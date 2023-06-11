Tại bệnh viện, các bác sĩ điều trị cho sản phụ cho biết tình trạng của sản phụ vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến ngạt thở.

Chị Hà là người rất thích ăn cay. Vài ngày trước, khi đang ăn một miếng ớt, chị Hà ho dữ dội. Trưa hôm đó, chị Hà đột nhiên nôn ra máu, dù đã cố gắng cầm, máu vẫn không ngừng trào ra từ cổ họng. Khi ngẩng đầu lên và nín thở, chị lập tức cảm thấy khó thở, tình trạng tồi tệ hơn. Gia đình gấp rút đưa thai phụ đi cấp cứu gần nhất.

Hóa ra là chị Hà đã bị bệnh lao phổi cách đây 5 năm. Tại bệnh viện, xét thấy chị Hà đã mang thai đủ tháng (38 tuần), bệnh viện quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Với sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận, em bé được sinh hạ thành công. Thế nhưng, chị Hà lại nôn ra máu. Sản phụ nôn ra máu được cấp cứu thành công. Ảnh: Tri thức và Cuộc sống Bác sĩ đọc kỹ những hình ảnh trước phẫu thuật và phát hiện trong phổi của chị Hà có rất nhiều mạch máu dày lên bất thường, thậm chí mạch vành của tim cũng tham gia cung cấp máu cho các tổn thương ở phổi, những mạch máu này có thể là thủ phạm khiến chị Hà bị nôn ra máu. Sau đó, bác sĩ phát hiện ra rằng động mạch vành của chị Hà gần như bị tắc hoàn toàn và chị có thể bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, dưới sự phối hợp của các bác sĩ từ nhiều khoa, ca phẫu thuật của chị Hà đã diễn ra suôn sẻ. Chị hồi phục tốt sau ca phẫu thuật và không nôn ra máu nữa. Hiện hai mẹ con đã bình phục. Chị Hà sau khi bình phục liên tục cảm ơn các nhân viên y tế, nghẹn ngào nói: "Các vị đã cho tôi cuộc sống thứ hai!" Theo Medlatec, nôn ra máu do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể là do chảy máu cam, dị ứng thuốc hay một số vấn đề nhỏ khác. Tuy nhiên với một số trường hợp, nôn ra máu chính là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm. Chính vì thế, khi gặp phải dấu hiệu này, bạn không nên chủ quan mà cần đi khám sớm để được các bác sĩ chẩn đoán và thăm khám bệnh kịp thời. Cẩn trọng với tình trạng nôn ra máu. Ảnh: Internet Trong một số trường hợp, nôn ra máu có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng nghiêm trọng cần thực hiện cấp cứu nhanh chóng. Nếu nôn ra máu kèm theo một số triệu chứng dưới đây, bạn hãy đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời: - Chóng mặt. - Tim đập loạn nhịp. - Thay đổi nhịp thở. - Đau bụng nghiêm trọng. - Giảm tầm nhìn. - Da sần sùi, da lạnh. - Lú lẫn. - Ngất xỉu. - Các trường hợp bị nôn ra máu sau chấn thương cũng cần được cấp cứu nhanh chóng. Các chuyên gia khuyên bạn không nên coi thường khi cơ thể xảy ra tình trạng nôn ra máu và có kèm theo những triệu chứng bất thường khác. Cách tốt nhất là hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân gây bệnh và điều trị bệnh triệt để.

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