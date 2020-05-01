Có thể đoán biết phần nào tính cách qua nhóm máu. Mỗi một nhóm máu mang một nét riêng, trong đó nhóm máu A có những đặc điểm gồm:

Hiện nay số lượng người mang nhóm máu A có mức độ phổ biến thứ 2 với tỷ lệ chiếm đến 41%, chỉ sau nhóm máu O. Tính cách người nhóm máu A có nhiều sự khác biệt. Điều này xuất phát bởi đây là nhóm có huyết tương thể hiện mối liên kết chặt chẽ giữa tâm trí và cơ thể.

Người nhóm máu A sống theo những quy tắc mang tính chuẩn mực cao. Họ cư xử lịch sự và sống rất giàu tham vọng, luôn mong muốn bản thân hoàn thiện theo một hình mẫu lý tưởng.

Tính trách nhiệm, sống có kỷ luật

Họ rất thông minh, luôn biết cách để có thể chế ngự tình cảm và sống lý trí. Họ nhìn nhận được đâu sẽ là con đường ngắn nhất để đạt được thành công nên nhanh chóng thành đạt trong công việc. Tuy nhiên, cũng chính bởi suy nghĩ lý trí khiến họ sống đa nghi hơn.

+ Sống hướng nội

Người nhóm máu A rất ít chia sẻ suy nghĩ, tâm tư của bản thân và có xu hướng sống khép kín. Họ giư trong lòng những mâu thuẫn trong cuộc sống. Thay vì chia sẻ, để giải tỏa những điều vướng bận, họ sẽ đi đâu đó một mình hoặc làm việc gì đó một mình.

Người nhóm máu A rất ít chia sẻ suy nghĩ, tâm tư của bản thân và có xu hướng sống khép kín

Cũng chính bởi mong muốn trở thành một mẫu hình hoàn hảo mà họ dễ cảm thấy căng thẳng. Những chuyện xảy ra dù cho nhỏ nhặt cũng khiến họ cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, bên trong sự lý trí của người nhóm máu A thực ra lại là đời sống khá nội tâm và lãng mạn.

+ Thích ổn định, sống an toàn

Đặc điểm người nhóm máu A là thích một cuộc sống ổn định, không muốn phải phiêu lưu trong mọi chọn lựa.

Họ thích được đến nơi yên tĩnh, ít âm thanh

Thay vì chọn đến những nơi ồn ào, cuộc chơi sôi động, họ thích được đến nơi yên tĩnh, ít âm thanh. Trong trạng thái tĩnh, họ sẽ rèn luyện và lao động sáng tạo hiệu quả hơn.

+ Tinh tế

Sự tinh tế là một nét khá thu hút trong tính cách người nhóm máu A

Sự tinh tế là một nét khá thu hút trong tính cách người nhóm máu A. Họ cư xử lịch thiệp với giọng nói dịu dàng, tao nhã, lịch sự nên được nhiều người có quý mến. Bên cạnh đó, họ sống tình cảm và có đức hi sinh, bao dung độ lượng. Trong cuộc sống hàng ngày, họ đặc biệt rất sạch sẽ.

Những điều xảy ra xung quanh dù là nhỏ nhất cũng được họ tinh tế để ý đến và có thể hiểu, cảm nhận được.

Nghề nghiệp thích hợp cho người nhóm máu A thiên về nghiên cứu và đòi hỏi làm việc độc lập

Với những nét tính cách này, nghề nghiệp thích hợp cho người nhóm máu A thiên về nghiên cứu như nhà kinh tế học, nhà toán học và khoa học. Đồng thời, họ sẽ đạt được thành công khi chọn những ngành nghề đòi hỏi làm việc độc lập. Đó là nhân viên kế toán, thủ thư, nhà văn và lập trình viên.

2. Những người nhóm máu A có đặc điểm gì trong tình cảm?

Người thuộc nhóm máu A, không phân biệt nam hay nữ, đều rất bảo thủ trong tình yêu. Điều này khiến họ bị động hơn. Cho dù gặp được đối tượng phù hợp thì đàn ông thuộc nhóm máu này cũng sẽ không tấn công lập tức mà dành nhiều thời gian để thăm dò, tiếp cận đối phương.

Người thuộc nhóm máu A, không phân biệt nam hay nữ, đều rất bảo thủ trong tình yêu

Tính cách của đàn ông nhóm máu này đáp ứng dường như gần đủ những tiêu chuẩn đề ra của một người chồng mẫu mực. Sự tinh tế cũng là một điểm cộng trong tính cách và tạo nên sự hấp dẫn của cánh mày râu nhóm máu A.

Họ đặc biệt thích và chọn người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu để làm vợ. Phụ nữ tự tin, mạnh mẽ sẽ không phù hợp với đàn ông nhóm máu này.

