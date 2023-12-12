Nghiên cứu 2 năm chỉ ra 'chiết xuất ca cao' có tác dụng cải thiện nhận thức ở người cao tuổi có chế độ dinh dưỡng kém

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng flavanols, một chiết xuất có nhiều trong hạt ca cao - được dùng để làm socola - giúp cải thiện nhận thức ở người cao tuổi có chế độ dinh dưỡng kém.

Một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ chiết xuất ca cao (flavanols) giúp cải thiện khả năng nhận thức ở người cao tuổi có chế độ dinh dưỡng kém. Các nhà nghiên cứu tại Mass General Brigham (Mỹ) mới đây công bố rằng họ đã đưa ra kết luận này sau khi phân tích những thay đổi về nhận thức thông qua nghiên cứu cung cấp thực phẩm bổ sung 500 mg flavanols cho người cao tuổi.

Đã có một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất ca cao giúp cải thiện chức năng nhận thức. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về hiệu quả tùy thuộc vào nghiên cứu và một số người đánh giá rằng không có tác dụng gì so với giả dược. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm để xác định lý do tại sao có sự khác biệt này. Ảnh minh họa: Internet Các nhà nghiên cứu đã cho 573 người lớn tuổi tham gia dùng thực phẩm bổ sung có chứa 500 mg flavanols trong hai năm để xem liệu chức năng nhận thức có được cải thiện hay không. Kết quả của thí nghiệm, những người cao tuổi có chất lượng chế độ ăn uống kém tại thời điểm đăng ký thử nghiệm lâm sàng cho thấy những thay đổi tích cực về chức năng nhận thức. Mặt khác, những người cao tuổi đang duy trì chế độ ăn uống lành mạnh lại không thấy bất kỳ sự cải thiện nào về chức năng nhận thức khi sử dụng chiết xuất.

Thông thường, khi con người già đi, cơ thể trở nên ít có khả năng hấp thụ đủ chất dinh dưỡng do các vấn đề về răng miệng và suy giảm chức năng tiêu hóa. Đây chính là lúc flavanol phát huy tác dụng. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Lý do tại sao có sự khác biệt trong kết quả nghiên cứu về người cao tuổi đã được giải thích”. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng mọi người không nên cố gắng tiêu thụ flavanols bằng cách ăn nhiều socola bởi ngoài flavanols, socola còn chứa quá nhiều đường. Nói chung, nên dùng socola đen có hàm lượng cacao cao và lượng khuyến nghị hàng ngày là khoảng một miếng socola. Flavanols được biết là có nhiều trong các loại trái cây như trà xanh, quả mọng và táo.

Nhà nghiên cứu về tuổi thọ có bà cố sống tới 115 tuổi bật mí 4 "bí mật" sống thọ của những người trăm tuổi ở Nhật Bản Yumi Yamamoto đã gặp những người sống thọ nhất Nhật Bản và chính bà cố của cô cũng sống thọ tới 115 tuổi. Cô nhận thấy một số điều mà những người sống trên trăm tuổi ở Nhật Bản làm có thể góp phần kéo dài tuổi thọ của họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghien-cuu-2-nam-chi-ra-chiet-xuat-ca-cao-co-tac-dung-cai-thien-nhan-thuc-o-nguoi-cao-tuoi-co-che-o-dinh-duong-kem-636905.html