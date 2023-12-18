Nghiên cứu mới cho thấy người ăn tối sau 21 giờ có nguy cơ đột quỵ tăng 28%

Sức khỏe 18/12/2023 09:08

Một nghiên cứu cho thấy người ăn tối càng muộn thì nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, chẳng hạn như đột quỵ càng cao.

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Sorbonne (Pháp) phát hiện ra rằng ăn tối sau 21 giờ tối làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 28%. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Những người có cuộc sống bận rộn 24/7 có xu hướng ăn tối muộn, điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe”, đồng thời cho biết thêm: “Điều này phổ biến hơn ở phụ nữ”.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications

Nghiên cứu mới cho thấy người ăn tối sau 21 giờ có nguy cơ đột quỵ tăng 28% - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 103.389 người trưởng thành và phân tích mối tương quan giữa chế độ ăn uống và bệnh tim mạch. Độ tuổi trung bình của những người tham gia nghiên cứu là 42 tuổi và 79% trong số họ là phụ nữ.

Kết quả phân tích cho thấy những người ăn tối sau 21 giờ tối có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, chẳng hạn như đột quỵ, cao hơn 28% so với những người ăn tối trước 20 giờ tối. Những vấn đề này có xu hướng đặc biệt phổ biến ở phụ nữ. Nhóm nghiên cứu tin rằng người càng ăn tối muộn thì lượng đường trong máu và huyết áp càng cao và nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, chẳng hạn như làm hỏng mạch máu.

Nghiên cứu mới cho thấy người ăn tối sau 21 giờ có nguy cơ đột quỵ tăng 28% - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng muộn còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng cứ mỗi giờ thời gian bữa ăn bị trì hoãn, nguy cơ phát triển bệnh tật lại tăng thêm 6%. Điều này được cho là do khi con người bị ép về thời gian và không có một cuộc sống bình thường, nhịp sinh học của cơ thể bị gián đoạn và các chức năng trao đổi chất như kiểm soát huyết áp cũng bị ảnh hưởng.

Nghiên cứu mới cho thấy lo lắng về bệnh tật quá mức làm tăng nguy cơ tử vong

Nghiên cứu mới cho thấy lo lắng về bệnh tật quá mức làm tăng nguy cơ tử vong

Một nghiên cứu lớn của Thụy Điển đã phát hiện ra một nghịch lý về những người được chẩn đoán mắc chứng sợ hãi quá mức về bệnh hiểm nghèo: Họ có xu hướng chết sớm hơn những người không quá cảnh giác về các vấn đề sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   ăn tối muộn giờ ăn tối đột quỵ

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 57 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 2 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm