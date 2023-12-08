Nghiên cứu chỉ ra tốc độ lão hóa của các cơ quan trong cơ thể người không giống nhau

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng tốc độ lão hóa ở mỗi cơ quan trong cơ thể người là không đồng đều. Cơ quan nào già đi càng nhanh thì nguy cơ mắc các bệnh liên quan càng cao.

Một nhóm nghiên cứu tại Trường Y thuộc Đại học Stanford công bố vào ngày 6/12 (giờ địa phương) rằng họ đã phát triển một công nghệ có thể đo tốc độ lão hóa của các cơ quan bằng cách đo nồng độ protein trong huyết tương. Cứ 5 người trưởng thành khỏe mạnh thì có 1 người có một hoặc nhiều cơ quan bị lão hóa với tốc độ nhanh hơn các cơ quan khác. Khi một cơ quan già đi nhanh hơn những cơ quan khác, nguy cơ mắc bệnh và tử vong liên quan đến cơ quan này sẽ tăng lên. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature.

Ảnh minh họa: Internet Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tất cả các cơ quan trong cơ thể của con người đều có tốc độ và mức độ lão hóa khác nhau. Tốc độ lão hóa của mỗi cơ quan sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy cơ tử vong. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng nếu có thể dự đoán được tốc độ lão hóa này, con người sẽ có thể ngăn ngừa nguy cơ phát triển một số bệnh. Nhóm nghiên cứu đã thu thập máu từ 1.398 người trưởng thành khỏe mạnh và phân tích khoảng 5.000 protein. Trong số này, 858 protein có gen được kích hoạt hơn 4 lần ở mỗi cơ quan so với các cơ quan khác đã được chọn. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã phân tích sự lão hóa của 11 cơ quan chính, bao gồm tim, mỡ, phổi, hệ thống miễn dịch, não và ruột ở 5.676 người trưởng thành bằng mô hình học máy. Mục đích là để nghiên cứu xem độ tuổi của mỗi cơ quan khác nhau như thế nào so với tuổi của cơ thể và tốc độ lão hóa của cơ quan đó có liên quan như thế nào đến một căn bệnh cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet Phân tích của nhóm nghiên cứu cho thấy, các cơ quan của con người già đi với tốc độ tương tự như cơ thể, nhưng mỗi cơ quan lại có tốc độ lão hóa khác nhau. 20% đối tượng nghiên cứu có ít nhất một cơ quan già đi nhanh hơn các cơ quan khác và nguy cơ tử vong trong 15 năm của họ cao hơn từ 15 đến 50% so với những người không mắc bệnh. Những người bị lão hóa tim nhanh có nguy cơ suy tim cao hơn 250% so với những người bị lão hóa tim bình thường. Có mối tương quan giữa tốc độ lão hóa và nguy cơ mắc bệnh, trong đó những người bị lão hóa não nhanh có nguy cơ bị suy giảm nhận thức trong 5 năm tới cao hơn 180% so với những người không bị lão hóa não nhanh.

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