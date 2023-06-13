5 bộ phận trên người phụ nữ càng nhỏ thì càng trường thọ tới trăm tuổi, càng xấu càng có lợi, liệu bạn có biết?

Để nhận biết những phụ nữ có tuổi thọ cao và khỏe khoắn hay không, có thể quan sát trực tiếp 5 bộ phận sau đây:

Ở nhiều quốc gia, tuổi thọ trung bình của nữ giới thường cao hơn nam giới. Nguyên nhân là nam giới hay có những thói quen xấu như hút thuốc lá, uống rượu bia... nên làm ảnh hưởng đến sức khỏe theo thời gian. Với nữ giới, hằng tháng, họ phải trải qua kỳ kinh nguyệt và đây cũng là lúc cơ thể loại bỏ độc tố nên giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất tốt hơn.

Nhiều chị em ao ước có bộ ngực căng tròn, đầy đặn, thậm chí còn dùng các biện pháp dao kéo để cải thiện kích cỡ. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ, những người phụ nữ có bộ ngực căng đầy có khả năng bị đau lưng và cong vẹo cột sống cao hơn. Những người phụ nữ có vòng một nhỏ xinh có cột sống tốt hơn.

Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách đặt chi dưới nằm ngang trên giường và quan sát, nếu mắt cá chân quá dày, hoặc độ dày của hai bên không đối xứng, ấn mạnh vào bề mặt da không đàn hồi. Đó là tình trạng phù nề điển hình.

Lúc này chúng ta cần cảnh giác với sự xuất hiện của nhiều loại bệnh như béo phì, bệnh thận, bệnh tim… Đây là những tác nhân gây phù chi dưới.

Bụng thon hay vòng eo bánh mì cho biết một trái tim khỏe mạnh

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, Bệnh viện Boston và các tổ chức khác ở Hoa Kỳ đã nghiên cứu 44.636 hồ sơ bệnh tật và vòng eo của phụ nữ và phát hiện ra rằng những phụ nữ có vòng eo trên 89cm có nguy cơ tử vong sớm hơn những phụ nữ có vòng eo dưới 71cm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tích tụ quá nhiều chất béo ở eo sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đột quỵ và bệnh tim. Ngay cả khi phụ nữ có vòng eo 89cm có cân nặng bình thường, nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch của họ vẫn cao gấp đôi so với phụ nữ có vòng eo 71cm.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới từng báo cáo rằng mỗi inch chu vi vòng eo sẽ làm tăng nguy cơ ung thư lên 8 lần. Các chủng tộc khác nhau có vòng eo tiêu chuẩn khác nhau. Các chuyên gia đề xuất rằng vòng eo của phụ nữ châu Á nên được kiểm soát dưới 80cm và chu vi vòng eo của nam giới nên dưới 85cm.

Bụng thon hay vòng eo bánh mì cho biết một trái tim khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chân ngắn giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương khi về già

Trung tâm Nghiên cứu Tuổi thọ Quốc tế tại New York, Mỹ chỉ ra những người có đôi chân ngắn thường có đường kính xương và mật độ xương lớn hơn, xương chắc khỏe hơn nên có tỷ lệ mắc bệnh loãng xương thấp hơn khi về già.

Làn da bóng dầu có thể khiến nhiều chị em thấy khó chịu nhưng các bác sĩ da liễu Hàn Quốc lại cho rằng, đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ trẻ lâu. Da dầu tuy dễ bị mụn trứng cá nhưng lại có khả năng tái tạo tế bào mô da tốt hơn so với da khô nên sẽ ít xuất hiện nếp nhăn và các dấu hiệu lão hoá sớm.

Trên mặt có các nếp nhăn nhỏ

Các nhà khoa học Đan Mạch đã phát hiện ra rằng những người dù nhiều tuổi cũng chỉ có vài vết nhăn nhỏ trên mặt, có bề ngoài trẻ hơn tuổi thực thì có thể sống lâu hơn.

Giáo sư Karl Christensen của Đại học Nam Đan Mạch (University of Southern Denmark) dẫn đầu nhóm nghiên cứu đã chọn ra 1826 cặp song sinh trên 70 tuổi và theo dõi trong 7 năm. Trong số 675 người đã chết, nhóm nghiên cứu đã xem xét tuổi thực, giới tính, môi trường sinh trưởng và các yếu tố khác của họ, và phát hiện ra rằng trong một cặp sinh đôi, sự khác biệt về ngoại hình càng lớn thì khả năng người già có ngoại hình già nua chết trước càng cao.

Trên mặt có các nếp nhăn nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Những thói quen giúp trẻ mãi với thời gian lại kéo dài tuổi thọ

- Không ăn quá nhiều, chỉ ăn no đến 70%.

- Có chế độ ăn lành mạnh, giàu thực vật.

- Thích uống cà phê hoặc trà và uống điều độ.

- Ăn nhiều các loại hạt.

- Ăn sáng đầy đủ.

- Thích tập thể dục.

- Tránh xa thuốc lá, rượu bia.

- Đều đặn khám sức khỏe 2 lần 1 năm.

- Luôn tự kiểm tra sức khỏe bản thân tại nhà.

- Tránh xa thực phẩm chế biến sẵn.

- Thường xuyên uống nước lọc ấm vào buổi sáng.

- Cười nhiều hơn.

- Ngủ đủ giấc;

- Đi đại tiện đều đặn mỗi ngày.