình trạng thiếu máu. Ngoài ra, vitamin C còn giúp ngăn ngừa tình trạng cholesterol bị oxy hóa bên trong các động mạch hiệu quả.

9. Rất tốt cho xương khớp

Trong 100gr mận có chứa 28mg canxi, 20mg photpho và 3 mg vitamin C. Đây là những dưỡng chất đặc biệt quan trọng và cần thiết cho việc đảm bảo mật độ xương và sức khỏe của cơ xương khớp. Tuy hàm lượng không dồi dào nhưng ăn mận cũng là một cách bổ sung rất tốt giúp hệ xương khớp của bạn thêm khỏe mạnh.

Những lưu ý khi ăn mận

Các bạn đã có câu trả lời cho thắc mắc ăn mận có tốt không rồi phải không nào? Với những lợi ích tuyệt vời này thì bạn chẳng có lý do gì phải từ chối một loại quả ngon, lành lại có quá nhiều lợi ích như vậy. Tuy nhiên, không phải cứ ăn càng nhiều càng tốt và ai cũng nên ăn mận. Có một số lưu ý về việc ăn mận mà các bạn cần phải nhớ:

- Không nên ăn quá nhiều mận, mỗi ngày chỉ ăn từ 4- 5 quả, nếu ăn nhiều quá có thể gây ra những tác hại không đáng có. Tối đa chỉ ăn 10 quả mỗi ngày.

- Mận có tính nóng nên ăn nhiều có thể gây ra các triệu chứng như nóng, nhiệt, mụn, phát ban.

- Ăn quá nhiều mận có thể ảnh hưởng tới dạ dày, đặc biệt là những người có tiền sử viêm, đau dạ dày.

Món mận không thích hợp với những ai bị đau dạ dày!

- Không nên ăn mận khi đói vì mận có nhiều tính axit, có thể gây cồn ruột. Trong mận cũng có chứa oxalate làm cản trở quá trình hấp thu canxi và gây kết tủa canxi trong thận, dẫn đến gây sỏi thận, sỏi bàng quang. Những người bị bệnh thận cũng không nên ăn mận.

- Phụ nữ có thai cơ địa nhạy cảm, cũng dễ nóng nhiệt hơn bình thường nên không nên ăn nhiều mận, nếu ăn chỉ ăn 1-2 quả.

- Những người chuẩn bị phẫu thuật hoặc đang phục hồi sau phẫu thuật không nên ăn mận vì có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc.

- Ngoài ra, nên chọn mận sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trước khi ăn, nên ngâm mận với nước muối loãng từ 15 đến 20 phút để đảm bảo sạch nhé.

- Bên cạnh đó, nên ăn mận tươi, không nên chấm quá nhiều muối, ớt. Có thể ăn mứt mận hoặc o mai mận, mận khô với mỗi lần 1-2 quả là thích hợp.

Tóm lại, mận là một trong những loại trái cây tươi ngon, dễ mua và giàu dinh dưỡng, chỉ cần ăn có chừng mực và đúng cách là loại trái cây này chẳng khách gì một "thần dược" cho cơ thể bạn đâu nhé! Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ sử dụng loại quả này một cách thông minh để vừa được ăn ngon mà lại còn bổ dưỡng nhé!