Phát hiện 31 ca COVID-19 liên quan "ổ dịch Bồ Sao", Phú Thọ ra thông báo khẩn

Tin y tế 22/11/2021 19:24

Từ 5 ca mắc COVID-19 đầu tiên liên quan đến chợ Bồ Sao ở Vĩnh Phúc, hiện nay toàn phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, Phú Thọ đã ghi nhận 31 ca nhiễm.

Theo báo Phú Thọ, ngày 22/11, Sở Y tế tỉnh này đã có thông báo khẩn số 3575/TB-SYT liên quan đến ổ dịch xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, kể từ ngày 17/11, sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại khu vực chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, khu vực này đã phát hiện trên 80 ca bệnh COVID-19 thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ 5 ca bệnh COVID-19 đầu tiên liên quan đến chợ Bồ Sao, hiện nay toàn phường Bạch Hạc, TP Việt Trì đã ghi nhận 31 ca bệnh COVID-19. Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ khu vực chợ Bồ Sao nói chung và từ tỉnh Vĩnh Phúc là rất cao.

covid-19
Sở Y tế tỉnh này đã có thông báo khẩn số 3575/TB-SYT liên quan đến ổ dịch xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Sở Y tế Phú Thọ

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế trân trọng đề nghị tất cả người dân đã từng đến chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 3/11 đến ngày 18/11 không di chuyển khỏi nơi hiện đang cư trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; chủ động cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Khẩn trương liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất, hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của xã/phường/thị trấn, hoặc Tổ COVID cộng đồng ở nơi lưu trú để khai báo y tế, được tư vấn, hỗ trợ và được áp dụng các biện pháp dự phòng phù hợp theo quy định.

Trong trường hợp ở nhà phát hiện bất kỳ hai trong các triệu chứng: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, liên hệ ngay với cơ sở y tế và gọi điện đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, điện thoại: 0962.956.316 hoặc Sở Y tế, điện thoại: 1800 9275 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Khai báo y tế trực tuyến hàng ngày qua các ứng dụng: Bluezone, Vietnam Health Declaration (VHD), PC-COVID và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (nếu có).

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, từ 18h gày 21/11 đến 6h ngày 22/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 4 ca mắc mới. Tính từ ngày 14/10 đến nay, tỉnh này ghi nhận 1.540 ca mắc COVID-19. Đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2. Toàn tỉnh không còn xã,phường,thị trấn ở cấp độ 4, có 3 xã,phường ở cấp độ 3 (Bạch Hạc - Việt Trì).

Từ khóa:   Phú Thọ thông tin Covid - 19 ca mới

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 6 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại