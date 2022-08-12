Nghẹt mũi khi cảm khiến bạn phiền hà nhưng chúng rất dễ loại bỏ nếu bạn áp dụng những mẹo hay này

Mũi bị tắc có nghĩa là có nhiều chất nhầy bị mắc kẹt trong xoang khiến bạn không thể thở được. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải kê cao đầu trong đêm bằng cách kê thêm một chiếc gối thứ hai. Điều quan trọng là bạn nên cố gắng và ngủ nghiêng thay vì nằm ngửa vì điều đó sẽ giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn. Mũi của bạn sẽ có cơ hội tốt để tự "thoát dịch" trong đêm hơn là để cho chất nhầy tích tụ nhiều hơn.

2. Hít hơi nước bằng súp hay trà nóng

Uống nước nóng có thể không giúp bạn hết cảm nhanh hơn, nhưng nó sẽ giúp bạn giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người uống đồ uống nóng thay vì đồ uống ở nhiệt độ phòng cảm thấy tốt hơn nhiều về tình trạng của họ. Hoa cúc, trà xanh, súp gà và nước nóng với chanh cùng mật ong có thể làm dịu bạn hiệu quả. Hiệu ứng giả dược mà chúng tạo ra rất quan trọng để bạn cảm thấy tốt hơn và nhẹ nhõm hơn.

3. Chườm ấm lên xoang

Cách thức hoạt động của một miếng gạc ấm là làm giảm tình trạng viêm trong xoang và thông tắc đường thở ở mũi. Bạn chỉ cần lấy một miếng vải sạch, nhúng vào nước ấm (nhưng không nóng) rồi đặt lên mũi trên và trán. Hơi ấm của miếng gạc sẽ làm lỗ mũi của bạn mở ra và giúp bạn thở dễ dàng hơn. Hãy chắc chắn rằng bạn không để miếng gạc quá lâu, vì bạn có thể bị bỏng da.

4. Rửa sạch mũi bằng bình rửa mũi

Đây có thể không phải là điều thoải mái nhất để làm, nhưng nó đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm sạch xoang của bạn. Chỉ cần đứng trên một bồn rửa và đặt vòi của bình neti pot - bình rửa mũi chuyên dụng vào một trong các lỗ mũi của bạn. Nước sẽ vào mũi của bạn và nó sẽ chảy ra từ lỗ mũi bên kia. Bạn có thể thực hiện bài tập này trong 1 phút cho mỗi bên lỗ mũi.

Hãy nhớ rằng bạn không nên sử dụng bất kỳ loại nước nào rửa mũi. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA khuyên bạn nên sử dụng nước cất hoặc nước tiệt trùng chứ không phải nước máy có thể chứa nhiều muối và các yếu tố có hại khác.

5. Mua máy tạo độ ẩm

Không khí lạnh và khô thường có trong nhà của chúng ta càng làm cho mũi bị nghẹt tồi tệ hơn. Đó là lúc máy tạo độ ẩm trở nên hữu ích vì nó giải phóng độ ẩm cần thiết trong phòng của bạn. Bạn có thể giữ nó cả ngày lẫn đêm, nhưng nó hữu ích hơn khi bạn ngủ vì nó giúp bạn nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái hơn. Bạn không phải lo lắng về bất kỳ nguy hiểm nghiêm trọng nào, bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện tuyệt vời của mũi bị nghẹt rất nhanh chóng.

6. Hít hơi nước từ nước tỏi đang sôi

Tỏi được biết đến với đặc tính chống nấm và chống vi khuẩn, nó có thể giúp ích rất nhiều khi bạn bị cảm lạnh. Bạn có thể ăn hoặc (tốt nhất là) đun sôi tỏi trong một ít nước và hít hơi nước của nó. Bạn có thể dùng khăn trùm lên đầu để giữ được nhiều hơi nước nhất có thể. Tuy nhiên, bạn không nên đến quá gần nồi nước tỏi, lý tưởng nhất là nên giữ khoảng cách cách đó một cánh tay.

7. Ăn đồ cay

Bạn có thể nhận thấy rằng khi bạn ăn một thứ gì đó cay, nước mũi của bạn bắt đầu chảy. Vì vậy, đây có thể là một giải pháp tạm thời tốt để giữ cho mũi của bạn không bị tắc nghẽn trong một thời gian.

Những gì bạn có thể làm là bắt đầu thêm các loại gia vị thông thường vào các món ăn, bao gồm ớt cay đỏ, tỏi, gừng và nghệ. Nghệ có thể không làm tan nghẹt mũi nhưng nó có đặc tính chống viêm rất quan trọng giúp bạn chữa cảm lạnh nói chung.

8. Hít các loại tinh dầu

Bạc hà và khuynh diệp là 2 loại cây có chứa tinh dầu bạc hà, là một chất thông mũi tự nhiên. Bạn có thể uống trà có hương vị của một trong hai loại cây này, nhưng bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu của chúng. Đối với dầu bạc hà, sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng nó để xoa ngực sau khi bạn trộn nó với dầu vận chuyển để tránh bất kỳ vết bỏng da nào. Bạn chỉ cần một vài giọt bạc hà và khoảng 30 ml dầu vận chuyển, chẳng hạn như dầu dừa.



Mặt khác, bạn có thể hít dầu khuynh diệp bằng cách thấm ướt một vài giọt vào khăn giấy và để trên đầu vào ban đêm. Bạn cũng có thể đun sôi một ít nước với vài giọt dầu và hít thở hơi nước. Đảm bảo dầu không tiếp xúc trực tiếp với da của bạn vì dầu có thể gây bỏng.

Theo Brightside