Phát hiện 31 ca COVID-19 liên quan "ổ dịch Bồ Sao", Phú Thọ ra thông báo khẩn

Từ 5 ca mắc COVID-19 đầu tiên liên quan đến chợ Bồ Sao ở Vĩnh Phúc, hiện nay toàn phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, Phú Thọ đã ghi nhận 31 ca nhiễm.
Theo báo Phú Thọ, ngày 22/11, Sở Y tế tỉnh này đã có thông báo khẩn số 3575/TB-SYT liên quan đến ổ dịch xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, kể từ ngày 17/11, sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại khu vực chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, khu vực này đã phát hiện trên 80 ca bệnh COVID-19 thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ 5 ca bệnh COVID-19 đầu tiên liên quan đến chợ Bồ Sao, hiện nay toàn phường Bạch Hạc, TP Việt Trì đã ghi nhận 31 ca bệnh COVID-19. Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ khu vực chợ Bồ Sao nói chung và từ tỉnh Vĩnh Phúc là rất cao.
Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế trân trọng đề nghị tất cả người dân đã từng đến chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 3/11 đến ngày 18/11 không di chuyển khỏi nơi hiện đang cư trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; chủ động cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Khẩn trương liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất, hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của xã/phường/thị trấn, hoặc Tổ COVID cộng đồng ở nơi lưu trú để khai báo y tế, được tư vấn, hỗ trợ và được áp dụng các biện pháp dự phòng phù hợp theo quy định.
Trong trường hợp ở nhà phát hiện bất kỳ hai trong các triệu chứng: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người - mệt mỏi - ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, liên hệ ngay với cơ sở y tế và gọi điện đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, điện thoại: 0962.956.316 hoặc Sở Y tế, điện thoại: 1800 9275 để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Khai báo y tế trực tuyến hàng ngày qua các ứng dụng: Bluezone, Vietnam Health Declaration (VHD), PC-COVID và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (nếu có).
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, từ 18h gày 21/11 đến 6h ngày 22/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 4 ca mắc mới. Tính từ ngày 14/10 đến nay, tỉnh này ghi nhận 1.540 ca mắc COVID-19. Đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ 2. Toàn tỉnh không còn xã,phường,thị trấn ở cấp độ 4, có 3 xã,phường ở cấp độ 3 (Bạch Hạc - Việt Trì).