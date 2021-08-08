Mỗi khi đi học bé gái 13 tuổi lại bị đau bụng, bố mẹ tưởng rằng con gái giả vờ nhưng sau đó bàng hoàng khi biết ‘thủ phạm’

Một bé gái 13 tuổi thường kêu đau bụng mỗi khi đi học nhưng bố mẹ cô bé vẫn luôn cho rằng con gái mình giả vờ cho đến một ngày bác sĩ tìm ra nguyên nhân.

Hai năm trở lại đây, cô bé Hiểu Hiểu 13 tuổi đến từ huyện Thanh Hà, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc thường xuyên bị đau bụng. Cơn đau thường thuyên giảm trong vòng 10 phút, cô bé trải qua nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe mà không tìm được nguyên nhân. Con gái 13 tuổi bị đau bụng trong suốt hai năm nhưng bố mẹ Hiểu Hiểu lại nghĩ rằng con gái đang giả vờ - Ảnh minh họa: Internet Mẹ Hiểu Hiểu thậm chí còn nghi ngờ rằng con gái mình đang giả vờ để không phải đi học. Mới đây, Hiểu Hiểu lại bị đau bụng ở trường, cô bé rên rỉ đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, lúc này bố mẹ cô bé mới biết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cả hai đưa Hiểu Hiểu đến bệnh viện, cuối cùng các bác sĩ cũng tìm ra “hung thủ” thật sự khiến cô bé phải chịu những cơn đau dai dẳng này. Bố mẹ cô bé bàng hoàng và hối hận khi bác sĩ thông báo nguyên nhân.

Sau khi tìm hiểu về tình hình sức khỏe của Hiểu Hiểu và tham khảo ý kiến của các bác sĩ khoa thần kinh. Bác sĩ điều trị cho biết, mặc dù những cơn đau của Hiểu Hiểu nằm ở bụng nhưng hình thức của những cơn đau thường khá ổn định, rất giống với một cơn động kinh. Chính vì vậy các bác sĩ đã đề nghị tiến hành kiểm tra điện não đồ. Các bước kiểm tra được tiến hành và cuối cùng “hung thủ” thực sự cũng được tìm ra. Hóa ra những cơn đau bụng của Hiểu Hiểu thực sự là do chứng động kinh thể bụng gây ra. Sau khi làm rõ nguyên nhân và đưa ra phương pháp điều trị, những cơn đau bụng của Hiểu Hiểu đã giảm hẳn.

Vậy nhưng các bác sĩ đã tìm được 'hung thủ' thật sự sau khi thăm khám cho Hiểu Hiểu Bác sĩ Đoàn Tông Diễm, bác sĩ Trung tâm y tế Hình Đài cho biết, rất nhiều bậc phụ huynh cho rằng, các triệu chứng của bệnh động kinh là trẻ nằm trên đất, co giật khắp người và sùi bọt mép. Vậy nhưng trên thực tế, những bệnh nhân có triệu chứng điển hình như vậy chỉ chiếm khoảng 50% trong số các bệnh nhân động kinh. Ngoài các triệu chứng này, các triệu chứng không điển hình của bệnh động kinh thường khá đa dạng. Bệnh động kinh thể bụng là một hội chứng hiếm gặp, gây ra các chứng đau bụng, buồn nôn nên các bậc phụ huynh rất dễ nhầm với đau bụng do rối loạn tiêu hóa hay nội tiết và thường chủ quan khiến bệnh không dứt. Bố mẹ của Hiểu Hiểu ban đầu cũng tưởng rằng con gái mình bị rối loạn tiêu hóa nên đã không điều trị sớm cho con gái.

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