Nghiên cứu mới cho thấy người ăn tối sau 21 giờ có nguy cơ đột quỵ tăng 28%

Một nghiên cứu cho thấy người ăn tối càng muộn thì nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, chẳng hạn như đột quỵ càng cao.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Sorbonne (Pháp) phát hiện ra rằng ăn tối sau 21 giờ tối làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 28%. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Những người có cuộc sống bận rộn 24/7 có xu hướng ăn tối muộn, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe”, đồng thời cho biết thêm: “Điều này phổ biến hơn ở phụ nữ”.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications.

Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 103.389 người trưởng thành và phân tích mối tương quan giữa chế độ ăn uống và bệnh tim mạch. Độ tuổi trung bình của những người tham gia nghiên cứu là 42 tuổi và 79% trong số họ là phụ nữ.

Kết quả phân tích cho thấy những người ăn tối sau 21 giờ tối có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, chẳng hạn như đột quỵ, cao hơn 28% so với những người ăn tối trước 20 giờ tối. Những vấn đề này có xu hướng đặc biệt phổ biến ở phụ nữ. Nhóm nghiên cứu tin rằng người càng ăn tối muộn thì lượng đường trong máu và huyết áp càng cao và nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, chẳng hạn như làm hỏng mạch máu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng muộn còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng cứ mỗi giờ thời gian bữa ăn bị trì hoãn, nguy cơ phát triển bệnh tật lại tăng thêm 6%. Điều này được cho là do khi con người bị ép về thời gian và không có một cuộc sống bình thường, nhịp sinh học của cơ thể bị gián đoạn và các chức năng trao đổi chất như kiểm soát huyết áp cũng bị ảnh hưởng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-moi-cho-thay-nguoi-an-toi-sau-21-gio-co-nguy-co-ot-quy-tang-28-638220.html