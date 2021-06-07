Theo thống kê, tổng cộng đã có 48 người ở New Brunswick, Canada đã mắc một ‘căn bệnh bí ẩn’, trong số đó đã có 6 người qua đời.

Theo Mạng Hoàn Cầu, vào ngày 5/6 các phương tiện truyền thông Canada đưa tin rằng, kể từ năm 2015 đã có tổng cộng 48 người ở New Brunswick mắc một căn bệnh thần kinh không rõ nguyên nhân khiến 6 người tử vong. Các triệu chứng của bệnh này bao gồm mất ngủ, suy giảm chức năng vận động, ảo giác và suy giảm nhận thức.

Một 'căn bệnh bí ấn' đang xuất hiện tại Canada khiến các nhà khoa học phải đau đầu - Ảnh minh họa: Internet

Các cơ sở y tế của thủ đô Ottawa và New Brunswick của Canada đã thành lập một ủy ban điều tra, một số nhà thần kinh học, dịch tễ học và môi trường học tham gia nghiên cứu. Nhà thần kinh học Marrero đã phát hiện các triệu chứng tương tự ở một bệnh nhân vào đầu năm 2015 bao gồm: Lo lắng, trầm cảm, sa sút trí tuệ nhanh chóng, đau cơ và suy giảm thị lực.

Theo Edouard Hendricks, đồng chủ tịch ủy ban điều tra cho biết, có 48 trường hợp được xác định mắc “căn bệnh bí ẩn” này trong độ tuổi từ 18 đến 85 tuổi, 51% trong số đó là phụ nữ, 49% là nam giới. Các triệu chứng mà các bệnh nhân mắc phải bao gồm sa sút trí tuệ nhanh chóng, giảm trí nhớ và phát sinh ảo giác…

Từ năm 2015 đến nay đã có 48 trường hợp mắc căn bệnh này, trong số đó đã có 6 người tử vong

Hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh bí ẩn này. Có ý kiến cho rằng một loài tảo sinh trưởng trên mặt hồ ở những vùng có khí hậu ấm áp hoặc một loại động vật có vỏ ở bờ biển New Brunswick là nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Vậy nhưng đây vẫn chỉ là những phỏng đoán của các nhà nghiên cứu.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/48-nguoi-canada-nhiem-can-benh-bi-an-gay-ao-giac-va-suy-giam-nhan-thuc-trong-do-6-nguoi-da-tu-vong-408012.html