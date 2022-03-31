Nếu bạn bị chứng khó tiêu, hãy làm những điều này để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhé!

Khó tiêu, rối loạn tiêu hóa là bệnh thường gặp ở cả người già và người trẻ do chế độ ăn uống không lành mạnh. Cùng tìm hiểu một vài cách giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa nhé!

Lý do mà sức khỏe của hệ tiêu hóa là quan trọng vì con người chỉ có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả. Khi các chức năng bị suy giảm, cơ thể chúng ta sẽ không đủ năng lượng cho các hoạt động. Một khi hệ thống tiêu hóa "trục trặc", bạn không chỉ đơn giản là bị khó tiêu, táo bón, tiêu chảy mà còn có thể dẫn đến mệt mỏi mãn, đau đầu mãn tính, chóng mặt, hôi miệng, cứng vai, đau lưng, mất ngủ, đau bụng.

Chứng khó tiêu mãn tính nếu không được điều trị kịp thời sẽ khiến tình trạng bệnh nặng hơn, vì vậy bí quyết duy trì cuộc sống khỏe mạnh là tăng cường sức khỏe dạ dày và đường ruột.

Những việc bạn nên làm trong sinh hoạt ăn uống để phòng tránh chứng khó tiêu, rối loạn tiêu hóa

1. Tránh ăn quá no và tạo thói quen ăn chậm nhai kỹ.

2. Tránh ăn trước khi đi ngủ 2-3 giờ.

3. Thức ăn chứa nhiều gia vị, cà phê, nước uống có ga,… có thể gây kích ứng dạ dày nên tốt hơn hết là bạn nên tránh.

4. Nên hạn chế thuốc lá, rượu bia.

5. Không nên ăn quá nhiều một lần gây áp lực cho dạ dày.

6. Tránh thức ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ gây cản trở quá trình tiêu hóa.

7. Có một cuộc sống lành mạnh và tập thể dục điều độ.

8. Nghỉ ngơi đầy đủ và tránh căng thẳng đầu óc.

9. Tận hưởng bữa ăn.

Theo Health Chosun

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