Nhóm máu O Rh+ nói lên điều gì? Và điều cần biết về O Rh+, O Rh-

Sức khỏe 21/05/2020 14:28

Bạn đã nghe nhiều đến các nhóm máu như A, B, O nhưng còn những nhóm máu hiếm như O Rh+ hay O Rh- thì chắc hẳn còn quá xa lạ. Vậy nhóm máu O Rh+ nói lên điều gì?

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Con người có 4 nhóm máu cơ bản là A, AB, B và O. Nhưng ít ai biết được mỗi loại lại được chia thành 2 nhóm Rh+ và Rh-. Trong đó, nhóm máu O là nhóm máu phổ biến nhất, tỷ lệ dân số trên thế giới có nhóm máu O chiếm từ 37 – 53%. Vậy bạn có biết nhóm máu O Rh+ nói lên điều gì không? Bài viết dưới đây sẽ mang đến cho bạn những điều cần biết về nhóm máu O Rh+ và O Rh-.

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Mỗi nhóm máu lại chia thành 2 loại Rh+ và Rh- - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm máu được xác định ra sao?

Dựa trên sự có mặt hoặc thiếu vắng các kháng nguyên riêng biệt tại bề mặt của tế bào hồng cầu mà người ta sẽ phân loại nhóm máu. Cụ thể là:

  • Nhóm máu A chứa kháng nguyên A.
  • Nhóm máu B chứa kháng nguyên B.
  • Nhóm máu AB chứa cả 2 loại kháng nguyên A và B.
  • Nhóm máu O không hề chứa kháng nguyên nào.
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Phân loại nhóm máu: Ảnh minh họa: Internet

Các loại kháng nguyên có vai trò kích thích hệ miễn dịch nhận diện các kháng nguyên lạ trong quá trình truyền máu không tương thích cho người bệnh. Điều này lý giải vì sao bạn cần tìm hiểu kỹ về các nhóm máu để trong những tình huống khẩn cấp cần truyền máu, quá trình đó sẽ được diễn ra an toàn.

Đặc điểm của nhóm máu O

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Nhóm máu O là nhóm máu phổ biến nhất trên thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người sẽ có nhóm máu thuộc 1 trong 4 nhóm cơ bản: A, B, AB, O. Mỗi nhóm máu lại được chia thành 2 loại là Rh+ và Rh-, tương ứng với đó là có protein Rh hay là không. Nhóm máu O không chứa kháng nguyên A, B ở bề mặt tế bào hồng cầu nhưng lại có đồng thời kháng thể A và B ở huyết tương. 

Lợi ích của nhóm máu O

  • Người có nhóm máu O thường có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vạch, ung thư tuyến tụy thấp hơn hơn so với người nhóm máu A, B hoặc AB. 
  • Người có nhóm máu O ít nguy cơ mắc bệnh về tuần hoàn hay rối loạn nhận thức. 

Rủi ro của nhóm máu O

Theo một số nghiên cứu, người có nhóm máu O sẽ:

  • Dễ bị các loại vi khuẩn, virus như tả, dịch hạch, quai bị, lao tấn công hơn so với người cho nhóm máu khác.
  • Có nguy cơ bị viêm loét dạ dày cao hơn những người nhóm máu khác khoảng 35%.

Nhóm máu O Rh+ nói lên điều gì?

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Nhóm máu O Rh+ nói lên điều gì? - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, bạn cần hiểu Rh là gì? Rh là từ viết tắt của Rhesus, hay còn gọi là yếu tố Rhesus, gồm 2 loại Rh+ và Rh-. Trong đó, Rh- thuộc nhóm máu cực hiếm. Tại Việt Nam, người có nhóm máu Rh- chỉ chiếm 0,4‰, còn Nhóm Rh+ chiếm đến 99.96%. Do đó, bạn có thể hiểu rằng phần lớn người có nhóm máu O tại Việt Nam chính là người có nhóm máu O Rh+, là những người bình thường.

Tìm hiểu về nhóm máu O Rh+, O Rh-

Những người có nhóm máu O Rh- thường dễ dàng gặp phải những rủi ro hơn người có nhóm máu O Rh+ hoặc nhóm máu khác bởi nhiều lý do, cụ thể là:

  • Khi người nhóm máu O Rh- muốn truyền máu, thì rất khó để có nhóm máu tương thích bởi O Rh- là một nhóm máu hiếm và không phải khi nào cũng có sẵn. 
  • Cơ thể người có nhóm máu O Rh- không có kháng nguyên của nhóm Rh trong cơ thể. Do đó, khi cơ thể được truyền máu hay mổ đẻ sẽ phản ứng mẫn cảm với nhóm máu này, sinh ra kháng thể để chống lại nhóm máu O Rh+. Những lần tiếp xúc tiếp theo với nhóm máu O Rh+, cơ thể của người có nhóm máu O Rh- sẽ diễn ra sự phản ứng gay gắt giữa các kháng nguyên và kháng thể Rh, dẫn đến tình trạng miễn dịch, tan máu.
  • Khi mẹ thuộc nhóm O Rh- còn bố bố lại có nhóm máu O Rh+, tỷ lệ trẻ sinh ra thuộc nhóm máu giống bố là 50%. 
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Hiện tượng bất đồng giữa mẹ mang nhóm máu O Rh- và con nhóm máu Rh+ - Ảnh minh họa: Internet
  • Trong lần mang thai đầu tiên, đứa con thuộc nhóm máu O Rh+ sẽ phát triển bình thường đến khi ra đời. 
  • Tuy nhiên, nếu đứa con lần thứ 2 vẫn mang nhóm máu O Rh+, sự cố bất đồng nhóm máu giữa con và mẹ sẽ xảy ra, khiến thai dễ sẩy, thai lưu, con sinh ra bị thiểu năng. Nguyên nhân là do kháng thể O Rh- của mẹ chống lại kháng nguyên O Rh+ trong con, khiến con dễ tử vong. 
  • Nhằm đề phòng hiện tượng trên, bác sĩ sẽ truyền cho thai phụ O Rh- một loại kháng thể để chống lại Rh trong vòng 72 giờ sau lần sinh đầu tiên. 

Việc biết được nhóm máu của mỗi bệnh nhân vô cùng quan trọng trước khi thực hiện truyền máu:

  • Người có nhóm máu A không thể nhận được nhóm máu B, vì nó có kháng thể chống lại kháng nguyên B.
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Nguyên tắc cho nhận giữa các nhóm máu - Ảnh minh họa: Internet
  • Người có nhóm máu B không thể nhận được nhóm máu A bởi nó có kháng thể chống kháng nguyên A. 
  • Người có nhóm máu AB không có kháng thể nào chống lại kháng nguyên A, B. 
  • Nhóm máu O mang cả kháng thể chống kháng nguyên A và B. 

Chính vì vậy, việc cho nhầm nhóm máu sẽ khiến máu vón cục, gây tắc nghẽn các mạch máu nhỏ. Đây còn gọi là phản ứng kết dính, đe dọa đến tính mạng người nhận máu không tương thích. Phần lớn người Việt Nam có nhóm máu O Rh+, do đó việc nhận máu khá dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn thuộc nhóm máu O Rh-, vấn đề sẽ trở nên khó khăn gấp bội lần.

Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp bạn hiểu được nhóm máu O Rh+ nói lên điều gì cũng như những thông tin cần biết về nhóm máu O, nhóm máu O Rh+ và O Rh-. Mong rằng bài viết hữu ích cho cuộc sống của bạn!

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