So với nam giới, nữ giới nhóm máu A không những không do dự, thiếu quyết đoán mà còn rất tích cực khi đứng trước tình yêu

Trong tình yêu, nữ giới dường như khá dè chừng và luôn giữ cho bản thân không bị tổn thương. Tuy nhiên, họ không biết cách để kiềm chế tốt nội tâm của bản thân.

Khi có cảm giác thích một ai đó, họ tìm cách thổ lộ rất tích cực của đối phương. So với nam giới, nữ giới nhóm máu A không những không do dự, thiếu quyết đoán mà còn rất tích cực khi đứng trước tình yêu.

Đối với phụ nữ nhóm máu A, họ ưu tiên nhiều hơn cho sự nghiệp và không thích sự bó buộc của hôn nhân. Mặc dù vậy, khi đã là vợ thì họ sẽ luôn tỏ ra mình là người vợ tốt.

3. Quan điểm của người nhóm máu A trong tiền bạc

Người nhóm máu A biết cách chi tiêu có có kế hoạch. Họ chỉ quyết định mua sắm khi thấy ví tiền căng phồng. Điều này sẽ khiến họ không thoải mái trong chi tiêu và bị người khác cho rằng bản thân keo kiệt.

Họ chỉ chi tiêu vào những lúc quan trọng và không có nhu cầu tiêu vặt quá nhiều. Đây chính là tiêu chí mẫu mực trong mắt phụ nữ khi chọn lựa người đàn ông của đời mình.

Người nhóm máu A biết cách chi tiêu có kế hoạch

Với phụ nữ nhóm máu A, họ rất quan trọng và giành nhiều sự quan tâm cho việc tạo dựng hình ảnh bản thân. Do đó, họ không thể lấy suy nghĩ của bản thân làm chủ và tiêu xài khó kiểm soát cho quần áo.

Tuy nhiên, ở họ có sự cẩn trọng và sẽ dành một giới hạn nhất định để mình luôn có một số tiền dự bị.

4. Người nhóm A đối với phương diện xã hội

Đặc điểm lớn nhất của nam giới nhóm máu A đó là rất cần mẫn, chăm chỉ. Họ thuộc type người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và một khi tìm thấy sự hứng thú trong công việc, họ sẽ tích cực làm tới cùng.

Họ thuộc type người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và rất dễ giành được lòng tin của đồng nghiệp và cấp trên

Họ rất dễ giành được lòng tin của đồng nghiệp và cấp trên. Dễ dàng thích ứng với môi trường xung quanh để hoàn thành thật tốt công việc. Tuy nhiên, cũng bởi sự thành công quá sớm khiến họ hay bị đố kỵ, gièm pha.

Phụ nữ nhóm máu này có tính tình khá ôn hòa, dè dặt, nhẹ nhàng. Họ rất dễ nhận được sự quan tâm của nam giới.

5. Người thuộc nhóm máu A cần lưu ý gì về sức khỏe?

Tính cách mạnh mẽ, sống cam chịu khiến người thuộc nhóm máu A có sức chịu đựng tốt và không dễ mắc bệnh.

Cũng bởi quá tham vọng, sống nội tâm và lý trí mà người nhóm máu này thường xuyên bị stress

Tuy nhiên, họ lại hay bị bệnh mạch máu não ghé thăm, đặc biệt là nhồi máu não. Điều này bởi độ nhớt của máu ở nhóm máu A cao hơn các nhóm khác nên sẽ dẫn đến nguy cơ viêm nhiễm cao hơn. Bên cạnh đó, họ cũng dễ bị đột quỵ, ung thư.

Cũng bởi quá tham vọng, sống nội tâm và lý trí mà người nhóm máu này thường xuyên bị stress. Thường có hàm lượng cortisol trong máu cao.

6. Tính cách người nhóm máu A theo cách nhìn nhận của người khác

Trong con mắt của số đông, những người nhóm máu A là người:

Người nhóm máu A mang nhiều nét đặc trưng riêng trong tính cách

+ Lường trước và dự tính kỹ càng cho mọi việc,

+ Hiểu biết nhiều

+ Làm việc có chừng mực,

+ Biết chia sẻ, thấu hiểu

+ Lòng tự trọng cao,

+ Giải quyết mọi việc rõ ràng, không dựa vào nịnh bợ, tâng bốc để hoàn thành việc được giao.

+ Có tính thần trách nhiệm

+ Nỗ lực đến cùng để thực hiện lời đã nói

Bên cạnh đó, những người nhóm máu A có một phương diện tiềm ẩn khác đó là luôn làm việc trái với lẽ thường và thường thấy không hài lòng đối với môi trường sống hiện tại.

Với những thông tin vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn hiểu hơn về những nét đặc trưng trong tính cách người nhóm máu A. Từ đó có cách ứng xử phù hợp và có thêm những người bạn tốt.