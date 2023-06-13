Những 'bí quyết' giúp phụ nữ hồi xuân, trẻ mãi không già như 'gái đôi mươi'

Sức khỏe 13/06/2023 21:55

Sau 35 tuổi, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa. Những 'bí quyết' sau đây giúp chị em phụ nữ giữ mãi vẻ thanh xuân.

Ăn quả mọng (hay quả việt quất)

Quả việt quất, mâm xôi và các loại quả mọng khác rất giàu những thành phần chống oxy hóa khác nhau, chẳng hạn như vitamin C, vitamin E, polyphenol, anthocyanin và các chất dinh dưỡng khác.

Những chất này có chức năng chống oxy hóa tốt và giúp loại bỏ gốc tự do trong cơ thể một cách hiệu quả. Ăn một ít mỗi ngày những loại thực phẩm này sẽ là cách tốt cho các cô nàng muốn gìn giữ vẻ đẹp trẻ trung của mình.

Ngoài các loại quả mọng nêu trên, nho, dâu, anh đào cũng rất giàu chất chống oxy hóa và các thành phần chống lão hóa, các bạn nữ có thể ăn một lượng vừa phải.

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Ăn những loại quả mọng - Ảnh minh họa

Uống sữa lên men (kefir) và Kombucha

Sữa lên men (kefir)

Sữa lên men (kefir) chứa hàm lượng lợi khuẩn cao, giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Các nhà nghiên cứu cho rằng chỉ duy nhất trong kefir có chứa lợi khuẩn lactobacillus kefiri có thể ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn có hại, bao gồm Salmonella, Helicobacter Pylori và E. coli. Đường ruột khỏe mạnh giúp cơ thể dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ thực phẩm, từ đó, làn da mịn màng, vóc dáng khỏe khoắn hơn.

Kombucha

Kombucha là một loại trà lên men. Bí quyết của kombucha là quá trình lên men tạo ra men vi sinh, vi khuẩn thân thiện để hệ vi sinh đường ruột hoạt động khỏe mạnh. Đường ruột khỏe mạnh giúp cơ thể trẻ lâu, ngăn chặn hình thành mỡ nội tạng, đồng thời, thúc đẩy quá trình giảm cân. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Hayley Miller, làm việc tại Persona Nutrition cho biết không phải mọi kombucha đều như nhau, bạn nên chọn loại phù hợp với mình và càng ít đường càng tốt.

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Uống sữa lên men (kefir) và Kombucha - Ảnh minh họa: Internet

3 điều nên làm: Tập thể dục, chăm sóc da, kiểm soát căng thẳng

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn khiến bạn già đi. Căng thẳng trong thời gian dài có thể gây ra sự gia tăng cortisol, chất phá vỡ collagen.

Collagen là chất cho phép da tái tạo, giúp da dẻo dai và khỏe mạnh. Tất cả những điều này có thể khiến bạn già đi trông thấy.

Những 'bí quyết' giúp phụ nữ hồi xuân, trẻ mãi không già như 'gái đôi mươi' - Ảnh 3
Kiểm soát căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc da nhiều hơn

Bước sang độ tuổi 30 là thời điểm da bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa rõ rệt hơn, ví dụ như giảm độ đàn hồi, da khô ráp, dễ bị mẩn ngứa, lỗ chân lông to… Nếu không được chăm sóc đúng cách và kịp thời, làn da sẽ khó tránh khỏi nguy cơ bị sạm, nám, tàn nhang và xuất hiện các nếp nhăn.

Bởi vậy, nên chăm sóc da kỹ lưỡng ngay từ khi còn trẻ để chống lão hóa sớm thay vì đợi đến khi có dấu hiệu lão hóa mới hành động. Những thói quen dưỡng da cơ bản hàng ngày như tẩy trang, rửa mặt, tẩy tế bào chết, đắp mặt nạ, dưỡng ẩm, bôi kem chống nắng… có vai trò rất lớn trong việc giữ gìn nhan sắc và kéo dài sự trẻ trung cho các chị em phụ nữ.

Tập thể dục

Chăm chỉ tập thể dục là thói quen lành mạnh mà bất kỳ ai nên theo đuổi. Việc tập luyện không chỉ giúp giảm cân, săn chắc cơ bắp, giúp xương khớp dẻo dai mà còn cải thiện tâm trạng và sức khỏe tổng thể nói chung.

Tập thể dục cũng làm chậm quá trình lão hóa của tế bào. Khi tập thể dục, hormone endorphin sẽ được giải phóng. Những hormone này giúp tăng mức năng lượng của bạn bằng cách làm cho bạn hạnh phúc và trông trẻ trung hơn.

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Tập thể dục - Ảnh minh họa: Internet

‏Hơn nữa, nghiên cứu còn cho thấy chỉ 10 phút mỗi ngày tập luyện, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer tới 40% - đây là một bệnh mà càng về già, chúng ta càng dễ mắc phải.

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