Bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh, trong đó cử động chậm, run khi nghỉ ngơi và cứng cơ là những triệu chứng sẽ dần dần trở nên trầm trọng hơn khi các tế bào thần kinh dopamine trong não giảm đi. Trầm cảm là một trong những điều kiện dẫn đến bệnh Parkinson.

Một nhóm nghiên cứu chung do Giáo sư Jeon Hong-jin và Ahn Ji-hyeon thuộc Khoa Tâm thần tại Bệnh viện Samsung Seoul và Giáo sư Han Kyeong-do của Đại học Soongsil dẫn đầu đã công bố rằng họ thu được những kết quả này thông phân tích 1.342.282 bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm từ năm 2010 và năm 2016 từ Dữ liệu kiểm tra sức khỏe quốc gia.