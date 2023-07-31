Mê làm đẹp peel bằng cách lột da như rắn, sau 2 tuần cô gái nhận cái kết đắng: Bác sĩ nói gì?

Điển hình vừa qua BS Thành đã tiếp nhận trường hợp chị P. (26 tuổi, ở Cổ Nhuế - Hà Nội) đến khám với tình trạng làn da bong tróc như da rắn, ửng đỏ như bị bỏng.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, Ths.BSCKII Nguyễn Tiến Thành - Thành viên Hội da liễu Việt Nam cho biết, khá nhiều chị em bị mê hoặc bởi phương pháp trẻ hóa làn da bằng peel nhưng đẹp đâu không thấy mà phải nhập viện.

Sau khi được chia sẻ, chị P đã tin người bán kem peel với lời hứa "sau khi thực hiện 1 liệu trình da mới tái sinh tạo ra làn da mịn như da em bé", chị P đã đồng ý mua liệu trình peel da với giá 2 triệu đồng.

Theo lời kể của chị P, do da có mụn ẩn, lỗ chân lông to, xuất hiện sẹo lõm nên chị P. đã lên mạng và được giới thiệu liệu trình peel da nhằm cải thiện tình trạng này.

Nhận được gói hàng, sau khi thực hiện peel da như hướng dẫn, chỉ 1 ngày sau chị P. đã thấy xuất hiện da tổn thương đỏ, đau rát... chị P đã liên hệ với người bán thì được trả lời "sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên (rễ cây) sẽ gây rát nhẹ và đặc biệt càng bong tróc nhiều thì càng tốt, da sẽ rất nhanh đẹp"- chị P cho biết.

Tuy nhiên, những ngày sau đó da mặt chị P. bỏng rát, từng mảng da thẫm màu loang lổ, lột như da rắn và có cảm giác vô cùng khó chịu... nên chị P đã đi khám bác sĩ.

Sau khi thăm khám cho chị P, BS Thành kết luận chị bị viêm da tiếp xúc kích ứng, biến chứng tăng sắc tố sau viêm, có nguy cơ bị thâm và sẹo lâu dài do chị sử dụng các chất có tác dụng lột tẩy mạnh.

"Đây không phải là một trường hợp, trước đó có nhiều bạn trẻ đến khám và điều trị vì phương pháp trẻ hóa, trắng da này"- BS Thành cho biết thêm.

Về phương pháp làm đẹp này, dẫn tin từ VTC News, nguyên lý peel da chính là sử dụng các hoạt chất lành tính: acid BHA, AHa, retinol, axit Tricloacetic (TCA), tác dụng chăm sóc và làm đẹp da, tác động vào bề mặt - thượng bì. Sau quá trình bôi, các lớp tế bào chết, lớp sừng già cỗi dần dần được loại bỏ, các tế bào da mới sẽ được hình thành và nuôi dưỡng tự nhiên.

Nhiều chị em chọn phương pháp này với mong muốn có được làn da như em bé - Ảnh minh họa: Internet

Khi peel da không đúng, chị em có thể rơi vào biến chứng bỏng da, viêm da, tăng sắc tố, da mỏng, đôi khi để lại sẹo xấu sẹo thâm vĩnh viễn…

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành khuyến cáo, chị em cần chế độ chăm sóc da, lựa phương pháp trẻ hóa, phục hồi làn da lão hoá phù hợp, không sử dụng các hoạt chất không rõ nguồn gốc, kem trộn…đặc biệt không tự ý mua sản phẩm hoặc nghe người thân chia sẻ vì mỗi type da, mỗi tình trạng da sẽ có những sản phẩm, những chỉ định phù hợp.

Trong trường hợp muốn thực hiện kỹ thuật làm đẹp nào trên da, bạn cần đến các cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa da liễu để được bác sĩ hướng dẫn, tư vấn, tránh để tiền mất, tật mang.