Ở Nhật có 5 vị: ngọt, mặn, chua, đắng và umami (vị ngọt từ thịt). Nếu thiếu một trong số chúng, bạn sẽ không thể ăn một cách ngon miệng. Đặc biệt, nếu không hiểu rõ về độ ngọt hay mặn có thể dẫn đến tình trạng ăn quá nhiều calo hoặc ăn muối quá nhiều.

Gần đây, ngày càng có nhiều người mắc phải chứng rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt nó có xu hướng phổ biến hơn ở phụ nữ trung niên và người lớn tuổi. Một trong những nguyên nhân trong đó là thiếu kẽm, tác dụng phụ của thuốc, mắc các bệnh như tiểu đường, gan, thận, bệnh có liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh răng miệng, căng thẳng do stress và thiếu máu do thiếu sắt. Trong tất cả các nguyên nhân người ta cho rằng sự hấp thu kẽm giảm và bài tiết kẽm tăng lên do tác dụng phụ của thuốc và khi cơ thể mắc bệnh. Hơn một nửa số trường hợp rối loạn tiêu hóa có liên quan đến việc thiếu kẽm.