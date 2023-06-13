Hải Phòng: Sản phụ 60 tuổi hạ sinh thành công 1 bé gái nặng 3,1kg

Bà M. sản phụ chia sẻ, vợ chồng bà đã có 2 người con, một gái, một trai. Con gái lớn hiện đang định cư ở nước ngoài, người con trai không may tai nạn qua đời năm 20 tuổi. Sau biến cố của con trai, vợ chồng bà vô cùng đau khổ, buồn bã, và cô quạnh. Ước mong có người con bên cạnh cho "vui cửa, vui nhà" nhưng mãi không thực hiện, có lẽ do tuổi ông bà ngày mỗi cao, khả năng có thai tự nhiên không thể thực hiện được.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết vừa thực hiện ca mổ đẻ thành công cho sản phụ N.T.M., sinh năm 1963. Đây là người phụ nữ cao tuổi nhất đến thời điểm này sinh con tại bệnh viện.

Năm 2022, khi bà đã ở tuổi 59, chồng bà đã 62, ông bà đến với Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để bày tỏ nguyện vọng được làm IVF, các bác sĩ đã trao đổi những băn khoăn, lo lắng, tuổi bà đã cao, sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ…, nhưng, khát vọng, nghị lực, niềm tin của vợ chồng bà, đã thuyết phục họ và quy trình IVF đã được thực hiện như nguyện vọng vợ chồng bà mong muốn. Thật kỳ diệu, lần chuyển phôi thứ 2 đã thành công.

Qua tìm hiểu, ông bà biết được, có nhiều người phụ nữ tuổi như bà vẫn sinh con nếu có sự trợ giúp của kỹ thuật IVF. Sau nhiều đắn đo, cân nhắc, ông bà quyết định trao đổi với con gái và những người thân trong gia đình, ông bà được mọi người nhiệt tình ủng hộ, làm ông bà vô cùng phấn khởi, giúp có thêm nghị lực, niềm tin để thực hiện ý nguyện của mình.

Thai kỳ diễn ra thuận lợi, ngày 01/06/2023 bà M. có dấu hiệu chuyển dạ, trực tiếp PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm- Giám đốc bệnh viện thực hiện ca mổ đẻ cho bà, bé gái nặng 3,1 kg chào đời khoẻ mạnh trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Liên quan đến chuyện sản phụ U60 hạ sinh con thành công, tại Thanh Hóa cũng từng ghi nhận 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet, vào năm 2021, BS Mai Quang Trung, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá cho biết, đây là trường hợp cao tuổi nhất sinh con tại bệnh viện.

BS Trung là người trực tiếp chọc hút, chuyển phôi, mổ tinh hoàn giúp vợ chồng bà L. làm thụ tinh nhân tạo.

Theo BS Trung, bà L. ở Thọ Xuân, Thanh Hoá vốn có 2 người con, sau đó cậu con trai không may qua đời vì tai nạn giao thông. Khi đã nhiều tuổi, vợ chồng bà vẫn khao khát có thêm con, chạy chữa nhiều nơi nhưng không đậu.

Bé trai chào đời khoẻ mạnh ở tuần thai thứ 36 - Ảnh: VietNamNet

Năm 2020, vợ chồng bà L. quyết định đến Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá tư vấn làm thụ tinh nhân tạo, khi ấy bà đã 60 tuổi, còn chồng ở tuổi 68. Bỏ ngoài tai nhiều lời đàm tiếu, can ngăn, vợ chồng bà vẫn quyết tâm với niềm tin mãnh liệt sẽ được đón con một lần nữa.

“Bác ấy đã mãn kinh 7 năm, tinh dịch của chồng không có tinh trùng, tỉ lệ thành công nếu có ở mức rất rất thấp nên ban đầu tôi từ chối nhưng vợ chồng bác ấy rất tha thiết nên chúng tôi quyết định thử”, BS Trung chia sẻ.

Do buồng trứng đã teo lại, vì vậy vợ chồng bà L. quyết định xin trứng để làm thụ tinh nhân tạo với tinh trùng của chồng, sau đó cấy phôi trở lại tử cung của bà để mang thai. Để lấy được tinh trùng, bác sĩ phải phẫu thuật tinh hoàn bằng kỹ thuật TESE tìm “con giống” còn non, sau đó mang đi nuôi cho trưởng thành trước khi bơm vào trứng.

Cuối tháng 8/2020, bác sĩ bắt đầu chuyển phôi. May mắn thai đậu và phát triển rất tốt. Ở tuần thai thứ 32, bà L. bị doạ tiền sản giật, phải vào viện nằm theo dõi. Ngày 3/4/2021, khi thai bước sang tuần 36, bác sĩ chỉ định mổ bắt thai để tránh nguy hiểm cả mẹ và con. Bé trai 2,2kg kháu khỉnh chào đời, được gia đình âu yếm đặt tên là Ng.D.B.L..

Sau 2 tuần chăm sóc tại viện, bà L. và con trai đều xuất viện khoẻ mạnh trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ.