Hiệp hội huyết học Mỹ cho hay, cục máu đông là những khối máu có kích thước khác nhau hình thành bên trong cơ thể, không thể tan tự nhiên. Khi cục máu đông chặn dòng máu đến các khu vực quan trọng của cơ thể, nó có thể gây hại, thậm chí đột quỵ. Các cục máu đông có thể xảy ra ở tay, chân, bụng (dạ dày), tim, phổi, não và thận.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), đột quỵ là tình trạng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đáng nói nó đang có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân dẫn đến đột quỵ rất phức tạp, thường đã diễn biến kéo dài từ trước. Trong đó, cục máu đông là yếu tố gây ra khoảng 80% ca đột quỵ.

- Nếu cục máu đông xuất hiện ở tay hoặc chân, bạn có thể bị đau, cảm giác giống như chuột rút dữ dội. Da của bạn có thể đỏ và ấm khi chạm vào nơi có cục máu đông. Nếu cục máu đông ở bụng, bạn có thể bị đau bụng dữ dội, nôn mửa và tiêu chảy.

Cục máu đông có thể gây ra các triệu chứng khác nhau tùy thuộc vào vị trí của nó.

- Các cục máu đông di chuyển đến tim gây ra cảm giác nặng nề hoặc đau ở ngực, đau ở phần trên cơ thể, khó thở, đổ mồ hôi, buồn nôn và choáng váng.

- Nếu cục máu đông di chuyển đến phổi, bạn có thể bị đau ngực dữ dội, tim đập nhanh, khó thở, đổ mồ hôi và sốt. Thêm nữa, bạn cũng có thể ho ra máu.

- Cục máu đông trong não có thể khiến bạn yếu mặt, tay hoặc chân, khó nói và nhìn, đau đầu, chóng mặt. Nhiều triệu chứng trong số này là triệu chứng liên quan đến các tình trạng khác, chẳng hạn như đau tim và đột quỵ. Nếu bạn nghi ngờ mình có cục máu đông, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Đột quỵ là tình trạng rất dễ xảy ra vào ngày lạnh, đặc biệt là vào thời điểm sáng sớm hoặc đêm muộn. Do đó, các bác sĩ khuyến khích mọi người nên tự kiểm tra sức khỏe trước khi đi ngủ. Dưới đây là dấu hiệu trong lúc ngủ của một người có cục máu đông.

Người có cục huyết khối trong máu thường có 4 dấu hiệu khi ngủ

1. Cảm thấy khó thở

Cục máu đông trong phổi thường bắt đầu từ tĩnh mạch sâu ở cánh tay hoặc chân, sau đó vỡ ra và di chuyển đến phổi. Khi điều này xảy ra, bạn sẽ mắc chứng thuyên tắc phổi, một tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Bạn hãy đến bệnh viện ngay nếu cảm thấy khó thở hoặc có vấn đề về hô hấp, bị đau ở ngực, đổ mồ hôi, cảm thấy choáng váng...

2. Thường xuyên bị tỉnh giấc giữa đêm

Chức năng chính của tim đó là bơm đều đặn để đẩy máu theo các động mạch, đem dưỡng khí và dưỡng chất đến toàn bộ cơ thể.

Khi cục máu đông xuất hiện trong hệ thống tim mạch sẽ làm cản trở quá trình lưu thông máu, gây tổn thương cơ tim, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan này. Chính vì thế vào ban đêm nếu bạn thường xuyên bị đánh thức bởi cảm giác khó thở, tức ngực thì nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để được chẩn đoán bệnh.

3. Cảm thấy tê một bên tay hoặc chân

Não là là cơ quan kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống thần kinh, bao gồm thay đổi trong suy nghĩ và hoạt động thể chất của con người. Nếu cục máu đông ẩn trong mạch máu não sẽ làm ảnh hưởng đến dòng máu lưu thông trong não, từ đó gây ra những bất thường ở hệ thần kinh mà một trong số những biểu hiện dễ thấy nhất là tình trạng tê tay hoặc tê chân.

Do đó, nếu thường xuyên thấy tình trạng tê một bên tay hoặc chân khi ngủ thì cần lưu tâm hơn về tình hình sức khỏe của cơ thể.

4. Chuột rút trong lúc ngủ

Thỉnh thoảng bạn cảm thấy mình bị chuột rút trong khi đang ngủ. Lúc này, đừng nghĩ đơn giản là thiếu canxi. Tốt nhất là nên đến bệnh viện để kiểm tra, kịp thời loại bỏ các cục máu đông đang hình thành.

Ngoài các dấu hiệu trên, trước khi ngủ bạn cảm thấy mình bị đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi và giấc ngủ thì chập chờn thì đó là triệu chứng điển hình của các cục máu đông.

Nguy hiểm hơn là khi bạn cảm thấy đau thắt ngực ở vùng trước tim, Đây là dấu hiệu của bệnh đau thắt ngực biến thể, thuộc về bệnh tim mạch vành. Đây là triệu chứng có nguy cơ gây ra đột quỵ rất cao.