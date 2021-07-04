Người đàn ông đến bệnh viện khám sau khi mắt phải liên tục chảy nước mắt, bác sĩ sửng sốt khi phát hiện thủ phạm thực sự

Sức khỏe 04/07/2021 21:44

Sau khi thăm khám, bác sĩ điều trị sửng sốt cho biết đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này trong 40 năm làm nghề y của mình.

Theo Sohu, một tháng trước anh Lý sống tại Vũ Hán, Trung Quốc phát hiện mắt bên phải của mình thường chảy nước mắt mà không có lý do. Anh Lý đã đến bệnh viện khám và bác sĩ bất ngờ khi phát hiện thủ phạm là một vật ở trong hốc mũi của anh.

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 Anh Lý đến bệnh viện khám sau khi mắt phải thường xuyên chảy nước mắt không rõ lý do

Bác sĩ phát hiện có một khối u nang trong hốc mũi của anh Lý. Chính khối u này đã gây ra tình trạng chảy nước mắt thường xuyên của anh Lý gần đây. Bác sĩ cần phải phẫu thuật loại bỏ khối u nang này, vậy nhưng một điều bất ngờ nữa lại được phát hiện.

Chủ nhiệm Trình đến từ Bệnh viện Ngải Cách, Vũ Hán cho biết, khi mở khối u nang trong hốc mũi này ra thì phát hiện một chiếc răng. Hình dạng của nó giống như những chiếc răng hàm bình thường khác và có kích thước bằng một hạt đậu phộng.

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 Bác sĩ sửng sốt khi phát hiện u nang trong hốc mũi của anh Lý
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 Điều đáng nói là trong u nang này có một cái răng to như hạt đậu phộng
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 Làm việc 40 năm trong nghề y, đây là lần đầu tiên trưởng khoa Trình gặp phải trường hợp răng mọc hoàn chỉnh trong hốc mũi

Chủ nhiệm Trình cho biết, việc răng mọc trong hốc mũi không có gì lạ nhưng nó có thể phát triển lớn và tạo thành u nang gây tắc tuyến lệ là lần đầu tiên bác sĩ này gặp phải trong 40 năm làm nghề của mình. Mủ bên trong u nang đã được xét nghiệm và phát hiện nhiễm vi khuẩn và một số bệnh nấm. Nếu như không được điều trị những bệnh nhiễm trùng này sẽ trầm trọng hơn và lây lan đến các vị trí khác trong hốc mắt gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó, bác sĩ Trình đã tiến hành phẫu thuật và điều trị cho anh Lý, anh Lý sẽ sớm được xuất viện trong thời gian tới.

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Từ khóa:   khối u nang trong hốc mũi răng mọc trong hốc mũi tắc tuyến lệ

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