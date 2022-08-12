6 bài tập nhẹ nhàng đơn giản giúp bạn quên đi chứng đau bụng kinh âm ỉ ngày "rụng dâu"

Sức khỏe 12/08/2022 07:18

Khi bạn đang phải đối mặt với những cơn đau bụng và chứng đầy hơi khó chịu, bạn có thể nghĩ đến việc tập thể dục. Duy trì hoạt động thực sự là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để giảm bớt chứng đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt, bạn thậm chí không cần phải đến phòng tập thể dục. Tất cả các bài tập được mô tả trong bài viết này có thể được thực hiện tại nhà và không cần thiết bị đắt tiền.

 Đau bụng trong thời kỳ kinh nghuyệ sẽ rất mệt mỏi. Với 6 bài tập đơn giản nhưng hiệu quả này sẽ làm cho cơn khó chịu trở nên dễ dàng hơn nhiều.

1. Dáng cầu Glute

6 bài tập nhẹ nhàng đơn giản giúp bạn quên đi chứng đau bụng kinh âm ỉ ngày 'rụng dâu' - Ảnh 1

Bài tập đơn giản này đặt cơ thể bạn ở tư thế đảo ngược, giúp đưa trọng lượng ra khỏi sàn chậu và giảm cảm giác đau ở bụng dưới. Nằm xuống và uốn cong đầu gối của bạn, để cả hai bàn chân của bạn phẳng trên sàn. Đưa các đầu ngón tay về phía gót chân và nâng cao xương chậu của bạn cao hơn mặt thảm. Nâng xương chậu của bạn về phía trần nhà và lặp lại động tác này 8 - 10 lần.

2. Đi bộ 

6 bài tập nhẹ nhàng đơn giản giúp bạn quên đi chứng đau bụng kinh âm ỉ ngày 'rụng dâu' - Ảnh 2

Đi bộ là cách dễ nhất để giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và giảm bớt chứng đau bụng khó chịu trong thời kỳ kinh nguyệt. Bài tập cardio nhẹ, cường độ thấp này giúp giảm căng thẳng mà nhiều phụ nữ cảm thấy hiệu quả trong kỳ kinh nguyệt. Đi bộ có thể đặc biệt có lợi vào cuối kỳ kinh vì phổi của bạn hoạt động tốt hơn vào giai đoạn sau của chu kỳ.

3. Đầu gối duỗi lên ngực 

6 bài tập nhẹ nhàng đơn giản giúp bạn quên đi chứng đau bụng kinh âm ỉ ngày 'rụng dâu' - Ảnh 3

Bài tập thư giãn này có thể giúp làm dịu cơn đau ở bụng dưới của bạn. Nằm ngửa và duỗi thẳng một chân. Sau đó, nhẹ nhàng kéo đầu gối còn lại lên về phía cằm của bạn. Giữ nguyên tư thế này trong vài phút và lặp lại với chân còn lại.

4. Yoga và Pilates 

6 bài tập nhẹ nhàng đơn giản giúp bạn quên đi chứng đau bụng kinh âm ỉ ngày 'rụng dâu' - Ảnh 4

Ngoài việc giảm căng thẳng và giúp bạn tìm thấy sự bình yên trong nội tâm, yoga và pilates có thể giảm nhiều triệu chứng khó chịu trong thời kỳ kinh nguyệt, như đau bụng, mỏi cơ và đau nhức cơ thể. Những hoạt động này có thể đặc biệt có lợi một vài ngày trước khi kỳ kinh nguyệt của bạn bắt đầu. Hãy nhớ rằng cơ thể của bạn có thể hoạt động khác nhau trong thời gian này và hãy cho bản thân nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy bài tập quá căng đối với mình.

5. Chân ngồi uốn cong về phía trước 

6 bài tập nhẹ nhàng đơn giản giúp bạn quên đi chứng đau bụng kinh âm ỉ ngày 'rụng dâu' - Ảnh 5

Nếu bạn đang bị đau đầu và thay đổi tâm trạng trong kỳ kinh nguyệt, thì bài tập đơn giản này có thể là những gì bác sĩ chỉ định. Ngồi duỗi thẳng chân trước mặt. Sau đó từ từ gập người về phía trước, hóp bụng vào trong và giữ tư thế này trong tối đa 3 phút.

6. Nâng tạ nhẹ 

6 bài tập nhẹ nhàng đơn giản giúp bạn quên đi chứng đau bụng kinh âm ỉ ngày 'rụng dâu' - Ảnh 6

Mặc dù tập gym và nâng tạ nặng có thể không phải là ý tưởng tốt nhất khi bạn đang cố gắng giảm đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, nhưng nâng tạ nhẹ thực sự có thể giúp làm dịu cơn đau nhức khó chịu. Các chuyển động lặp đi lặp lại giúp cơ bắp của bạn linh hoạt và mạnh mẽ hơn, bạn có thể tập luyện thoải mái ngay tại nhà của mình.

Theo Brightside

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