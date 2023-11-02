Thực hư việc nam giới vô sinh vì dùng điện thoại di động: Chuyên gia tiết lộ sự thật giật mình

Sức khỏe 02/11/2023 09:43

Theo một nghiên cứu mới đáng báo động, đàn ông sử dụng điện thoại di động càng nhiều thì số lượng tinh trùng và nồng độ tinh dịch của họ càng thấp.

Nhưng hãy giữ điện thoại của các bạn lại nhé, vì hy vọng đang đến gần, bởi các công nghệ di động hiện tại đã được chứng minh là tạo ra các tần số ít có khả năng gây hại hơn so với các thiết bị di động đời đầu.                    

Được công bố trên tạp chí Fertility and Sterility, bài báo mới tiết lộ rằng những người đàn ông thường xuyên sử dụng điện thoại di động - để gọi điện, kiểm tra email hoặc bất kỳ hoạt động nào cần kết nối di động - có nồng độ tinh trùng thấp hơn 20% so với những người không sử dụng.    

Thực hư việc nam giới vô sinh vì dùng điện thoại di động: Chuyên gia tiết lộ sự thật giật mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã nhiều lần chỉ ra rằng chất lượng tinh dịch đã giảm trong 50 năm qua, điều mà các chuyên gia cho là do sự kết hợp của những thay đổi về môi trường và lối sống - tuy nhiên vai trò của điện thoại di động vẫn chưa được xác định.

Các nhà nghiên cứu viết: “Việc sử dụng điện thoại di động đã tăng lên đáng kể trong những thập kỷ gần đây và ngày càng có mối lo ngại về tác động bất lợi có thể có của trường điện từ tần số vô tuyến (RF-EMF) do các thiết bị này phát ra đối với sức khỏe con người và đặc biệt là sức khỏe sinh sản". 

Để kiểm tra tính xác thực của mối lo ngại này, các nhà nghiên cứu từ Đại học Geneva đã hợp tác với Viện nhiệt đới và y tế cộng đồng Thụy Sĩ để thu thập dữ liệu và mẫu tinh dịch từ 2.886 nam giới từ 18 đến 22 tuổi.

Các tình nguyện viên đã gửi một bảng câu hỏi về việc sử dụng điện thoại di động của họ và nơi họ đặt nó khi không cầm trong tay.

Những người sử dụng thiết bị hơn 20 lần một ngày có nồng độ tinh trùng thấp hơn 21% so với những người không sử dụng điện thoại quá một lần một tuần.

Thực hư việc nam giới vô sinh vì dùng điện thoại di động: Chuyên gia tiết lộ sự thật giật mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu đã lưu ý rằng mối quan hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và đặc điểm tinh trùng rõ ràng hơn trong cuộc khảo sát đầu tiên, từ năm 2005 đến năm 2007 và giảm dần trong các giai đoạn nghiên cứu sau đó, cho đến khi báo cáo của họ kết thúc vào năm 2018.

Martin Röösli, phó giáo sư tại Swiss TPH cho biết: “Xu hướng này tương ứng với quá trình chuyển đổi từ 2G sang 3G, rồi từ 3G sang 4G, dẫn đến việc giảm công suất truyền của điện thoại”

Bài báo giải thích rằng các thế hệ mạng di động mới hơn, hiệu quả hơn có công suất đầu ra RF-EMF thấp hơn hàng trăm lần so với 2G trước đây - và các nhà nghiên cứu hy vọng rằng các công nghệ điện thoại mới, bao gồm cả sự ra đời của 5G, sẽ tiếp tục quỹ đạo đó.

Thực hư việc nam giới vô sinh vì dùng điện thoại di động: Chuyên gia tiết lộ sự thật giật mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, các nhà khoa học không tìm thấy mối tương quan giữa nơi đàn ông cất điện thoại di động - trong túi của họ đối với 85,7% - dường như không gây ra các thông số tinh dịch thấp hơn. Tuy nhiên, nhóm nam giới cho biết họ để điện thoại ở nơi khác, cách xa cơ thể, quá nhỏ để đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào.   

Các nhà nghiên cứu kêu gọi đổi mới các sáng kiến ​​nghiên cứu về khả năng sinh sản của nam giới và việc sử dụng điện thoại di động khi chúng ta phát triển các mạng di động phức tạp hơn - như tác giả đầu tiên của nghiên cứu, Rita Rahban, đã khẳng định.

“Liệu vi sóng phát ra từ điện thoại di động có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp? Chúng có gây ra sự gia tăng đáng kể nhiệt độ ở tinh hoàn không? Chúng có ảnh hưởng đến sự điều hòa nội tiết tố sản xuất tinh trùng không? Tất cả những điều này vẫn còn phải được nghiên cứu, khám phá”, Rahban cho biết.  

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Từ khóa:   vô sinh ở nam giới số lượng tinh trùng nồng độ tinh dịch

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