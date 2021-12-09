Người dân vùng dịch truyền tai nhau công dụng 'thần kỳ' 'chắn COVID-19' của Xuyên tâm liên, chuyên gia nói gì?

Xuyên tâm liên đã được một số quốc gia như Malaysia, Indonesia, Thái Lan sử dụng trong thời gian qua. Hiện Việt Nam hiện cũng ứng dụng loại thuốc này vào việc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Dẫn tin từ báo Lao Động, tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tại 128 điểm cầu hồi đầu tháng 7/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho hay thời gian qua, Bộ Y tế đã nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng và chuyên gia về thuốc đông y Xuyên tâm liên có hiệu quả trong hỗ trợ điều trị COVID-19.

Theo y học cổ truyền, xuyên tâm liên được xem là "vua của các vị đắng", tính hàn, xếp vào nhóm các dược liệu có tác dụng thanh nhiệt giải độc. So sánh về mặt tây y, xuyên tâm liên có nhiều tương đồng với nhóm thuốc kháng sinh, chuyên được sử dụng để điều trị các trường hợp ung nhọt, đinh độc, rắn độc cắn, trị tiêu chảy, ho, viêm họng, viêm gan siêu vi và viêm đường tiết niệu...

Sau khi thông tin này được công bố, nhiều người dân đã đổ xô sử dụng Xuyên tâm liên như một vị thuốc để tự phòng tránh Covid-19 . Theo ghi nhận của Infonet/VietNamNet, nhiều hộ gia đình tại Hà Nội và TP.HCM đã mua vị thuốc này để sắc uống hàng ngày và truyền tai nhau về công dụng "né" SARS-CoV-2 của nó cho người thân, bạn bè.

Xuyên tâm liên là vị thuốc có truyền thống sử dụng từ rất lâu và được ứng dụng rộng rãi tại một số nước châu Á, có nhiều tác dụng khác nhau như kháng khuẩn, kháng virus, hạ sốt, kháng viêm, chống dị ứng, mụn nhọt...

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Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, người dân không nên tự ý sử dụng Xuyên tâm liên. Dẫn tin từ Người Lao Động, PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Quản lý Y Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết thuốc Xuyên tâm liên cũng như bất kỳ loại thuốc nào cũng đều có những chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ, liều dùng, tương tác thuốc… Do đó, người dân không nên tự ý mua thuốc Xuyên tâm liên để sử dụng, đặc biệt với mục đích phòng ngừa Covid-19 vì có thể gây tổn hại tới sức khỏe cho người dùng. Chỉ sử dụng thuốc Xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc.

Trả lời trên Infonet/VietNamNet, BS chuyên khoa truyền nhiễm Trương Hữu Khanh, BV Nhi đồng 1 TP.HCM cũng cho rằng, việc tìm mua thuốc xuyên tâm liên dạng lá, hoặc gói thuốc nam có xuyên tâm liên sắc thuốc uống nhằm dự phòng Covid-19 là “không nên”.

Theo BS Khanh cách này không hiệu quả, hơn nữa, trong phác đồ của Bộ Y tế cũng không có bài thuốc, vị thuốc này để điều trị dự phòng Covid-19.

Trong khi đó, theo hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền, phương pháp y học cổ truyền trong phòng và hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp cấp do nCoV, của Bộ Y tế, xuyên tâm liên chỉ được sử dụng trong các phác đồ ở các giai đoạn khởi phát và toàn phát.

Bộ Y tế đưa xuyên tâm liên vào bài thuốc "Ngân kiều tán" đối với giai đoạn khởi phát và bài "Ma hạnh thạch cam thang - Thương hàn luận", "Cát căn cầm liên thang" đối với giai đoạn toàn phát.

Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều kết quả từ các nghiên cứu lâm sàng và xuyên tâm liên khi sử dụng phải kết hợp với các tá dược phù hợp. Người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc khi không có sự cho phép của nhân viên y tế, tránh các tác dụng phụ không mong muốn.