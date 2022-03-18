Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này

Sức khỏe 18/03/2022 12:21

Ô nhiễm, thói quen xấu và môi trường bụi bặm là những nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về phổi. Khoảng 65 triệu người mắc bệnh phổi mãn tính. Tuy nhiên, không có nghĩa là không có cách nào để giữ cho cơ quan này khỏe mạnh. Phổi có một khả năng kỳ diệu để tự phục hồi , nhưng bạn cũng cần phải nỗ lực để tiếp sức cho nó.

Hy vọng mọi người sẽ luôn khỏe mạnh với lời khuyên từ các chuyên gia có thể giúp bạn chữa lành phổi sau đây.

1. Có đồ uống làm sạch

Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này - Ảnh 1

Điều quan trọng cần biết là sự cải thiện của phổi bắt đầu từ 2 tuần đến 3 tháng . Vì vậy, sau khoảng một tháng, bạn sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn nhiều. Trong trường hợp này, có một số đồ uống có thể giúp giảm chất nhờn và giải độc cơ quan này:

  • Mật ong và nước nóng
  • Nước chanh
  • Trà xanh
  • Nước ép cà rốt
  • Nghệ và gừng
  • Đồ uống từ chuối, rau chân vịt và quả mọng

2. Sử dụng liệu pháp muối

Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này - Ảnh 2

Liệu pháp muối là hít thở không khí với các hạt muối nhỏ. Nó được gọi là halotherapy và là một phương pháp điều trị thay thế cho các vấn đề về phổi như hen suyễn, viêm phế quản và ho. Bạn có thể đến thăm một hang động muối đặc biệt hoặc mua một đèn đá muối Himalaya và sử dụng tại nhà.

3. Dùng dầu oregano

Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này - Ảnh 3

Dầu Oregano là một loại thuốc thông mũi tự nhiên. Để sử dụng, hãy tạo hỗn hợp 50-50 gồm dầu oregano và dầu hạnh nhân. Bạn chỉ cần nhỏ 1-2 giọt dưới lưỡi của bạn. Sau đó giữ nó trong 3-5 phút và rửa sạch miệng bằng nước.

Để cảm nhận được hiệu quả, bạn cần thực hiện 3 lần / ngày trong vòng 1-4 tuần.

4. Tắm nước ấm không quá 3 lần một tuần

Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này - Ảnh 4

Để dễ thở hơn, bạn có thể sử dụng máy tạo ẩm dạng phun sương mát hoặc tắm nước ấm 2 đến 3 lần một tuần là đủ để tránh các vấn đề về da. Ngoài ra, bồn tắm không được nóng nhưng có nhiệt độ thoải mái từ 90 ° F đến 105 ° F (32 ° C - 40 ° C).

5. Tránh một số sản phẩm

Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này - Ảnh 5

Bắt đầu bằng việc tiêu thụ các loại thực phẩm giải độc, chống viêm như thức ăn cay, củ cải và các loại thảo mộc. Điều quan trọng cần nhớ là một số thực phẩm làm tăng chất nhầy trong phổi của bạn:

  1. Các sản phẩm từ sữa, bao gồm pho mát, bơ, sữa chua, kefir và sữa.
  2. Thực phẩm đã qua chế biến như thịt hộp và những thứ khác.

6. Làm sạch lưỡi

Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này - Ảnh 6

Để bảo vệ phổi, bạn cần có sức khỏe răng miệng tốt . Chúng ta có thể đánh răng đúng cách nhưng lại quên mất lưỡi, điều quan trọng để tránh tích tụ vi khuẩn.

7. Thực hiện các bài tập thở mím môi

Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này - Ảnh 7

Các bài tập này giải phóng không khí bị mắc kẹt trong phổi, cải thiện thông khí và giúp thư giãn nói chung.

  1. Thư giãn cơ cổ và vai của bạn.
  2. Bây giờ hít vào từ từ bằng mũi của bạn trong 2 lần đếm nhưng vẫn giữ miệng của bạn đóng lại. Sử dụng một hơi thở bình thường, không quá sâu.
  3. Mím môi và bắt đầu thở ra từ từ trong khi đếm đến 4. Thực hành kỹ thuật này 4-5 lần một ngày .

8. Tập thể dục để làm sạch chất nhầy trong phổi

Những điều cực kỳ đơn giản bạn có thể làm để thải độc phổi một cách tự nhiên đặc biệt trong mùa dịch cao điểm này - Ảnh 8

  1. Nằm ngửa và uốn cong chân phải. Sau đó, xoay để bạn đang ở bên phải của bạn.
  2. Xoay thân trên của bạn và đặt nó trên sàn ở tư thế nằm sấp.
  3. Cong cánh tay trái của bạn ngang với vai.
  4. Bây giờ quay đầu sang bên phải nhưng tư thế phải thoải mái và không gây đau cho bạn.
  5. Giữ nguyên tư thế trong 30 giây đến một phút.
  6. Lặp lại bài tập này cho phía bên kia.

Theo Brightside

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