Ngâm chân nước nóng có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Sức khỏe 01/04/2020 20:03

Ngâm chân trong nước nóng là một liệu pháp trong y học cổ truyền mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vậy ngâm chân nước nóng có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

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Chân là nơi chịu áp lực của cơ thể và phải hoạt động nhiều mỗi ngày. Vì vậy, việc thư giãn cho đôi chân là điều vô cùng cần thiết. Ngâm chân trong nước là một trong những phương pháp đơn giản và dễ thực hiện giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhiều người thắc mắc ngâm chân nước nóng có tác dụng gì? hay ngâm chân nước nóng có tốt không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tác dụng của phương pháp này.

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Ngâm chân nước nóng có tác dụng gì, bạn đã biết chưa? - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm chân nước nóng có tác dụng gì?

Dưới đây là một số tác dụng của phương pháp ngâm chân nước nóng mang lại cho sức khỏe:

Cải thiện trí não và tinh thần

Một trong những lợi ích ngâm chân nước nóng mang lại là giúp cải thiện trí não và tinh thần hiệu quả. Ngâm chân trong nước nóng sẽ giúp bạn thư giãn sâu, giảm áp lực, stress, kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc. Bên cạnh đó, phương pháp này còn giúp mang lại cho bạn cảm giác thỏa mãn, tăng cường sự tập trung trí não và mức năng lượng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi.

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Ngâm chân nước nóng giúp cải thiện trí não và tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Chữa trị các bệnh mãn tính

Thường xuyên ngâm chân nước nóng sẽ giúp giảm triệu chứng của các bệnh mãn tính. Đặc biệt, kết hợp bấm huyệt bàn chân và ngâm chân nước nóng còn có tác dụng điều trị nhiều bệnh như tiểu đường, lạc nội mạc tử cung và đau cơ xơ hóa. Ngoài ra, phương pháp trị liệu này hỗ trợ điều trị hóa trị liệu cho bệnh nhân ung thư rất hiệu quả.

Tăng cường thể chất

Ngâm chân nước nóng còn có tác dụng làm tăng lưu thông máu, giải độc tố và bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Đây là phương pháp cải thiện hiệu quả một số triệu chứng thường gặp như thay đổi hormone, huyết áp bất thường, đau nhức, các vấn đề về tiêu hóa. Những lợi ích này sẽ giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch.

Giảm chứng mất ngủ

Ngâm chân nước nóng trước khi ngủ sẽ giúp bạn ngủ sâu và ngủ ngon hơn. Bạn có thể kết hợp thêm xoa bóp bàn chân nhẹ nhàng để tạo ra tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp điều hòa khí huyết, kích thích tuần hoàn máu và cân bằng cơ thể.

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Ngâm chân nước nóng trước khi ngủ đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngâm chân nước nóng đúng cách

Bên cạnh những tác dụng ngâm chân nước nóng, việc ngâm chân sao cho đúng cách cũng là vấn đề mà bạn cần quan tâm. Dưới đây là hướng dẫn giúp bạn ngâm chân đúng cách.

  • Sử dụng một chiếc chậu đủ rộng để ngâm chân và đặt hai bàn chân vào sao cho thoải mái rồi đổ nước ấm khoảng 2/3 chậu. 
  • Bạn có thể dùng các loại nước sạch như nước biển, nước máy hoặc nước suối càng tốt  rồi đun nóng đến 45 - 55oC. Không nên để nước quá nóng hoặc quá lạnh sẽ làm giảm hiệu quả khi ngâm chân.
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Ngâm chân nước nóng đúng cách - Ảnh minh họa: Internet
  • Bạn nên lót một chiếc khăn vải xuống sàn nhà và đặt chậu nước lên trên để tránh chậu nước bị xê dịch sẽ khiến nước tràn ra ngoài.
  • Khi ngâm chân, bạn nên ngồi ở tư thế thẳng, cởi bỏ hết tất và giày.
  • Trong lúc ngâm chân, bạn nên kết hợp xoa bóp bàn chân nhẹ nhàng để kích thích tuần hoàn máu.
  • Thực hiện cách này đều đặn một lần trước khi đi ngủ và mỗi lần ngâm khoảng 10 - 15 phút.

Cách ngâm chân nước nóng với muối hột

Nguyên liệu:

  • 1,5l nước
  • 20g muối hột

Cách thực hiện: 

  • Bắt một nồi nước đun sôi rồi cho muối hột vào và khuấy đều để muối tan.
  • Điều chỉnh nhiệt độ nước khoảng 40 độ C hoặc có thể điều chỉnh theo sở thích. Sau đó cho nước vào chậu ngâm chân đã chuẩn bị sẵn và lưu ý nên cho nước cao trên mắt cá chân.
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Cách ngâm chân nước nóng với muối hột - Ảnh minh họa: Internet

Những đối tượng không nên ngâm chân nước nóng

  • Những người mắc bệnh huyết áp, tim mạch hoặc thường xuyên bị chóng mặt thì không nên dùng nước quá nóng để ngâm chân. Ngoài ra, khi ngâm chân nếu ra quá  nhiều mồ hôi thì bạn nên dừng lại, lau mồ hôi và nằm thư giãn ở nơi kín gió.
  • Những người bị bong gân, có vết thương hở ở chân hoặc vừa uống rượu bia cũng không nên áp dụng phương pháp ngâm chân bằng nước nóng vì sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe.
  • Người bị suy giãn tĩnh mạch tuyệt đối không nên áp dụng phương pháp ngâm chân bằng nước nóng. Bởi khi ngâm chân với nước nóng sẽ làm cho quá trình trao đổi chất và máu lưu thông nhanh hơn. Điều này sẽ khiến tĩnh mạch giãn nở gây nguy hiểm cho người bệnh.
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Người bị suy giãn tĩnh mạch không nên ngâm chân bằng nước nóng - Ảnh minh họa: Internet
  • Trẻ em cũng là một trong những đối tượng không nên ngâm chân trong nước nóng vì sẽ làm cho dây chằng ở chân trở nên lỏng lẻo, không có lợi cho quá trình hình thành và duy trì sự phát triển của chân trẻ.
  • Những người bị tiểu đường nếu ngâm chân trong nước nóng sẽ dễ bị bỏng da. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do bàn chân của người mắc bệnh tiểu đường sẽ có lớp da mỏng hơn trong khi khả năng cảm nhận nhiệt độ của nước lại bị giảm đi rất nhiều.

Như vậy, ngâm chân nước nóng là liệu pháp đơn giản nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trên là một số chia sẻ về phương pháp ngâm chân nước nóng, hy vọng sẽ giúp bạn biết được ngâm chân nước nóng có tác dụng gì và một số lưu ý khi ngâm chân nước nóng để mang hiệu quả tốt nhất.

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