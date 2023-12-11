Nghiên cứu chỉ ra thanh thiếu niên sử dụng điện thoại thông minh 4 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tâm thần

Sức khỏe 11/12/2023 11:01

Một nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên sử dụng điện thoại thông minh hơn bốn giờ mỗi ngày có nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe hành vi như căng thẳng, ý nghĩ tự tử và sử dụng ma túy cao hơn những người không sử dụng điện thoại thông minh.

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Moon Jin-Hwa tại Trường Y Đại học Hanyang (Hàn Quốc) cho biết rằng họ đã xác nhận mối quan hệ này giữa thời gian sử dụng điện thoại thông minhsức khỏe vị thành niên thông qua việc  phân tích dữ liệu khảo sát với khoảng 50.000 thanh thiếu niên tham gia. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí PLOS One.

Nghiên cứu chỉ ra thanh thiếu niên sử dụng điện thoại thông minh 4 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tâm thần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 55.809 người tham gia "Khảo sát dựa trên web về hành vi rủi ro của thanh niên Hàn Quốc vào năm 2017 và 2020". Thời gian sử dụng điện thoại thông minh được chia thành dưới 4 giờ và hơn 4 giờ, đồng thời kiểm tra mối quan hệ giữa hai thời gian này với căng thẳng, giấc ngủ, trầm cảm, ý nghĩ tự tử, sử dụng ma túy và sự phụ thuộc quá mức vào điện thoại thông minh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng điện thoại thông minh hơn 2 giờ mỗi ngày tăng từ 64,3% năm 2017 lên 85,7% vào năm 2020. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra rằng thanh thiếu niên sử dụng điện thoại thông minh hơn 4 giờ mỗi ngày có tỷ lệ gặp vấn đề về hành vi sức khỏe cao hơn so với những người sử dụng điện thoại thông minh dưới 4 giờ. 

So với nhóm từ 4 giờ trở xuống, nhóm từ 4 giờ trở lên bị căng thẳng nhiều hơn 16%, khó ngủ hơn 17%, trầm cảm nhiều hơn 22%, có ý nghĩ/kế hoạch/cố gắng tự tử nhiều hơn lần lượt 22%, 17% và 20%. Tỷ lệ này tương ứng là uống nhiều rượu hơn 66%, hút thuốc nhiều hơn 90%. Tỷ lệ phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại được phát hiện là cao 101%.

Nghiên cứu chỉ ra thanh thiếu niên sử dụng điện thoại thông minh 4 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tâm thần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Nhận thấy rằng các tác dụng phụ xuất hiện đáng kể khi sử dụng điện thoại thông minh vượt quá 4 giờ mỗi ngày” và nói thêm: “Kết quả nghiên cứu sẽ giúp thiết lập các hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh và các chương trình giáo dục sử dụng phương tiện truyền thông phù hợp". 

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Từ khóa:   bệnh tâm thần ý nghĩ tự tử điện thoại thông minh

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