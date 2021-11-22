Phát hiện 31 ca COVID-19 liên quan "ổ dịch Bồ Sao", Phú Thọ ra thông báo khẩn

Theo báo Phú Thọ, ngày 22/11, Sở Y tế tỉnh này đã có thông báo khẩn số 3575/TB-SYT liên quan đến ổ dịch xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể, kể từ ngày 17/11, sau khi phát hiện ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại khu vực chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến nay, khu vực này đã phát hiện trên 80 ca bệnh COVID-19 thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ 5 ca bệnh COVID-19 đầu tiên liên quan đến chợ Bồ Sao, hiện nay toàn phường Bạch Hạc, TP Việt Trì đã ghi nhận 31 ca bệnh COVID-19. Nguy cơ lây lan dịch bệnh từ khu vực chợ Bồ Sao nói chung và từ tỉnh Vĩnh Phúc là rất cao.

Sở Y tế tỉnh này đã có thông báo khẩn số 3575/TB-SYT liên quan đến ổ dịch xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: Sở Y tế Phú Thọ

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế trân trọng đề nghị tất cả người dân đã từng đến chợ Bồ Sao, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc kể từ ngày 3/11 đến ngày 18/11 không di chuyển khỏi nơi hiện đang cư trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; chủ động cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. Khẩn trương liên hệ ngay với Trạm y tế gần nhất, hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của xã/phường/thị trấn, hoặc Tổ COVID cộng đồng ở nơi lưu trú để khai báo y tế, được tư vấn, hỗ trợ và được áp dụng các biện pháp dự phòng phù hợp theo quy định.