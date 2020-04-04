Mách nhỏ những cách điều trị kinh nguyệt kéo dài an toàn

Hiện tượng kinh nguyệt kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa, cũng như nó ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của chị em phụ nữ. Cùng tìm hiểu cách điều trị kinh nguyệt kéo dài qua nội dung bài viết chi tiết dưới đây.

Khi có sự suy giảm tuyến giáp người phụ nữ sẽ có thể gặp hiện tượng kinh nguyệt ra ít nhưng kéo dài , làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sự thay đổi tuyến giáp: tuyến giáp có ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ, khi có sự thay đổi hay bất thường ở tuyến giáp có thể ảnh hưởng làm cho chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn bình thường.

Thay đổi hàm lượng hormone trong cơ thể: Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ phụ thuộc vào hàm lượng hormone bên trong cơ thể, khi lượng hormone trong cơ thể đột ngột tăng lên sẽ kéo theo hiện tượng kinh nguyệt kéo dài.

Hiện tượng chị em có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài thường do một số nguyên nhân cụ thể dưới đây:

Suy giảm tuyến giáp dẫn đến chu kỳ kinh nguyệt kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc tránh thai: Tác dụng phụ của thuốc tránh thai có thể gây ảnh hưởng cho cơ thể của người phụ nữ, tác động trực tiếp lên chu kỳ kinh nguyệt, khiến chu kỳ kinh có thể ngắn lại hoặc kéo dài bất thường.

Căng thẳng, mệt mỏi: với những chị em phụ nữ làm việc trong môi trường áp lực, thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng trong công việc và cuộc sống cũng rất dễ bị rối loạn kinh nguyệt, dẫn đến chu kỳ kinh có thể kéo dài hơn bình thường.

Căng thẳng, mệt mỏi thường xuyên có thể khiến chu kỳ kinh kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Do bệnh lý: Một số bệnh lý như: rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, polyp âm đạo, mang thai ngoài tử cung, u nang buồng trứng, đa nang buồng trứng… cũng là nguyên nhân khiến chu kỳ kinh nguyệt ở chị em phụ nữ kéo dài bất thường.

Tác hại của chu kỳ kinh nguyệt kéo dài

Nhiều chị em lo lắng thắc mắc kinh nguyệt kéo dài 10 ngày có sao không thì bạn tuyệt đối không nên xem thường hiện tượng này. Bởi nó có thể là dấu hiệu một số bệnh phụ khoa như đã liệt kê ở trên. Vì vậy đòi hỏi bạn phải thường xuyên theo dõi chu kỳ kinh của mình và có những thăm khám, điều trị phụ khoa kịp thời.

Bên cạnh việc kinh nguyệt kéo dài có thể do các bệnh lý về phụ khoa, thì tác hại rõ ràng nhất của hiện tượng này là: gây mất máu nhiều trong chu kỳ kinh nguyệt, thiếu máu có thể dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, cơ thể suy nhược… ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người phụ nữ.

Kinh nguyệt kéo dài dẫn đến hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Những cách điều trị kinh nguyệt kéo dài an toàn

Cách điều trị kinh nguyệt kéo dài có thể điều trị bằng phương pháp Tây y hoặc phương pháp đông y hoặc một số bài thuốc dân gian.

Điều trị bằng tây y: Bác sĩ sẽ thăm khám và tìm rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng chu kỳ kinh nguyệt kéo dài ở người phụ nữ để từ đó có những phương pháp điều trị phù hợp.

Nếu nguyên nhân chu kỳ kinh kéo dài do sự thay đổi lượng hormone, hay tác dụng phụ của thuốc tránh thai thì bác sĩ sẽ khuyên bạn nên ngừng sử dụng thuốc để chu kỳ kinh nguyệt được ổn định.

Nếu nguyên nhân khiến chu kỳ kinh kéo dài do yếu tố bệnh lý phụ khoa thì bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị bệnh lý phù hợp.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc, bác sĩ có thể sẽ kê thêm viên sắt để tạo máu, bù cho lượng máu đã bị mất do chu kỳ kinh kéo dài.

Điều trị đông y: Bạn có thể sử dụng một số bài thuốc đông y dưới đây làm cách điều trị kinh nguyệt kéo dài hiệu quả.

Bài 1: Lấy 12g cỏ mực, 12h lá sen, 12g hoa hòe sắc lấy nước, uống ngày 3 lần.

Bài 2: Sử dụng 12g tâm sen, 20g rễ tranh, 12g thảo quyết minh, 12g hoa hòe sắc lấy nước uống, ngày uống từ 2 – 3 lần.

Bài 3: Lấy 100g củ sen, 30g hạt sen, 40g kinh giới đem sắc uống 3 lần/ ngày.

Điều trị kinh nguyệt kéo dài bằng đông y - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra nếu nguyên nhân chu kỳ kinh nguyệt kéo dài do rối loạn nội tiết tố thì chị em phụ nữ có thể áp dụng 1 số bài thuốc dân gian sau:

Ngải cứu: Lấy 30g ngải cứu khô đem sắc với 1 lít nước. Đun sôi đến khi còn 500ml thì tắt bếp. Uống nước ngải cứu 3 lần trong ngày. Lưu ý những người bị bệnh gan, rối loạn đường ruột thì không được áp dụng cách này.

Cây nhọ nồi: Lấy 1 nắm nhọ nồi rửa sạch, sau đó xay thành sinh để uống hàng ngày, chia ngày uống từ 2 – 3 lần. Nên uống vào thời điểm trước và trong chu kỳ kinh.

Gừng: Bạn pha nước trà gừng ngày từ 4 – 5 lần, có thể thêm 1 chút mật ong để tăng hiệu quả điều trị bệnh.

Điều trị kinh nguyệt kéo dài bằng 1 số mẹo dân gian - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài viết tìm hiểu những cách điều trị kinh nguyệt kéo dài an toàn, hiệu quả cho chị em phụ nữ. Hy vọng với những hướng dẫn trong bài viết chị em sẽ dễ dàng áp dụng khi không may rơi vào trường hợp này, nhanh chóng lấy lại chu kỳ kinh ổn định, bình thường.