Người mệt mỏi nên ăn gì để nhanh chóng hồi phục sức khỏe?

Sức khỏe 20/08/2020 11:11

Cơ thể mệt mỏi là dấu hiệu của việc thiếu hụt năng lượng. Vậy người mệt mỏi nên ăn gì để nhanh chóng khỏe lại? Hãy tham khảo ngay các loại thực phẩm dưới đây!

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Cuộc sống hiện đại ngày nay với nhiều bộn bề lo toan khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả, cơ thể khó chịu, thậm chí còn ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Vậy người mệt mỏi nên ăn gì để nhanh chóng khỏe trở lại? Trong bài viết sau, Phunugiadinh sẽ giới thiệu đến bạn các loại thực phẩm giúp cải thiện tình trạng này!

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Người mệt mỏi nên ăn gì để nhanh chóng hồi phục sức khỏe? - Ảnh minh họa: Internet

Người mệt mỏi nên ăn gì?

Mệt mỏi là tình trạng khá phổ biến, ví dụ sau khi làm việc căng thẳng, đi chơi, công việc nội trợ,… Sự mệt mỏi đến khi bạn đang cố gắng để thích nghi với cuộc sống. Do đó, để cải thiện tình trạng này bạn nên chọn các loại thực phẩm sau:

Bột yến mạch

Ngũ cốc nguyên hạt là một trong các loại thực phẩm nhiều năng lượng, giúp cung cấp calo, khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, bột yến mạch còn có tác dụng kích thích hệ miễn dịch, giảm viêm đường tiêu hóa đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu.

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Bột yến mạch cung cấp nhiều năng lượng, vitamin và khoáng chất cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Với những công dụng tuyệt vời này, yến mạch là loại thực phẩm vàng khi bạn bị ốm và mệt mỏi. Chọn bột yến mạch làm bữa ăn nhẹ cũng vô cùng có lợi.

Chuối

Người đang mệt mỏi nên ăn gì? Chuối giúp cung cấp năng lượng tự nhiên cho cơ thể nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa đường tự nhiên, carbohydrate, các amino axit, các chất chống oxy hóa và vitamin. 

Ngoài ra, chuối còn giúp tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh, tăng cường mức độ tỉnh táo. Theo nghiên cứu, 1 quả chuối sẽ cung cấp cho cơ thể từ 80-120 calo, do đó bạn có thể mang theo bên mình để bổ sung năng lượng khi thấy cần thiết.

Các loại hạt

Một trong những thực phẩm nhanh gọn giúp xóa tan mệt mỏi chính là các loại hạt. Đây là món ăn nhẹ tuyệt vời, có chứa một lượng chất béo, protein cân bằng, giúp duy trì đường huyết ở mức ổn định, từ đó ổn định năng lượng trong cơ thể.

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Các loại hạt duy trì đường huyết ổn định, từ đó duy trì năng lượng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Các chất dinh dưỡng trong những loại hạt cũng rất quan trọng đối với quá trình sản xuất tế bào. Lưu ý nên lựa chọn kỹ vì hạt được đóng túi sẵn thường chứa một lượng muối và dầu không lành mạnh.

Các loại rau lá xanh

Người bị kiệt sức nên ăn gì? Các loại rau xanh lá thường chứa nhiều protein cùng các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể bổ sung năng lượng. Các loại rau xanh như cải bắp, rau bina, cải bó xôi, rau diếp,… có tác dụng đánh bay mệt mỏi nhanh chóng. Do đó, bạn có thể bổ sung rau lá xanh vào thực đơn của mình mỗi khi thấy mệt mỏi.

Trứng

Trứng là nguồn thực phẩm tương đối phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày, giúp cung cấp nguồn protein dồi dào, vitamin B choline có khả năng tăng cường trí nhớ và cải thiện tinh thần. Ăn nhẹ 1 quả trứng luộc hay trứng bác sẽ giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. 

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Ăn nhẹ 1 quả trứng luộc hay trứng bác sẽ giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nước

Trong một số trường hợp bạn sẽ thấy mệt mỏi khi cơ thể mất nước. Do đó, hãy uống 1 cốc nước để bù lại năng lượng và cải thiện tâm trạng. Đây là một trong những phương pháp đơn giản để xóa tan mệt mỏi. Ngoài ra, việc uống nước thường xuyên còn giúp cơ thể tránh được tình trạng kiệt sức.

Quả bơ

Bơ là loại thực phẩm cực kỳ giàu vitamin C, B, K, khoáng chất và các loại axit béo không bão hòa đơn. Cùng với đó là lượng chất xơ dồi dào giúp bạn có cảm giác no lâu hơn. Lượng axit béo giúp làm giảm tình trạng viêm gây mệt mỏi. Hãy thêm bơ vào thực đơn bữa sáng để bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi.

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Lượng axit béo trong bơ giúp làm giảm tình trạng viêm gây mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Sô cô la đen

Sô cô la đen chứa nhiều năng lượng giúp cải thiện tâm trạng tuyệt vời. Sô cô la đen chứa caffeine và các chất kích thích khác như tryptophan và theobromine (tiền chất của serotonin), giúp tinh thần thư giãn, mệt mỏi tan biến.

Một số món ăn bổ dưỡng cho người mệt mỏi

Bên cạnh các loại thực phẩm trên, dưới đây là một số món ăn giảm mệt mỏi mỗi khi bạn bị ốm, chán ăn hay không thoải mái, giúp bạn chống lại bệnh tật và khỏe mạnh hơn.

Nước canh xương

Tương tự như súp gà, nước canh xương chứa nhiều vitamin và khoáng chất như folate, magie, canxi, photpho. Trong thời gian bị ốm, việc uống nước canh xương sẽ giúp sức khỏe của bạn nhanh chóng được cải thiện.

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Nước canh xương chứa nhiều vitamin và khoáng chất - Ảnh minh họa: Internet

Súp gà

Súp gà là một trong những món ăn cực kỳ bổ dưỡng khi cơ thể ốm yếu, đặc biệt vào mùa lạnh. Món ăn này giúp cung cấp nguồn khoáng chất, vitamin và protein dồi dào, từ đó bổ sung năng lượng tuyệt vời cho cơ thể.

Ngoài ra, súp gà còn giàu chất lỏng và chất điện giải, cung cấp cho cơ thể đủ nước, rất tốt với người ốm yếu, mệt mỏi. Thịt gà không chỉ là một món ăn giàu dinh dưỡng, giúp bồi bổ cơ thể mà còn là vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh, trong đó có cảm cúm.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi người mệt mỏi nên ăn gì để nhanh chóng phục hồi thể trạng. Mong rằng bài viết đã giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích về sức khỏe!

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