Người bị bệnh cao huyết áp, bất chấp làm 3 điều này chỉ làm bệnh trầm trọng thêm

Sức khỏe 31/05/2022 07:13

Như chúng ta đã biết, cao huyết áp là một căn bệnh mãn tính tương đối phổ biến trong cuộc sống, bệnh chủ yếu xảy ra ở những người trung niên và cao tuổi.

Sau khi bị cao huyết áp, mọi người cần kiểm tra huyết áp thường xuyên để biết diễn biến của huyết áp, và dùng thuốc điều trị chính xác để kiểm soát huyết áp, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người sau khi huyết áp tiếp tục tăng. Vì trong trường hợp huyết áp cao, chức năng của thần kinh, mạch máu và các cơ quan của con người sẽ suy giảm, từ đó làm giảm tuổi thọ của con người.

Vậy sau khi mắc bệnh cao huyết áp, những việc mà mọi người thường làm có thể khiến bệnh cao huyết áp trở nên trầm trọng hơn là gì?

Người bị bệnh cao huyết áp, bất chấp làm 3 điều này chỉ làm bệnh trầm trọng thêm - Ảnh 1

1. Ăn thức ăn có nhiều muối

Khi mắc bệnh cao huyết áp, nếu bạn không chú ý đến chế độ ăn uống, thường xuyên ăn những thức ăn có nhiều muối thì huyết áp thường sẽ tiếp tục tăng cao và làm trầm trọng thêm bệnh cao huyết áp. Do thức ăn nhiều muối chứa nhiều natri, trong trường hợp ăn quá nhiều, các ion natri dư thừa này cần được thận đào thải ra ngoài. Tuy nhiên sau khi vượt quá gánh nặng bài tiết của thận thì sẽ khiến huyết áp của con người tăng giảm bất thường.

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Ăn thừa muối là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp, dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh tim mạch khác

 Nếu không kiểm soát chế độ ăn uống kịp thời, huyết áp sẽ tiếp tục tăng cao, lúc này dễ đẩy nhanh quá trình phát triển thành bệnh cao huyết áp, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng con người, thậm chí gây ra nhiều triệu chứng bất lợi trong thời gian ngắn. Vì vậy, sau khi phát hiện bệnh cao huyết áp, bạn cần chú ý chuyển sang chế độ ăn nhạt và chọn những thực phẩm có hàm lượng muối thấp hơn để ăn.

2. Uống nhiều rượu

Người bị bệnh cao huyết áp, bất chấp làm 3 điều này chỉ làm bệnh trầm trọng thêm - Ảnh 3
Uống quá nhiều rượu bia sẽ khiến bạn dư thừa năng lượng, gây tăng cân và làm gia tăng các vấn đề về sức khỏe, trong đó có cao huyết áp

Người bệnh bị cao huyết áp, cần tránh uống rượu. Nếu mọi người uống rượu thường xuyên trong thời gian bị bệnh có thể dẫn đến bệnh cao huyết áp và thậm chí là các triệu chứng bất lợi. Vì các chất trong rượu bia cần được gan chuyển hóa, nếu vượt quá gánh nặng chuyển hóa của gan, lúc này chức năng gan sẽ dễ bị suy giảm, huyết áp dễ dao động dưới sự kích thích của các chất. Từ đó cơ thể thường sẽ dễ bị tăng nhịp tim và thậm chí chóng mặt, đau đầu sau khi uống rượu. Tất cả đều liên quan đến việc cơ thể con người bị kích thích bởi các chất có cồn, vì vậy mọi người nên tránh uống rượu sau khi phát triển bệnh cao huyết áp.

3. Ít vận động

Sau khi mắc bệnh cao huyết áp, nếu người bệnh ít vận động trong thời gian dài và lười vận động sẽ rất dễ khiến huyết áp tăng cao. Bởi vì con người thiếu vận động, quá trình tuần hoàn và trao đổi chất của cơ thể sẽ xuất hiện bất thường, lượng lipid trong máu sẽ tăng cao nếu bạn không tiêu thụ được lượng mỡ thừa trong cơ thể. Theo thời gian, huyết áp của mọi người cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Vì vậy, những người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp thì cần đảm bảo vận động đầy đủ và ổn định huyết áp hiệu quả thông qua vận động hợp lý.

Người bị bệnh cao huyết áp, bất chấp làm 3 điều này chỉ làm bệnh trầm trọng thêm - Ảnh 4
“Những người có thói quen tập luyện sẽ có huyết áp ổn định hơn so với người không tập luyện. Những người có thể trạng dễ mắc huyết áp cao nếu duy trì đi bộ hàng ngày sẽ có thể giảm được nguy cơ mắc bệnh” – Giáo sư Moores của Đại học bang Wayne ở Michigan

Tóm lại, bệnh nhân cao huyết áp nên tránh ăn đồ ăn nhiều muối, uống nhiều rượu bia, ngồi yên trong thời gian dài, những thói quen xấu này có thể dẫn đến huyết áp cao, không có lợi cho việc điều trị bệnh.

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Càng lớn tuổi, bệnh cao huyết áp càng trầm trọng. Nhưng nếu biết cách điều chỉnh chế độ ăn uống và cách sinh hoạt thì huyết áp sẽ luôn ở mức ổn định.

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