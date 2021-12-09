Trung Quốc 'bật đèn xanh' cho thuốc kháng thể đầu tiên điều trị COVID-19

Tin y tế 09/12/2021 09:59

Thuốc này có thể sử dụng ở cả người lớn và thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi.

Theo TTXVN đưa tin, ngày 8/12, Cục Quản lý Dược phẩm quốc gia Trung Quốc (NMPA) thông báo đã cấp phép sử dụng thuốc kháng thể của công ty công nghệ sinh học Brii Biosciences trong điều trị COVID-19. Đây là loại thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được “bật đèn xanh” tại nước này.

Theo đó, liệu pháp “cocktail kháng thể” gồm các kháng thể đơn dòng BRII-196 và BRII-198 của công ty Brii Biosciences đã được phê duyệt để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ hoặc trung bình nhưng có nguy cơ cao dẫn đến nhập viện hoặc tử vong. Thuốc này có thể sử dụng ở cả người lớn và thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi.

Trung Quốc 'bật đèn xanh' cho thuốc kháng thể đầu tiên điều trị COVID-19 - Ảnh 1
Người dân được tiêm vắc xin tại Thanh Đảo, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Brii Biosciences cho biết, trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, liệu pháp kháng thể đơn dòng của công ty đã cho thấy “kết quả đầy hứa hẹn”, giúp giảm 78% tỷ lệ nhập viện và tử vong ở các nhóm có nguy cơ cao. Kết quả này được đưa ra dựa trên các nghiên cứu tại 6 quốc gia thuộc 4 lục địa và 111 cơ sở nghiên cứu lâm sàng tại thời điểm thế giới ghi nhận nhiều biến thể mới của virus SARS-CoV-2.  

Phương pháp điều trị này do công ty Brii Biosciences phối hợp phát triển với nhóm nghiên cứu của Giáo sư Zhang Linqi tại Đại học Thanh Hoa, Bệnh viện Nhân dân số 3 ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông).

Kể từ ngày 5/11, thuốc đã được cấp phát cho gần 700 bệnh nhân, phục vụ cho công tác điều trị khẩn cấp. Hiện công ty đang nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc này tại Mỹ. 

 

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