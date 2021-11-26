Công ty MSD và Pfizer đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc điều trị Covid-19 cho Việt Nam

Tin y tế 26/11/2021 09:09

Tập đoàn dược phẩm MSD của Mỹ và Công ty Pfizer đã có văn bản gửi Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đồng ý nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19.

Theo Thanh Niên, ngày 25/11, lãnh đạo Cục Quản lý dược (QLD) Bộ Y tế cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi Hiệp hội Doanh nghiệp dược VN (hiệp hội) về việc sản xuất nhượng quyền thuốc Molnupiravir.

Theo Cục QLD, tại Công văn số 016/2021-EA-MSD ngày 1/11/2021, Công ty dược phẩm Mỹ MSD cho biết công ty này đã ký thỏa thuận với Quỹ bằng sáng chế thuốc (MPP) về nhượng quyền sản xuất thuốc. Theo đó, các cơ sở sản xuất muốn được nhượng quyền tự nguyện để sản xuất thuốc Molnupiravir sẽ nộp hồ sơ (EOI) tới MPP. Cục QLD đề nghị hiệp hội thông tin tới các cơ sở sản xuất thuốc có nhu cầu liên hệ với MSD hoặc MPP nộp hồ sơ, trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc Molnupiravir.

Trước đó, ngày 24/11, Cục QLD đã có Công văn số 14156 gửi hiệp hội về việc nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir của Tập đoàn Pfizer. Các cơ sở sản xuất thuốc thành viên có nhu cầu khẩn trương liên hệ với Công ty Pfizer hoặc MPP để nộp hồ sơ đề nghị trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc điều trị Covid-19 Paxlovid (chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir). Đây là thuốc kháng vi rút mới của Pfizer.

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Thuốc Molnupiravir được sử dụng cho bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà - Ảnh: HCDC

Cục QLD cũng đã có công văn gửi Công ty Pfizer đề nghị hỗ trợ các cơ sở sản xuất dược phẩm của VN trong việc trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện của Pfizer sản xuất thuốc chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir. MPP đã cung cấp đường link để các cơ sở sản xuất liên hệ và đăng ký trực tiếp với MPP trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện của Pfizer sản xuất thuốc chứa phối hợp PF-07321332 và ritonavir. Hạn cuối cùng nộp đơn là ngày 6/12/2021.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin dùng điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, do Công ty STPF Polysan (Liên bang Nga) tài trợ.

 

Theo Người Lao Động, mới đây, 5 công ty dược trong nước nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus điều trị Covid-19. Bộ Y tế đang xem xét để trình Chính phủ chấp thuận cho cấp phép trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp, với một số điều khoản về hồ sơ được rút gọn. Nếu được đồng ý, dự kiến có 5 số đăng ký được cấp cho 5 thuốc Molnupiravir do các công ty dược trong nước sản xuất.

Tại Việt Nam, tháng 8/2021, thuốc Molnupiravir đã được Bộ Y tế thí điểm điều trị F0 có triệu chứng nhẹ tại nhà ở TPHCM. Sau những hiệu quả mà thuốc này mang lại, đến nay đã có 34 tỉnh, thành điều trị có kiểm soát bằng thuốc kháng virus Molnupiravir cho bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu chứng tại nhà.

Kết quả vừa được Bộ Y tế công bố mới đây cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị sau 5 ngày bệnh nhân bị dương tính. Ngoài ra, tỉ lệ chuyển nặng rất thấp từ 0,02%-0,06% và không có ca nào tử vong.

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Trong 15 ca Covid-19 cộng đồng vừa được ghi nhận tại Đà Nẵng có 5 người làm việc trong khu công nghiệp. Trong đó, 1 trường hợp có kết quả dương tính khi đến xét nghiệm tại Trung tâm y tế và 4 bệnh nhân còn lại phát hiện khi lấy mẫu tại công ty.

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