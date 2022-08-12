Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh hiếm gặp có liên quan đến bệnh đậu mùa. Bệnh thường gây ra các triệu chứng giống như cảm cúm và sưng hạch bạch huyết. Phát ban, mụn mủ, vết loét và các tổn thương khác có xu hướng xuất hiện sau đó vài ngày. Các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm hiểu chính xác cách thức lây truyền của căn bệnh này và cách các triệu chứng xuất hiện ở những người khác nhau.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đang điều tra 19 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở các bệnh nhân Hoa Kỳ. Căn bệnh này vẫn hiếm và ít nghiêm trọng hơn nhiều so với người anh em họ của nó - bệnh đậu mùa.

Các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ bất thường đang xảy ra trên khắp thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận hơn 550 trường hợp ở 30 quốc gia, bao gồm cả những quốc gia không thường xuất hiện bệnh.

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Các quan chức y tế đang làm việc để tìm hiểu xem vi rút đang lây lan ở đâu và như thế nào trong các đợt bùng phát hiện nay. Họ có thể chuyển sang nghiên cứu và tìm hiểu kinh nghiệm của các chuyên gia ở Châu Phi, những người đã làm việc để giảm thiểu sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ trong nhiều thập kỷ để hiểu rõ hơn về cách thức lây nhiễm vi rút.

Dưới đây là những dấu hiệu để nhận biết nếu bạn nghi ngờ mình đã tiếp xúc với bệnh đậu mùa ở khỉ.

Tìm hiểu các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ

Theo CDC, bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu bằng:

Sốt

Đau đầu

Đau cơ

Đau lưng

Sưng hạch bạch huyết

Ớn lạnh

Kiệt sức

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Sau một đến ba ngày, bệnh nhân phát ban, thường bắt đầu ở mặt và sau đó lan ra các bộ phận khác của cơ thể.

Bệnh đậu mùa khỉ thường bắt đầu với các triệu chứng giống như bệnh cúm, bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ và kiệt sức. Khác với bệnh đậu mùa, một đặc điểm chính của bệnh đậu mùa khỉ là nó cũng khiến các hạch bạch huyết sưng lên, theo CDC.

Trong vòng một đến ba ngày, phát ban có thể sẽ xuất hiện. Nó có xu hướng bắt đầu ở mặt và sau đó lan ra các bộ phận khác của cơ thể. Bệnh đậu mùa khỉ gây ra các bất thường trên da, được gọi là tổn thương, khắp cơ thể, bao gồm cả lòng bàn chân và lòng bàn tay.

Các tổn thương sẽ tiến triển qua 4 giai đoạn - từ những nốt phẳng đến những nốt phồng lên đến những mụn nước và những tổn thương chứa đầy mủ. Các tổn thương thường có cùng kích thước và giai đoạn phát triển trên bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Khi cơ thể lành khỏi bệnh, các tổn thương sẽ đóng thành vảy và cuối cùng tự rụng.

Các triệu chứng khó hiểu

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Một bác sĩ tại Hoa Kỳ chia sẻ rằng một số bệnh nhân đậu mùa ở khỉ bị phát ban trông giống như miệng núi lửa hoặc vết loét hơn là các vết thương nổi lên, đầy mủ. Trong một số trường hợp hiện tại, phát ban bắt đầu ở vùng sinh dục hoặc lan sang các vùng khác trên cơ thể.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các tổn thương bệnh đậu mùa ở khỉ có thể bị nhầm lẫn với phát ban trên da do các bệnh lý khác. Xét nghiệm vi rút rất quan trọng để giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế chẩn đoán chính xác bệnh đậu mùa khỉ.

Có nhiều bệnh nhiễm trùng phổ biến có thể gây ra các triệu chứng gợi nhớ đến bệnh đậu mùa ở khỉ. Ví dụ, tổn thương có thể hình thành do phản ứng dị ứng và các hạch bạch huyết có thể sưng lên để phản ứng với một số bệnh nhiễm trùng. Khi đánh giá một bệnh nhân có các triệu chứng như vậy, CDC cho biết các nhà cung cấp dịch vụ y tế nên loại trừ các nguyên nhân khác trước tiên, nhưng hãy coi bệnh đậu mùa khỉ như một chẩn đoán tiềm năng.

Các triệu chứng có thể không xuất hiện cho đến 21 ngày sau khi nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Những người tiếp xúc với người bị bệnh đậu mùa khỉ nên cách ly khỏi những người khác trong 21 ngày đầy đủ để tránh lây lan cho người khác.

Bệnh thường kéo dài từ hai đến bốn tuần. Cho đến nay, không có tài liệu nào về trường hợp tử vong do bệnh đậu mùa ở khỉ ở những người bên ngoài châu Phi.

Bệnh đậu mùa lây lan qua tiếp xúc gần gũi

Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy căn bệnh này lây truyền qua đường tình dục và các quan chức y tế nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều dễ bị bệnh đậu khỉ.

Ai có nguy cơ bị bệnh đậu mùa khỉ?

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Bất cứ ai tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh đều có khả năng bị bệnh đậu mùa khỉ. Nhưng nó không dễ lây lan như COVID-19, lây lan dễ dàng hơn nhiều nếu không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh.

Bệnh đậu mùa ở khỉ thường lây truyền qua tiếp xúc da kề da. Nó cũng có thể được truyền qua chất lỏng cơ thể, các giọt đường hô hấp tạo ra khi ho và hắt hơi và các vật liệu bị ô nhiễm như chăn ga gối đệm.

Trong các đợt bùng phát bệnh đậu mùa ở khỉ trước đây, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng khả năng lây lan bệnh đậu mùa ở khỉ cao hơn đối với những người sống trong cùng một hộ gia đình.

Theo Verywell Health