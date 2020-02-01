Nên ăn ổi vào lúc nào thì tốt cho sức khỏe?

Buổi sáng là lúc hệ thống tiêu hóa có thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng. Do đó, đây chính là thời gian tốt nhất để ăn một quả ổi cùng 1 cốc nước lọc. Bạn cũng có thể ăn ổi trước giờ ăn tối giúp làm giảm cơn đói vì bữa ăn này chúng ta thường ăn ít hơn hai bữa chính còn lại.

Ổi là loại trái cây giàu dinh dưỡng với hàm lượng cao các vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nếu bạn ăn ổi không đúng thời điểm thì dễ gây tác dụng ngược, khiến bạn hấp thụ không được tối đa các dưỡng chất thậm chí gây hại cho sức khỏe của bản thân. Vậy để trả lời cho câu hỏi nên ăn ổi vào lúc nào , bạn hãy cùng theo dõi ở bài viết dưới đây nhé.

Cuối cùng, câu trả lời thứ 3 cho câu hỏi nên ăn ổi vào lúc nào là trước hoặc sau khi tập luyện. Bởi lúc đó, ổi sẽ cung cấp cho cơ thể của bạn những chất điện giải và năng lượng cần thiết trong khi tập cũng như bù đắp năng lượng sau buổi tập.

Thời điểm giữa các bữa ăn trong ngày cũng là khoảng thời gian tốt để ăn ổi. Lúc này, hệ tiêu hóa hoạt động nhanh chóng và các enzym khác nhau sẽ được tiết ra, giúp quá trình diễn ra nhanh hơn. Bạn nên ăn ổi trước hoặc sau 30 phút của mỗi bữa ăn chính.

Ăn ổi trước và sau khi tập luyện giúp cung cấp năng lượng và chất điện giải cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ăn ổi nhiều có tác dụng gì?

Dân gian từ lâu đã xem ổi là một loại dược phẩm quý, có thể chữa được nhiều bệnh, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Sau đây, chúng tôi sẽ liệt kê một số tác dụng của ổi cũng như trả lời cho câu hỏi ăn ổi chữa bệnh gì.

Bổ sung chất xơ: Việc ăn 1 quả ổi mỗi ngày là đã đáp ứng 12% nhu cầu chất xơ của cơ thể, giúp cân bằng hệ tiêu hóa, phù hợp cho người muốn giảm cân, làm đường ruột khỏe mạnh.

Cung cấp vitamin: Các chuyên gia khuyến khích chúng ta ăn ổi cả vỏ (trừ người bệnh tiểu đường) để hấp thu các khoáng chất và vitamin dồi dào trong vỏ. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc đó là ổi sạch thì nên gọt bỏ vỏ để đề phòng thuốc trừ sâu còn tồn đọng.

Nếu bạn không bị bệnh tiểu đường thì nên ăn ổi cả vỏ nếu là ổi sạch - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nhờ hàm lượng cao vitamin A, vitamin C và chất chống oxy hóa, ăn ổi thường xuyên sẽ giúp bảo vệ da khỏi các nếp nhăn, làn da sáng mịn và trẻ trung hơn. Ngoài ra, vitamin A trong ổi sẽ giúp đôi mắt sáng khỏe, làm chậm hiện tượng đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người già.

Bổ sung khoáng chất cần thiết: Nhờ hàm lượng cao Kali trong ổi sẽ giúp ổn định huyết áp. Việc ăn ổi sẽ giúp kiểm soát và cân bằng hàm lượng Natri và Kali, giúp ổn định huyết áp ở người bệnh. Trong ổi còn có magie hỗ trợ thư giãn các cơ bắp và dây thần kinh, chính vì thành phần này mà ăn ổi sau một ngày dài làm việc sẽ giúp bạn thư giãn, thoải mái.

Khi ăn ổi, nhiều người thắc mắc rằng ăn ổi có bị ho không? Câu trả lời là không, bởi ổi giàu vitamin C, chất sắt, giúp giảm cảm lạnh, trị ho, khôi phục sức khỏe nhanh. Tuy nhiên cũng cần có một chế độ ăn hợp lý, bởi bất cứ món gì nếu ăn quá nhiều cũng dễ gây tác dụng ngược.

Hạt ổi giàu chất xơ, giúp giảm cholesterol, ngăn chặn sự hấp thu mật, kiểm soát sự hấp thu chất béo không bão hòa. Tuy nhiên, khi ăn hạt ổi thì phải nghiền thật nát để tránh biến biến hạt ổi thành thứ thuốc độc gây hại cho sức khỏe của bạn.

Hạt ổi có tác dụng rất tốt, tuy nhiên khi ăn cần nghiền thật nát - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn ổi

Tuy nhiên, để có được những lợi ích tối đa khi sử dụng loại trái cây này, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau:

Ăn ổi tốt cho bà bầu không?

Do ổi có một hàm lượng chất xơ cao nhưng lại mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Do đó, để tránh làm cho tình trạng nặng thêm, phụ nữ mang thai hay đang cho con bú nếu đang gặp tình trạng táo bón thì nên hạn chế ăn ổi.

Nếu phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú gặp tình trạng táo bón thì nên hạn chế ăn ổi - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân tiểu đường

Do ổi có chỉ số đường huyết cao (GI = 78), nếu ăn không đúng cách sẽ làm tăng lượng đường huyết, rất có hại cho bệnh nhân tiểu đường. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, người bệnh tiểu đường cần chú ý không dùng nước ép ổi, ăn ổi thì bỏ phần vỏ. Nên ăn ổi trước bữa chính 1 giờ hoặc ăn ổi sau bữa chính 2 giờ, khoảng cách giữa 2 lần ăn là 6 giờ, không ăn quá 2 quả ổi nhỏ mỗi ngày để tránh đường huyết tăng.

Đau dạ dày có được ăn ổi không?

Do đặc tính ổi cứng, nếu nhai qua loa sẽ khiến dạ dày phải hoạt động nhiều, làm tình trạng đau dạ dày thêm trầm trọng. Hơn nữa, ổi là loại trái cây có tính axit, vì vậy cần tránh ăn khi đói.

Xem thêm:

- Giải tỏa lo lắng về việc ăn ổi có nóng không?

- Ăn ổi có béo không và cách sử dụng ổi có lợi cho sức khỏe

Người đau dạ dày cũng nên hạn chế ăn ổi - Ảnh minh họa: Internet

Ăn ổi khó tiêu không?

Những người bị suy nhược thường có hệ tiêu hóa kém, khi ăn ổi sẽ gây ra tình trạng khó tiêu khiến dạ dày phải co bóp nhiều, khó tiêu. Vì vậy, khi muốn dùng ổi thì nên sử dụng nước ép ổi hoặc xay nhuyễn.

Có thể nói ổi là một loại trái cây quen thuộc với người Việt Nam. Quả ổi có hàm lượng vitamin A, C và chất chống oxy hóa, chất xơ cao. Tuy nhiên để có thể tận dụng được hết tác dụng của ổi, bạn cần nắm rõ đặc tính của loại quả này cũng như các kiêng kỵ khi sử dụng và biết nên ăn ổi vào lúc nào để đạt được hiệu quả sử dụng tối đa.