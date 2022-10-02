Mãi không thể giảm cân rất có thể bạn đang bị tích nhiều nước trong cơ thể

Sức khỏe 02/10/2022 16:25

Tích nước là lý do khiến cơ thể bị phình to, nặng nề mặc dù đã ăn rất ít. Đây cũng là vấn đề của nhiều người gặp, đừng lo lắng vì hiện tượng này sẽ biếng mất nếu bạn học ngay 6 cách giảm tích nước dưới đây.

Tích nước là gì?

Các tình trạng như ngồi lâu trên máy bay, thay đổi hormone và ăn quá nhiều muối có thể khiến cơ thể giữ lại lượng nước dư thừa. Cơ thể con người được tạo thành chủ yếu từ nước. Khi mức cân bằng hydrat hóa bị phá vỡ, cơ thể sẽ có xu hướng tích nước, dẫn đến các tình trạng như đầy hơi, sưng, phù hoặc bọng mắt.

Tích nước là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, và có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Một số yếu tố gây ra tình trạng này bao gồm di truyền, chu kỳ kinh nguyệt hoặc chế độ dinh dưỡng. Để giúp giảm sự tích nước của cơ thể, bạn nên tạo lập và thực hiện các lối sống lành mạnh hơn.

Mãi không thể giảm cân rất có thể bạn đang bị tích nhiều nước trong cơ thể - Ảnh 1

Tích nước là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, và có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Một số yếu tố gây ra tình trạng này bao gồm di truyền, chu kỳ kinh nguyệt hoặc chế độ dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

1. Các triệu chứng của tích nước trong cơ thể

Khi cơ thể bị tích nước, bạn sẽ có những triệu chứng sau đây:

  • Đầy hơi, nhất là ở vùng bụng
  • Sưng chân, bàn chân và mắt cá chân
  • Phù bụng, mặt và hông
  • Cứng khớp
  • Trọng lượng của cơ thể bị thay đổi bất thường
  • Xuất hiện các vết lõm trên da

2. Tăng lượng magie tiêu thụ mỗi ngày

Magie là một khoáng chất rất quan trọng. Trên thực tế, nó có liên quan đến hơn 300 phản ứng enzyme giữ cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, tăng lượng magie có thể giúp giảm tích nước.

Nguồn cung cấp magie tốt bao gồm các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, sô cô la đen và lá, rau xanh. Bạn cũng có thể bổ sung magie qua thực phẩm chức năng mua tại các nhà quầy thuốc, tuy nhiên trước khi dùng bạn cần được sự đồng ý của bác sĩ, không được dùng tùy ý, tránh gây ra tác dụng phụ

3. Tránh ăn nhiều Carbs tinh chế

Carbs tinh chế thường bao gồm đường và ngũ cốc chế biến (ví dụ bột mì trắng). Ăn carbs tinh chế dẫn đến tăng đột biến lượng đường trong máu và nồng độ insulin. Nồng độ insulin cao khiến cơ thể bạn giữ lại nhiều natri hơn bằng cách tăng tái hấp thu natri ở thận, dẫn đến lượng chất lỏng bên trong cơ thể của bạn nhiều hơn.

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng một số cách dưới đây để cải thiện tình trạng giữ nước trong cơ thể.

  • Di chuyển xung quanh: Chỉ cần đi bộ và di chuyển xung quanh một chút có thể giúp giảm tích tụ chất lỏng ở một số khu vực, chẳng hạn như các chi dưới. Nâng cao bàn chân của bạn cũng có thể giúp giảm phù chân.
  • Cải thiện tình trạng lợi tiểu bằng cách tham khảo một số bài thuốc dân gian như: Sử dụng tỏi, nước râu ngô có tác dụng lợi tiểu thanh nhiệt, giảm cách triệu chứng phù nề do giữ nước.

4. Ngủ đủ giấc

Việc thiếu ngủ thực sự có thể dẫn đến tăng cân. Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Sleep cho thấy những người thiếu ngủ thường gia tăng sự đói và thèm ăn. Và khi đó bạn sẽ có xu hướng ăn nhiều hơn. Nói cách khác, việc ngủ không đủ giấc có thể dẫn đến thừa cân vậy nên bạn hãy sắp xếp một thời gian biểu ngủ đủ và hợp lý để ngăn ngừa tình trạng này.

5. Thư giãn ở phòng xông hơi

Mãi không thể giảm cân rất có thể bạn đang bị tích nhiều nước trong cơ thể - Ảnh 2hòng xông hơi không chỉ là nơi để thư giãn và giúp bạn thoát khỏi những vấn đề hằng ngày, xông hơi cũng là một cách giúp đào thải lượng nước thừa tích trữ trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng xông hơi không chỉ là nơi để thư giãn và giúp bạn thoát khỏi những vấn đề hằng ngày, xông hơi cũng là một cách giúp đào thải lượng nước thừa tích trữ trong cơ thể. Theo một vài viết được đăng tải trên trang web của khoa Y, Đại học Harvard, Hoa kỳ, cơ thể chúng ta tiết ra mồ hôi gần như ngay lập tức khi xông hơi. Tiết mồ hôi là một cơ chế hiệu quả giúp cơ thể điều hòa và loại bỏ phần nước thừa. Theo nghiên cứu này, bạn sẽ tiết một lượng mồ hôi khá lớn (khoảng 0,5 lít) khi đi xông hơi.

6. Giảm lượng muối trong các bữa ăn

Mãi không thể giảm cân rất có thể bạn đang bị tích nhiều nước trong cơ thể - Ảnh 3

Có một nguyên nhân gây tích nước ở mặt khiến chúng không thể đào thải ra ngoài chính là muối. Lượng muối quá nhiều dẫn tới việc giữ nước.

Ảnh minh họa: Internet

Có một nguyên nhân gây tích nước ở mặt khiến chúng không thể đào thải ra ngoài chính là muối. Lượng muối quá nhiều dẫn tới việc giữ nước. Hơn nữa, khi cơ thể chứa quá nhiều muối có thể dẫn tới các bệnh về huyết áp, thận,.. Sức khỏe của bạn không đảm bảo.

Chính vì vậy hãy kiểm soát lượng muối tiêu thụ mỗi ngày. Giảm lượng muối trong các bữa ăn. Thay vì chế biến thực phẩm quá mặn, quá nhiều natri, hãy chú ý và sử dụng lượng muối mỗi ngày dưới 2300mg. 

Riêng đối với tinh bột và đường là nguyên nhân gây ra huyết áp cao và viêm trong cơ thể. Đặc biệt, với những người tích nước ở mặt, nó lại càng nguy hiểm hơn khi hiện tượng sưng, phồng trên da nặng hơn nếu bạn ăn quá nhiều tinh bột, đường. Đây là chú ý quan trọng trong chế độ giảm cân do tích nước ở mặt. 

Tại sao nói “lưng mỏng một tấc thọ hơn mười năm”?

Tại sao nói “lưng mỏng một tấc thọ hơn mười năm”?

Người xưa cho rằng giữ sức khỏe trước tiên nên giữ lưng bởi giữ lưng là giữ mạng. Có câu “lưng mỏng một tấc thọ hơn mười năm” là vì vậy.

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