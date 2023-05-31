Mách bạn cách kiềm chế cơn thèm ăn vừa hiệu quả lại siêu lành mạnh

Sức khỏe 31/05/2023 11:53

Muốn giảm cân điều quan trọng nhất là phải kiểm soát cơn thèm ăn của bạn. Đây là vài cách giúp bạn không ăn quá nhiều và giảm lượng calo cực kỳ hiệu quả.

Ăn một quả táo trước bữa ăn 

Ăn một quả táo trước bữa ăn khoảng 15 phút sẽ làm giảm lượng calo mà bạn nạp vào trong một bữa ăn và vẫn đủ no. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Bang Pennsylvania ở Hoa Kỳ đã chia 58 người thành ba nhóm và yêu cầu họ 1) ăn một quả táo, 2) uống nước ép táo hoặc 3) ăn nước sốt táo trước bữa ăn trong 5 tuần, sau đó quan sát cảm giác no và cơn thèm ăn.

Kết quả là người ta thấy rằng lượng đối với nhóm người ăn táo lượng calo hấp thụ giảm 15%, trong khi ở nhóm uống nước ép táo không có sự thay đổi đáng kể nào. Chính chất xơ dồi dào trong táo tươi đã làm giảm cảm giác thèm ăn.

Mách bạn cách kiềm chế cơn thèm ăn vừa hiệu quả lại siêu lành mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhai kẹo cao su không đường sau bữa ăn 

Bạn có thể tráng miệng đơn giản bằng những món ăn vặt nhẹ nhàng như cà phê, trái cây, bánh sau bữa ăn. Thế nhưng khi nhai kẹo cao su không đường thay vì ăn vặt sẽ giúp bạn ngăn chặn cơn thèm ăn cũng như hỗ trợ quá trình giảm cân. Một nghiên cứu được thực hiện với 115 người đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 54 với chế độ ăn trưa như nhau: một nửa trong số họ ăn kẹo cao su không đường trong vòng 15 phút sau khi ăn, số còn lại thì không. Nhóm nghiên cứu sau đó cung cấp cho họ một bữa ăn nhẹ 3 giờ sau đó. Kết quả là nhóm nhai kẹo cao su không đường ít có cảm giác thèm ăn và giảm 40% lượng calo nạp vào thông qua bữa ăn vặt.

Mách bạn cách kiềm chế cơn thèm ăn vừa hiệu quả lại siêu lành mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống cà phê 

Caffeine có trong cà phê giúp ngăn chặn cơn thèm ăn và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp hỗ trợ quá trình giảm cân. Có điều, bạn nên uống cà phê với lượng đường hoặc sữa vừa phải. Caffeine còn có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim, vì vậy những người mắc bệnh tim nên tránh dùng loại thực phẩm này.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ liên quan đến quá trình thay đổi nội tiết tố, trong khi nội tiết tố cũng là nguyên nhân xuất hiện cảm giác thèm ăn. Vì thế, nếu cơ thể bạn ngủ không đủ giấc, thì sẽ gây hiện tượng mất cân bằng nội tiết tố, khiến cho cảm giác thèm ăn xuất hiện.

Uống đủ nước

Thói quen uống đủ nước sẽ giúp bạn kiểm soát được sự thèm ăn, vì phản ứng cơ thể không phải lúc nào cũng chính xác. Đôi khi, cảm giác khát nước hay bị một số người nhầm lẫn với việc đói bụng hoặc thèm ăn. Do đó, nếu bạn có cảm giác thèm ăn thì trước tiên cần uống một ly nước lớn, rồi đợi thêm vài phút để xem biểu hiện của cơ thể có thực sự thèm ăn hay không nhé!

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